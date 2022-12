Google Pixel Klapphandy: Was die Gerüchte sagen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Es gibt weiterhin Diskussionen über die Möglichkeit eines faltbaren Pixel von Google.

Angesichts der Tatsache, dass faltbare Telefone als das nächste große Ding angesehen werden, ist es keine Überraschung, dass die Marken daran interessiert sind, wohin uns die Technologie führen kann, mit einem Wettlauf, um diesen schnell reifenden Bereich des Marktes zu knacken.

Hier finden Sie alles, was Sie über das faltbare Pixel wissen müssen.

Wie wird es heißen?

Während viele es als Google Pixel Fold bezeichnet haben, deutet ein Bericht darauf hin, dass das Gerät wahrscheinlich Pixel Notebook genannt werden wird.

Wir haben auch eine Reihe von Codenamen vorgeschlagen, darunter Passport, Pipit, Felix und Logbook.

Zum jetzigen Zeitpunkt handelt es sich nur um Gerüchte, und wir werden erst Gewissheit haben, wenn Google sich entschließt, einen Termin anzukündigen.

Veröffentlichungsdatum des Folding Pixel

Ursprünglich wurde Q4 2021 vorgeschlagen

Könnte jetzt Q1 2023 oder Mai 2023 sein

Im Dezember 2020 deutete Ross Young von DSCC - der einen ziemlich guten Ruf bei der Berichterstattung über bevorstehende Display-Bewegungen hat - an, dass wir in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 etwas von Google sehen werden. Weiter zurück, im August 2020, 9to5Google berichtete über ein internes Dokument Leck Ausrichtung ein Gerät mit dem Codenamen Passport, die als faltbar hervorgehoben wurde, mit einem Q4 2021 starten.

Im Juni 2021 wurde dann behauptet, dass die Produktion für das Display im Oktober beginnen und vollständig montiert geliefert werden würde, damit Google bis Ende des Jahres ein Telefon auf den Markt bringen kann. Google kündigte das Pixel 6 und Pixel 6 Pro am 19. Oktober an, aber die Veranstaltung beinhaltete kein faltbares Pixel.

Ross Young deutete dann an, dass Google das faltbare Gerät aufgrund des Marktdrucks nicht auf den Markt gebracht hat.

Im Februar 2022 behauptete Young dann, dass das faltbare Pixel wieder auf dem richtigen Weg sei und die Display-Produktion im dritten Quartal 2022 für eine Markteinführung im vierten Quartal 2022, genauer gesagt im Oktober, beginnen solle. Dies deutete darauf hin, dass das faltbare Pixel zusammen mit dem Pixel 7 auf den Markt kommen könnte, obwohl The Elec im Mai 2022 behauptete, das Gerät sei erneut verschoben worden.

Jetzt behauptet der Analyst Q1 2023, aber andere deuten auf Mai 2023 hin, einschließlich einer durchgesickerten Roadmap. Mit anderen Leaks, die Android 13-Unterstützung zeigen, sowie Benchmarking-Ergebnissen, wird eine baldige Veröffentlichung wahrscheinlicher denn je.

Entwurf

Möglicherweise 158,7 mm x 139,7 mm x 5,7 mm

Patent enthüllt buchähnlichen faltbaren/einwärts klappbaren Bildschirm

Renderings, die auf durchgesickerten Fotos basieren, geben uns eine gute Vorstellung vom Design

Es gab noch nicht viele konkrete Hinweise auf das Design des Telefons, aber ein 2021 eingereichtes (und 2022 veröffentlichtes) Patent verrät, dass Google ein nach innen faltbares Modell wie die Galaxy Z Fold-Serie von Samsung plant.

Wenn Google ein faltbares Telefon auf den Markt bringt, ist es sehr wahrscheinlich, dass es diese Form annimmt. Sicherlich bieten Software-Änderungen in Android eine größere Unterstützung für faltbare Telefone und größere Displays, so dass etwas, das sich falten lässt, um ziemlich groß zu sein, logisch erscheinen würde.

Der erfahrene Leaker Jon Prosser hat angeblich Fotos des unveröffentlichten Geräts gesehen und hat Renderings gemacht, um seine Quelle zu schützen. Diese Renderings unterstützen den Galaxy Fold-ähnlichen Formfaktor und zeigen einen Kamerabuckel, der dem des Pixel 7 Pro nicht allzu unähnlich ist.

OnLeaks ist sehr zuversichtlich, was seine eigenen Renderings angeht, die ein fast identisches Design wie die von Jon Prosser gezeigten zeigen.

Anzeige

7,69-Zoll-Display innen, 5,79-Zoll-Display außen

Samsung Display geliefert

120Hz, LTPO

Bei jedem Klapphandy ist das Display natürlich das Herzstück. Hier haben wir ein wenig mehr Informationen, wobei für das ursprüngliche Passport-Gerät eine Größe von 7,69 Zoll angegeben wird.

Ursprünglich wurde angenommen, dass Samsung Display dieses flexible AMOLED-Panel liefern würde, und bei dieser Größe - sie entspricht der des Galaxy Z Fold 2 - denken wir, dass es sich eher um ein Klapphandy als um ein Buch handeln würde. Man geht davon aus, dass es sich um ein Klapphandy handelt, d. h. das gefaltete Display befindet sich auf der Innenseite des Geräts.

Es wurde auch gesagt, dass das Display ein LTPO-Display sein wird und es wird eine 120Hz Bildwiederholrate bieten, was auf dem Nachfolger des Z Fold 2 im Galaxy Z Fold 3 der Fall ist.

Es wurde behauptet, dass das Hauptdisplay die gleiche Größe wie das Galaxy Z Fold 4 haben wird, während das Pixel Fold ein kleineres Cover-Display mit 5,79 Zoll haben wird, im Vergleich zu den gemunkelten 6,19 Zoll. Um diese Gerüchte zu bestätigen, enthüllt ein von Google eingereichtes und im August 2022 veröffentlichtes Patent, dass Google ein Fold-ähnliches faltbares Telefon mit einer Kamera im Rahmen des Hauptdisplays geplant hat.

Darüber hinaus wissen wir nicht viel. Es wurde weder die Auflösung noch irgendetwas anderes erwähnt - und es kann gut sein, dass Google die Richtung bei diesem Gerät komplett geändert hat.

Hardware

Google Tensor-Chip

12 GB RAM

Da das gesamte Projekt derzeit noch etwas unsicher ist, überrascht es nicht, dass es einen echten Mangel an Informationen darüber gibt, welche Hardware dieses Telefon haben könnte. Ein angeblicher Geekbench-Bericht für Google Felix - ein Codename, von dem man annimmt, dass er mit dem faltbaren Pixel in Verbindung gebracht wird - ergab jedoch eine Anzeige, die nahelegt, dass es sich um den Google Tensor handelt.

Tatsächlich enthüllt Android 13 scheinbar, dass das Pixel Fold - wiederum unter dem Namen "Felix" - vom Tensor-Chipsatz der zweiten Generation angetrieben wird. Dabei handelt es sich um Googles hauseigene Hardware, die auch im Pixel 7 zum Einsatz kommt. Mehr über den Chip erfahren Sie in unserem Erklärungsbeitrag.

Es würde für Google Sinn machen, seine eigene Hardware in jedem Gerät zu verwenden, das es baut, und die 12 GB RAM, die in diesem Geekbench-Bericht angegeben werden, sind die gleichen wie beim Pixel 7 Pro. Natürlich könnte der gesamte Bericht gefälscht sein - oder es könnte sich um ein technisches Gerät und nicht um ein Verbraucherprodukt handeln, aber es ist das Beste, was wir im Moment haben.

Kameras

50MP Hauptkamera

12MP Ultraweitwinkel

10MP Telezoom

8MP Frontkamera?

Wenn man Pixel sagt, denkt man sofort an die Kamera. Die Pixel-Telefone haben zwar hervorragende Kameras, aber die meiste harte Arbeit wird von der KI geleistet - es ist die computergestützte Fotografie, die sich durchsetzt, und nicht die Hardware.

Wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf, könnte das Kamerasystem jedoch mit dem des Pixel 7 Pro mithalten. Das bedeutet ein Dreifach-Kamerasystem mit einer Hauptkamera, die von einem Telezoom und einer Ultrawide-Kamera ergänzt wird.

Ein Gerücht - mit Informationen, die in Android 13 gefunden wurden - enthüllt, dass wir einen 50-Megapixel-IMX787 in der Hauptkamera, einen 12-Megapixel-IMX386 in der Ultrawide-Kamera und einen 10-Megapixel-Samsung-Sensor im Zoomobjektiv sehen könnten. Dies widerspricht der Annahme, dass wir ein dem Pixel 5 ähnliches System sehen könnten. Stattdessen klingt es so, als würde Google bei der Kamera-Hardware aufs Ganze gehen, was ziemlich spannend ist.

Gerüchte und Leaks zum Folding Pixel: Was ist bisher passiert?

Hier ist alles, was bisher in der Geschichte des zukünftigen faltbaren Pixel von Google passiert ist.

23. Dezember 2022: Geleakte Roadmap enthüllt Pläne für Google Pixel Fold, Pixel 7a, Pixel 8 und darüber hinaus

Eine von Android Authority veröffentlichteRoadmap mit Informationen aus ungenannten Quellen deutet darauf hin, dass Google das Pixel Fold und das Pixel 7a im April oder Mai 2023 auf den Markt bringen wird, wenn voraussichtlich die Google I/O stattfindet.

8. Dezember 2022: Dieses Google Pixel Fold-Leck hat alle Spezifikationen und Renderings, die Sie brauchen

Es wird erwartet, dass Google im nächsten Jahr ein eigenes faltbares Telefon auf den Markt bringen wird, und ein Leck hat uns einen großartigen Blick darauf gegeben, was das Pixel Fold zu bieten haben wird.

6. Dezember 2022: Google Pixel Fold angeblich auf GeekBench

Während die Marke das Gerät noch nicht offiziell bestätigt hat, könnte es bereits in der beliebten plattformübergreifenden Benchmarking-Datenbank GeekBench aufgetaucht sein.

14. November 2022: Das ist Googles Pixel Fold ... wahrscheinlich

Der Leaker Jon Prosser behauptet, Fotos des Geräts gesehen zu haben, wobei er Renderings erstellt hat, um seine Quelle zu schützen.

17. Oktober 2022: Pixel Fold Display Leck bietet mehr biegsame Telefon Informationen

Ein neues Leck könnte uns die bisher klarsten Informationen darüber geliefert haben, was die Displays des Pixel Fold bieten werden, wenn es voraussichtlich im Q1 2023 auf den Markt kommt.

7. Oktober 2022: Googles faltbares Pixel soll in Q1 2023 auf den Markt kommen

Das gerüchteweise faltbare Google Pixel-Handy könnte laut einem Tweet des Analysten Ross Young in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 erscheinen.

12. September 2022: Details zum faltbaren Pixel-Handy in Android 13 gefunden

Android 13, das mit dem Rollout begonnen hat, verrät Details über Googles geplantes faltbares Smartphone

26. August 2022: Patent zeigt Galaxy Fold-ähnliches Design

Ein Patent, das erstmals 2021 eingereicht wurde, verrät, wie Google das Scharnier gestalten und eine Selfie-Kamera in den Rahmen des faltbaren Bildschirms einbauen wollte.

26. Mai 2022: Googles faltbares Pixel verzögert sich erneut

The Elec berichtet, dass Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, behauptet haben, dass das faltbare Pixel-Handy erneut verschoben wurde, da Google noch nicht zufrieden ist.

4. Mai 2022: Googles faltbares Telefon wird eine ähnliche interne Displaygröße wie das Z Fold 4 haben

Ross Young behauptet, dass das faltbare Pixel ungefähr das gleiche interne Display wie das Samsung Galaxy Z Fold 4 haben wird, aber ein kleineres Cover-Display.

15. Februar 2022: Ist Googles faltbares Pixel wieder auf dem Weg zu einer Markteinführung im Jahr 2022?

Ross Young behauptetein einem Tweet, dass das faltbare Pixel-Display im dritten Quartal 2022 in Produktion gehen und im vierten Quartal 2022 auf den Markt kommen soll. In den Antworten auf den Tweet behauptete er dann, dass es wahrscheinlich im Oktober auf den Markt kommen wird und das Display kleiner als das des Galaxy Z Fold 3 sein wird.

17. Januar 2021: Googles kommendes faltbares Telefon wird voraussichtlich Pixel Notepad heißen

Eine Quelle sagte gegenüber 9to5Google, dass das kommende Gerät Pixel Notepad heißen wird und voraussichtlich weniger kosten wird als das Galaxy Z Fold 3.

7. Januar 2021: Googles faltbares Pipit-Telefon durchläuft Berichten zufolge Geekbench und hinterlässt eine Reihe von Spezifikationen, die es zu beachten gilt

Auf Geekbench ist ein Telefon aufgetaucht, bei dem es sich angeblich um das Pipit handelt, den angeblichen Codenamen für Googles faltbares Telefon.

16. November 2021: Ist das Google Pixel Fold gecancelt?

Es wird behauptet, dass Google sich aufgrund der starken Konkurrenz auf dem Markt entschieden hat, das Klapphandy nicht auf den Markt zu bringen.

5. November 2021: Googles faltbares Pixel wird 2022 erwartet, mit Pixel 5 Hauptkamera

Gerüchten zufolge arbeitet Google an einem faltbaren Pixel-Smartphone namens Pipit. Einem Bericht von 9to5Google zufolge soll es 2022 auf den Markt kommen und mit der Hauptkamera des Pixel 5 ausgestattet sein.

5. Oktober 2021: Sieht so das faltbare Pixel-Smartphone aus?

In Anlehnung an das Pixel 6 von Google haben sich einige kreative Köpfe ausgemalt, wie ein faltbares Pixel aussehen könnte.

20. September 2021: Googles faltbares Telefon, Codename Passport, soll 2021 auf den Markt kommen

Derzuverlässige Leaker Evan Blass behauptet, dass eine vertrauenswürdige Quelle bestätigt hat, dass das Passport - Googles faltbares Pixel - im Jahr 2021 auf den Markt kommen wird.