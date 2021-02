Erscheinungsdatum, Gerüchte, Funktionen und technische Daten von Google Pixel 5a

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Google hat die Pixel 4a 5G und Pixel 5 möglicherweise erst im Oktober 2020 angekündigt, aber es kursieren bereits Gerüchte über das nächste Pixel-Smartphone.

Erwartet wird das Pixel 5a - ein Mittelklasse-Angebot des Pixel 5 - hier ist alles, was wir bisher gehört haben, obwohl wir erwarten, dass es noch viel mehr zu lernen gibt.

Möglicherweise Mai 2021

Es ist etwas zu früh, um vorherzusagen, wann das Google Pixel 5a angekündigt wird, zumal das Pixel 4a erst im August 2020 enthüllt wurde. Es ist also nicht lange her.

Es gab einige Vorschläge, dass wir das Pixel 5a im Mai 2021 bei Google I / O sehen könnten, obwohl nicht klar ist, ob dieses Ereignis im Moment stattfinden wird. Google I / O wurde im Jahr 2020 aufgrund der globalen Pandemie abgebrochen, als das Pixel 4a ursprünglich enthüllt werden sollte.

Der Preis ist allerdings etwas einfacher vorherzusagen. Wir würden erwarten, dass das Pixel 5a um die Marke von 349 GBP / 349 GBP liegt, möglicherweise etwas höher, wenn es 5G bietet. Das Pixel 3a kostete 399 GBP in Großbritannien und 399 USD in den USA, als es erstmals 2019 angekündigt wurde. Das Pixel 4a ist jedoch billiger und kostet 349 GBP in Großbritannien und 349 USD in den USA. Keiner von beiden bietet jedoch 5G-Konnektivität , sodass der Preis für Pixel 5a möglicherweise leicht steigt, wenn er dies bietet.

Polycarbonat

Fingerabdrucksensor hinten, Lochkamera vorne

Nur schwarz

Basierend auf den ersten Lecks sieht es so aus, als ob das Google Pixel 5a einem sehr ähnlichen Design wie das Pixel 4a 5G und das Pixel 5 folgen könnte. Es wird angenommen, dass es ein Polycarbonatgehäuse mit einem quadratischen Kameragehäuse in der oberen linken Ecke bietet, ähnlich wie das Pixel 4a 5G. Das Pixel 5 hat ein Gehäuse aus gebürstetem Aluminium, jedoch eine matte Beschichtung.

Es wird erwartet, dass ein physischer Fingerabdrucksensor auf der Rückseite positioniert ist - wie bei Pixel 5 und 4a 5G - und dass eine Lochkamera in der oberen linken Ecke des Displays von Pixel 5a sitzen soll, wiederum wie Pixel 4a 5G und Pixel 5 .

Weitere Designaspekte sollen eine 3,5-mm-Kopfhörerbuchse und Stereolautsprecher sein. Die Farboptionen wurden noch nicht detailliert beschrieben, sie sind jedoch in Schwarz durchgesickert. Daher erwarten wir, dass das Pixel 5a mindestens in der Farboption Just Black erhältlich ist, in der sowohl Pixel 4a als auch Pixel 4a 5G angeboten werden.

Die Maße sollen 156,2 x 73,2 x 8,8 mm (9,4 mm mit dem hinteren Kamerastoß) betragen. Dies würde das Pixel 5a auf eine ähnliche Größe wie das Pixel 4a 5G bringen, wenn auch etwas größer, schmaler und dicker. Derzeit gibt es kein Wort zur Wasserdichtigkeit , aber wir vermuten, dass dies weiterhin für Pixel 5 reserviert ist.

6,2 Zoll, Full HD +

OLED

Frühe Berichte besagen, dass das Google Pixel 5a über ein 6,2-Zoll-Full-HD + -Display verfügen wird, das mit dem Pixel 4a 5G identisch ist. Das heißt, die Auflösung sollte 2340 x 1080 Pixel und die Pixeldichte 413ppi betragen.

Es soll sich um ein OLED-Panel handeln, obwohl bisher keine Informationen zur Bildwiederholfrequenz für das Pixel 5a vorliegen. Das Pixel 4a und das Pixel 4a 5G bieten beide eine Standard-Bildwiederholfrequenz von 60 Hz, während das Pixel 5 eine Bildwiederholfrequenz von 90 Hz hat .

HDR sollte jedoch unterstützt werden, da dies für Pixel 4a, 4a, 5G und Pixel 5 angeboten wird.

Dual-Rückfahrkamera

Wahrscheinlich dasselbe wie Pixel 5

Basierend auf den frühen Gerüchten wird das Google Pixel 5a mit einer doppelten Rückfahrkamera, einem zusätzlichen Sensor und einem Blitz im quadratischen Kameragehäuse geliefert. Einzelheiten zur Kamera wurden noch nicht bekannt gegeben, aber Google bietet in der Regel dieselbe Kamera auf dem "a" -Gerät an wie das Premium-Mobilteil.

Wenn dies weiterhin der Fall ist, sollte das Pixel 5a dieselbe Kamera wie das Pixel 5 aufweisen, das auch mit dem Pixel 4a 5G identisch ist. Das Google Pixel 5 und das Pixel 4a 5G verfügen über einen 12,2-Megapixel-Hauptsensor mit 1,4 µm und einer Blende von 1: 1,7 sowie ein ultraweites 16-Megapixel-Sensor mit einer Blende von 1: 2,2. Ihre Frontkamera hat 8 Megapixel mit einer Blende von 1: 2,0.

Wir würden erwarten, dass dies auf dem Pixel 5a zu sehen ist, zusammen mit den gleichen Funktionen, einschließlich der großartigen Videostabilisierungsfunktionen und Funktionen wie Night Sight .

Mindestens 6 GB RAM wahrscheinlich

Mindestens 128 GB Speicherplatz wahrscheinlich

Prozessor unbekannt

Dies ist ein Bereich, der in den Gerüchten noch nicht viel aufgetaucht ist. Derzeit ist unklar, was das Google Pixel 5a unter seiner Haube zu bieten hat.

Die Pixel 5 und 4a 5G laufen beide auf dem Qualcomm Snapdragon 765G, aber Qualcomm hat diesem Prozessor noch keinen Chipsatz der nächsten Generation vorgestellt. Es könnte sein, dass wir bald ein neues Gerät der Snapdragon 700-Serie sehen werden - vielleicht das Snapdragon 775G oder 777 - und das könnte dann in das Pixel 5a gehen, aber das würde das Pixel 5a höher spezifizieren als das Pixel 5, das nicht wirklich macht Sinn.

Wir würden mindestens 6 GB RAM erwarten - wie das Pixel 4a 5G- und 4a-Angebot - und wir würden auch mindestens 128 GB Speicher erwarten. Die Akkukapazität wurde ebenfalls noch nicht gemeldet, aber das Pixel 4a 5G verfügt über eine 3800-mAh-Zelle, sodass das Pixel 5a wahrscheinlich etwas in diesem Bereich bietet.

Ob das Pixel 5a 5G-Konnektivität bietet oder nicht, wurde in den Lecks noch nicht detailliert beschrieben. Wenn ja, wäre es im Grunde dasselbe wie das Pixel 4a 5G, was auch keinen Sinn ergibt.

Hier finden Sie alles, was wir bisher über Google Pixel 5a gehört haben.

Der bekannte Leaker Steve Hemmerstoffer - auch bekannt als @OnLeaks - teilte einige Renderings des Pixel 5a zusammen mit den Spezifikationen, die er angeblich bietet.

Ein durchgesickertes internes Android-Dokument deutet darauf hin, dass Google Pixel 5a vorhanden ist.

