Android 12 Snow Cone fügt möglicherweise Softwarefunktionen hinzu, die OEMs seit Jahren anbieten

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Prüfung der nächsten Version von Android - von der angenommen wird, dass sie "Snow Cone" heißt, aber voraussichtlich als Android 12 veröffentlicht wird - ist im Gange. Details darüber, was zu erwarten ist, werden veröffentlicht. Das enthüllt einige bekannte Funktionen, die Google nativ machen möchte.

Wir haben diesen Prozess schon einmal gesehen. Große OEMs verwenden ihre Android-Skins , um Änderungen am Kernangebot von Google vorzunehmen und nützliche Funktionen zur Unterscheidung hinzuzufügen. In den letzten 10 Jahren war Samsung das produktivste und debütierte in vielen Fällen Softwarefunktionen, die dann von Google übernommen werden und einige Jahre später als native Android-Funktion erscheinen.

Der nächste in der Liste scheint ein Einhandmodus und ein rollender Screenshot zu sein. Beide sind seit vielen Jahren auf Samsung-Geräten (und einigen anderen Geräten) verfügbar. Samsung implementierte die Option für eine kleinere Version des Anzeigeinhalts, als die Bildschirme zu groß wurden. Diese Funktion erleichtert die Einhandbedienung, indem alles auf dem Display in Richtung der unteren Ecke verkleinert wird.

Das macht es einfacher, mit nur einem Daumen zu bedienen, ohne sich dehnen zu müssen.

Es wirft jedoch Fragen auf. Wir haben das System auf Samsung-Handys immer als fummelig empfunden. Bei der Einführung waren große Telefone etwas Neues. Aber große Telefone sind mittlerweile alltäglich und ein Großteil der Benutzeroberfläche wurde bereits für die Einhandbedienung angepasst. Wischen Sie nach unten, um auf schnelle Einstellungen zuzugreifen, verschieben Sie das Einstellungsmenü auf der Seite nach unten und lassen Sie oben Platz, und die größte aller Wischgesten Sie müssen also nicht auf einen kleinen Pfeil oben auf der Seite tippen, um in eine App zurückzukehren.

Hat der Einhandmodus wirklich noch einen Wert?

Eine Sache, die aufregender ist, ist der Vorschlag, dass wir rollende Screenshots bekommen. Dies ist eine sehr nützliche Funktion, mit der Sie eine ganze Seite und nicht nur den sichtbaren Bereich auf dem Bildschirm erfassen können. Auch hier bieten Samsung (und andere) dies seit einiger Zeit an, und die Aufnahme in Android wäre für viele Menschen ein großer Vorteil.

Schließlich gab es den Vorschlag, dass es eine Funktion zur Bildschirmdrehung geben könnte, die sich vom Gesicht des Benutzers aus orientieren kann. Dies bedeutet, dass der Bildschirm beim Liegen keinen lustigen Tanz zwischen vertikal und horizontal ausführt. Es ist ein häufiges Problem, wenn Sie beispielsweise etwas lesen, während Sie auf Ihrer Seite liegen. Dies könnte laut Lecks eine Pixel-exklusive Funktion sein.

Natürlich gibt es keine Garantie dafür, dass diese Funktionen angezeigt werden, und es ist nicht ungewöhnlich, dass Google Funktionen in der Vorschau testet, die es nicht in die Release-Version der Software schaffen.

Android 12 wurde noch nicht angekündigt, aber wir würden erwarten, dass die Vorschau der Entwickler bald angezeigt wird, wenn die vorherigen Zeitpläne fortgesetzt werden. Die Vorschau der Android 11-Entwickler wurde am 19. Februar 2020 angekündigt, gefolgt von einer öffentlichen Beta im Juni und der endgültigen Veröffentlichung im September .

Schreiben von Chris Hall.