Android 12: Erscheinungsdatum, Funktionen, Lecks, Gerüchte und Neuigkeiten

(Pocket-lint) - Jedes Jahr veröffentlicht Google ein umfangreiches Software-Update für sein mobiles Android-Betriebssystem.

Letztes Jahr wurde Android 11 eingeführt . Im Jahr 2021 wird Android 12 angekündigt. Es gibt noch nicht viele Informationen über das Upgrade, aber einige Dinge sind aufgetaucht. Unten finden Sie eine Liste aller bekannten Dinge, einschließlich aller saftigsten Gerüchte.

Erscheinungsdatum der Entwicklervorschau: Ungefähr im Februar 2021

Ungefähr im Februar 2021 Veröffentlichungsdatum der öffentlichen Beta: Um den Mai 2021

Um den Mai 2021 Offizieller Rollout für Verbraucher: Um den September 2021

Google folgt normalerweise einem Muster: In den ersten Monaten des Jahres wird eine Entwicklervorschau gestartet. Beispielsweise landete die Android 11-Entwicklervorschau im Februar 2020. Die Entwicklervorschau für Android 12 wird daher voraussichtlich bereits im Februar 2021 eintreffen. In der Regel veranstaltet Google dann im Mai eine E / A-Konferenz, auf der die erste Öffentlichkeit angekündigt wird Beta für Verbraucher zum Testen neuer Funktionen.

Die endgültige, fertige Version von Android 12 wird wahrscheinlich erst im nächsten Herbst, etwa im September 2021, offiziell auf kompatiblen Mobiltelefonen eingeführt.

Pixel-Geräte werden sicherlich zuerst Android 12 bekommen

werden sicherlich zuerst Android 12 bekommen Das nächste Pixel-Flaggschiff wird wahrscheinlich damit starten

wird wahrscheinlich damit starten Partnergeräte sind möglicherweise auch im ersten Rollout enthalten

Wenn die endgültige Version von Android 12 veröffentlicht wird, werden wahrscheinlich zuerst Geräte ausgewählt, einschließlich Googles eigener Pixel-Reihe. Zum Zeitpunkt des Starts unterstützte Android 11 beispielsweise nur Pixel 2 und neuere Pixel-Telefone sowie eine Handvoll Geräte von OnePlus, Xiaomi, OPPO und Realme.

Ja. Google bestätigte den Namen im Jahr 2020.

Google gab im vergangenen September über einenBlog-Beitrag von Android-Entwicklern bekannt, dass die Android-Version 2021 Android 12 heißt.

In Bezug auf neue Android 12-Funktionen ist bisher wenig aufgetaucht. Das Folgende wurde jedoch bisher bestätigt, durchgesickert oder gemunkelt ...

Google sagte in einemBlogbeitrag im vergangenen Herbst, dass Android 12 "es den Menschen noch einfacher machen wird, andere App Stores auf ihren Geräten zu verwenden, ohne dabei die Sicherheitsmaßnahmen zu gefährden, die Android getroffen hat". Darauf wurde nicht näher eingegangen Dies bedeutet insbesondere, oder wie es funktionieren wird. Wir gehen jedoch davon aus, dass Sie mit Ihrem Gerät schnell auf Apps in Geschäften von Drittanbietern zugreifen können und Sicherheitsvorkehrungen vorhanden sind.

Mishaal Rahman von XDA Developer hat Gerrit-Einträge für Android Open Source Project (AOSP) untersucht und Erwähnungen eines neuen eingeschränkten Netzwerkmodus entdeckt. Sobald diese Funktion aktiviert ist, können Apps mit der Berechtigung "Konnektivität verwenden eingeschränkte Netzwerke" auf das Netzwerk zugreifen. Andere Apps auf Ihrem Telefon ohne diese Berechtigung können keine Daten senden oder empfangen.

Mischaal gibt an, dass diese Berechtigung nur privilegierten Personen erteilt werden kann Vom OEM signierte System-Apps. Dies scheint daher keine konfigurierbare Firewall auf Systemebene zu sein, bietet jedoch immer noch ein interessantes Anwendungsfallpotenzial. Stellen Sie sich vor, Google bietet eine Option für benutzerbezogene Einstellungen an, um den Internetzugang pro App einzuschränken. Es ist jedoch noch nicht klar, wie Google seinen eingeschränkten Netzwerkmodus in Android 12 implementieren könnte.

Android 11 bietet ein Split-Screen-Erlebnis, bei dem Sie zwei Apps gleichzeitig auf Ihrem Gerät öffnen können. Für Android 12 arbeitet Google laut 9to5Google an einer verbesserten Version namens App Pairs. Derzeit „steckt“ der geteilte Bildschirm effektiv eine App fest, aber das App Pairs-System von Android 12 gruppiert zwei Apps zu einer „Aufgabe“, sodass Sie zwei Ihrer kürzlich geöffneten Apps als Paar auswählen können.

Nach dem Pairing sollten Sie in der Lage sein, zwischen der Verwendung einer anderen App und dem von Ihnen erstellten Pair zu wechseln. 9to5Gogole hat ein Modell des Aussehens der Funktion geteilt. (Sie können es oben sehen. Die linke Seite ist jetzt Android 11. Die rechte Seite zeigt jedoch, wie in der letzten Ansicht ein Paar als eine gemeinsame Aktivität behandelt wird.) Die App Pairs von Android 12 bieten auch einen Teiler, mit dem Sie die Menge anpassen können Der Bildschirm wird von einer App belegt.

Android 12 erleichtert Google möglicherweise auch die direkte Bereitstellung von Betriebssystemupdates. XDA-Entwickler stellten fest, dass das Unternehmen plant, Android Runtime (ART) als Mainline-Modul in Android 12 hinzuzufügen, damit mehr Betriebssystem-Updates über den Google Play Store übertragen werden können, anstatt sie drahtlos zu senden. Dies könnte zu häufigeren Updates und weniger Aufhängen von Telefonherstellern führen.

XDA-Entwickler stellten fest , dass Android 12 eine Funktion haben könnte, die offene Apps, die derzeit nicht verwendet werden, in den Ruhezustand versetzt, wodurch sie weniger stromintensiv sind und Speicherplatz freigeben. Basierend auf Codeänderungen, die an AOSP übermittelt wurden, fügt Google insbesondere ein neues System hinzu, "das den Status des App-Ruhezustands verwaltet. Ein Status, in den Apps eintreten können, bedeutet, dass sie nicht aktiv verwendet werden und für die Speicherung optimiert werden können."

Android wurde seit Material Design im Jahr 2014 nicht mehr überarbeitet, daher wäre ein völlig neuer Look ein willkommener Anblick. Dies kann stapelbare Widgets umfassen, die iOS 14 iPhone- und iPad-Benutzern bietet. Es wäre großartig, wenn beim Start für Android 12 mehr Telefone unterstützt würden und alle Funktionen, die für alle Telefone verfügbar sind. Derzeit neigt Google dazu, wirklich coole Android-Funktionen für Pixel-Benutzer zu reservieren.

