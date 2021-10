Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Android 12 ist zweifellos die größte Aktualisierung des Google-Betriebssystems seit Jahren und - jetzt, da die offizielle Version gelandet ist - können sich mehr von Ihnen die neuesten und besten neuen Funktionen ansehen.

Mit Android 12 hat Google das Skript ein wenig zerrissen und einige der visuellen Elemente vollständig geändert, damit es anders aussieht, sich anfühlt und auf Ihre Bildschirmgesten und Tastendrücke reagiert. Hier finden Sie alles, was Sie über das neue Betriebssystem wissen müssen.

Endgültige Version mit AOSP

Roll-out ab 19. Oktober

Google folgt normalerweise einem Muster: In den ersten Monaten des Jahres startet es eine Entwicklervorschau. Dieses Jahr war es nicht anders. Die Entwicklervorschau von Android 12 ist seit Februar erhältlich. Es wurde ursprünglich am 18. Februar 2021 veröffentlicht.

Sobald die Eröffnungs-Keynote für Google I/O endete , stellte das Unternehmen auch die erste öffentliche Beta zum Download bereit , bevor vier weitere folgten. Jeden Monat eine. Die endgültige, fertige Version von Android 12 wurde schließlich im Oktober 2021 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Sie landete ungefähr zur gleichen Zeit, als das Pixel 6 angekündigt wurde, auf Verbraucher-Pixeln. Überprüfen Sie Ihr Pixel auf Systemaktualisierungen, falls Sie dies noch nicht getan haben.

Das Pixel 6 startet natürlich mit dem Auspacken. Wenn Sie also eines davon kaufen, gehören Sie zu den ersten Verbrauchern, die die offiziell veröffentlichte Version erhalten.

Pixel-Geräte erhalten zuerst Android 12

erhalten zuerst Android 12 Pixel 6 wird damit gestartet

wird damit gestartet Partnergeräte im ersten öffentlichen Beta-Rollout enthalten

Standardmäßig sind die ersten Telefone, die die offizielle Software erhalten, Pixel-Telefone:

Pixel 3 und 3 XL

Pixel 3a und 3a XL

Pixel 4 und 4 XL

Pixel 4a und 4a (5G)

Pixel 5

Allerdings wurden Android-Herstellerpartner in das Beta-Programm aufgenommen und werden voraussichtlich im frühen offiziellen Rollout sein:

Asus Zenfone 8

OnePlus 9 und OnePlus 9 Pro

Oppo Find X3 Pro (nur bestimmte Regionen)

Realme GT

Sharp (Update folgt)

Tecno Camon 17

TCL 20 und TCL 20 Pro 5G

Vivo iQOO 7 Legende

Xiaomi Mi 11, Mi 11 Ultra, Mi 11i und Mi 11X Pro

ZTE Axon 30 Ultra 5G

Obwohl sie die Software am ersten Tag der Einführung nicht erhalten haben, wird erwartet, dass die oben genannten Mobilteile zu den ersten Telefonen von Drittanbietern gehören, die die neue Android 12-Plattform erhalten. Wir verfolgen hier alle Details zu Android 12 für bestimmte Modelle .

Google hat den Namen 2020 bestätigt

Google gab im September 2020 – über einenBlog-Beitrag von Android Developers – bekannt, dass die Android-Version 2021 Android 12 heißen wird.

Das Ziel hier ist es, die Dinge formaler zu gestalten, daher verwendet Google einen einfachen nummerierten Ansatz, anstatt die zuvor verwendeten süßen Leckereiennamen zu forcieren. Wir glauben jedoch, dass Android 12 auch den Codenamen Snow Cone trägt – der Spitzname S erscheint beim ersten Start kurz in der Statusleiste.

Die kurze Antwort lautet: Ja, viel. Es gibt eine ganze Reihe von Änderungen, darunter eine dramatische Überarbeitung der Benutzeroberfläche sowie neue Anpassungs- und Datenschutzfunktionen. Hier sind einige der aktuellen Änderungen.

Das erste, was Sie wahrscheinlich bemerken werden, wenn Sie ein Telefon mit Android 12 zum ersten Mal einschalten, ist die neue Sperrbildschirmuhr. Wenn Ihr Telefon keine Benachrichtigungen enthält, nimmt eine große Digitaluhr einen Ehrenplatz direkt in der Mitte des Bildschirms ein.

Wenn Sie zum Entsperren des Telefons wischen, sehen Sie ein neues Design für die PIN-Code-Tastatur. Die Knöpfe sind rund, groß und minimal mit Pastelltönen. Diese Farbtöne werden von Material You geregelt.

Benachrichtigungen haben auch eine Art Überarbeitung erfahren. Der Stil der Benachrichtigungsfenster hat sich geändert und sie werden automatisch nach App gruppiert oder getrennt, wenn sie nicht dialogorientiert sind.

Außerdem gibt es eine einfache neue Schlummersteuerung, auf die Sie einfach tippen können, um die Schlummerfunktion zu aktivieren, anstatt über die Benachrichtigung wischen zu müssen. Dann können Sie bestimmte Benachrichtigungen für eine bestimmte Zeit snoozen.

Wenn Sie die Schnelleinstellungen und Benachrichtigungen vom oberen Bildschirmrand herunterklappen, werden diese kleinen runden Schalter nicht mehr angezeigt. Stattdessen wurden sie durch viel größere rechteckige Bedienelemente ersetzt, ähnlich denen, die wir im Power-Menü von Android 11 zur Steuerung von Smarthome-Geräten gesehen haben.

Interessant ist hier die Farbgebung. Google hat die Funktion "Material You" aktiviert, die es ermöglicht, automatisch eine Farbe basierend auf Ihrem Hintergrundbild auszuwählen. Wenn Ihr Hintergrundbild also überwiegend rosa / lila ist, wird auch der Farbton für die Schnelleinstellungen verwendet. Oder grün, wenn Ihre Tapete grün ist. Und so weiter - es ist ganz kundengerecht.

Machen Sie einen Screenshot und wenn die Seite länger ist, als Sie aufgenommen haben, können Sie mehr aufnehmen. Ja, Scroll-Capture ist in Android 12.

Gehen Sie zur Bearbeitungs- / Markup-Funktion und Sie können jetzt Text in verschiedenen Schriftfarben in Ihre Screenshots eingeben. Außerdem können Sie dort ein paar Emojis anbringen, wenn Sie möchten, indem Sie auf das kleine Aufklebersymbol drücken. Sie können die Größe auch leicht ändern, indem Sie zum Zoomen einfach zusammenziehen.

Als Randnotiz dazu können Sie Screenshot-Miniaturansichten jetzt einfach schließen, indem Sie sie vom Bildschirm wischen. Einfach.

Ähnlich wie beim Markieren von Screenshots oben gibt es beim Teilen einer Bilddatei eine neue Option "Bearbeiten", mit der Sie Bilder vor dem Senden markieren können. Rufen Sie einfach das Standard-Freigabe-Menü auf und tippen Sie auf "Mehr", wo Ihre anderen Apps geladen werden und Ihnen die Bearbeitungsoption neben Nearby Share unter der Bildminiatur angezeigt wird.

Eine der wichtigsten neuen offiziellen Änderungen ist das Datenschutz-Dashboard. Es gibt Ihnen einfachen Zugriff, um zu sehen, welche Apps auf bestimmte Berechtigungen zugegriffen haben. Egal ob Kamera und Mikrofon oder Standort. Wenn Sie eine App zum ersten Mal starten und Zugriff auf Ihren Standort erhalten möchten, können Sie festlegen, dass sie nur auf einen ungefähren Standort und nicht auf einen genauen Standort zugreifen soll.

Android 12 hat auch schnelle Ein-/Aus-Schalter im Schnellschattenmenü hinzugefügt, die das Mikrofon, den Standort und die Kamera deaktivieren, sodass nichts darauf zugreifen kann. Wenn die Kamera oder das Mikrofon verwendet wird, erscheint oben rechts auf dem Bildschirm ein kleiner grüner Punkt. Wenn Sie nach unten wischen, sehen Sie ein vollständiges Symbol und durch Tippen darauf erfahren Sie, welche App Bilder oder Ton aufnimmt.

Theming ist ein wichtiger Bestandteil der neuen Feature-Liste von Android 12. Im Anpassungsfenster können Sie festlegen, dass die Farben Ihres Hintergrundbilds die Akzent- und Hintergrundfarben des gesamten Telefons bestimmen. Es ermöglicht Ihnen auch, eine "Themensymbole" -Funktion einzuschalten, die Ihre App-Symbole ebenfalls in farblich angepasste umwandelt - obwohl dies meistens nur mit Google-Apps zu funktionieren scheint.

Das System lässt Sie ein Hintergrundbild auswählen und dann Themenfarben vom Hintergrundbild übernehmen oder Sie können stattdessen eine "grundlegende" Komplementärfarbe auswählen. Sie finden diese thematischen Farben dann außerhalb des Startbildschirms – sie werden in Designelementen auf dem gesamten Telefon aufgegriffen, wobei einige Apps, wie der Taschenrechner oder das Dialer, eine farbliche Überarbeitung erhalten, die zum Thema passt.

Eine der wichtigsten Änderungen an der Benutzeroberfläche ist das aktualisierte Mediensteuerungs-Widget, das im Dropdown-Menü angezeigt wird, wenn Sie Musik abspielen. Google hat es vergrößert, sodass es fast die gesamte Bildschirmbreite umfasst, und das Layout so angepasst, dass sich die Bedienelemente näher an der Mitte des Bildschirms befinden. Es nimmt auch mehr Platz auf dem Sperrbildschirm ein, wenn es aktiv ist.

Wenn Sie jetzt die Musik auf Ihrem Telefon lokal abspielen, können Sie auf das winzige kleine Symbol in der Ecke des Widgets tippen und dies öffnet ein neues Popup-Fenster für den Wiedergabeort. Hier können Sie die Musiklautstärke anpassen oder schnell ein neues Gerät wie ein Paar Ohrhörer eines Bluetooth-Lautsprechers koppeln.

Eine weitere recht kleine Optimierung der Benutzeroberfläche ist das neue Popup-Kontextmenü, das angezeigt wird, wenn Sie auf ein App-Symbol tippen und halten. Das Menü ist größer, wobei jeder Befehl getrennt ist und mehr Platz auf dem Bildschirm einnimmt, was die Verwendung für die Benutzer wahrscheinlich erleichtert.

Dies ist eine potenziell praktische Funktion, mit der Sie Ihre WLAN-Netzwerkdetails schnell mit Personen im selben Raum wie Sie teilen können. Während Sie Ihr WLAN zuvor mit einem QR-Code-Scanner teilen konnten, erhalten Sie jetzt in Android 12 die Option "In der Nähe", wenn Sie darunter suchen. Tippen Sie darauf, aktivieren Sie die Freigabe in der Nähe und suchen Sie nach Geräten in Ihrer Nähe, mit denen Sie die Details teilen können.

Widgets wurden komplett neu gestaltet, um ein besser anpassbares Fenster zu bieten und eines, das sich in den Rest der abgerundeten, benutzerfreundlichen Oberfläche einfügt. Das Konversations-Widget zeigt die letzten Konversationen an und Fotos verfügt über ein Erinnerungs-Widget, das Erinnerungen aus Google Fotos direkt auf Ihrem Startbildschirm anzeigen kann.

Es gibt jetzt einen neuen Einhandmodus, den Sie aktivieren können. Es erschien erstmals in der 2. Entwicklervorschau und könnte die Verwendung von Telefonen mit größerem Bildschirm in Zukunft erheblich erleichtern. Wenn es aktiv ist, müssen Sie nur vom unteren Rand des Telefons nach unten ziehen und die App, die Sie gerade ansehen, wird halb nach unten gebracht, um den oberen Bereich leichter zu erreichen.

PiP gibt es schon seit einiger Zeit in Android und bedeutet, dass Sie ein kleines schwebendes Video auf dem Bildschirm abspielen können, auch wenn Sie sich nicht in der Video-App befinden. Die neuen Steuerelemente ermöglichen es, das Fenster zu vergrößern, ohne in den Vollbildmodus zu wechseln.

Für Pixel-Smartphones mit Android 12 gibt es eine Doppeltipp-Geste.

Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie schnell zweimal auf die Rückseite Ihres Telefons tippen, um einen Screenshot zu erstellen, aber Sie können es auch für andere Dinge programmieren. Es kann auch für andere Aktionen konfiguriert werden, z. B. zum Starten von Google Assistant, Anhalten/Fortsetzen der Medienwiedergabe, Öffnen des Benachrichtigungsschirms und Öffnen der Ansicht der letzten Apps.

Hier ist alles, was wir bisher über Android 12 gehört haben.

Google hat endlich die offizielle, öffentliche Version von Android 12 für seine Pixel-Benutzer herausgebracht.

Google hat die letzte Beta-Version von Android 12 veröffentlicht. Als nächstes folgt die offizielle Version.

Die zweite öffentliche Beta von Android 12 ist gestartet und steht zum Download bereit.

Android 12 wurde von Google gezeigt und bietet eine Vielzahl von Änderungen und ein frisches neues Aussehen.

Fast genau einen Monat nach der ersten hat Google die nächste Entwickler-Preview-Version veröffentlicht und einige neue Features eingeführt.

Google hat die Entwickler-Beta von Android 12 zum Herunterladen und Installieren auf Pixel-Geräten bereitgestellt.

Gerüchte deuten darauf hin, dass Android 12 ein Einhandmodell mit rollierendem Screenshot einführen und Pixel-Besitzern eine gesichtsbasierte Bildschirmdrehfunktion bieten könnte.

Bilder, die angeblich von der Folie stammen, die die Grafiken von Android 12 zeigen, sind durchgesickert und geben uns einen Blick darauf, was wir von der Software erwarten könnten.

9to5Google behauptete, Google arbeite daran, Pixel-Telefonen mit Android 12 eine Doppeltipp-Geste zu verleihen. Diese Geste mit dem Codenamen Columbus kann Google Assistant aufrufen und für andere Aktionen konfiguriert werden. Sie müssen nur kurz auf die Rückseite Ihres Telefons tippen, um es zu verwenden.

9to5Google behauptete, Google arbeite an einer überarbeiteten Version des geteilten Bildschirms namens "App Pairs".

XDA-Entwickler behaupteten, Google arbeite an einer App-Ruhezustandsfunktion, um Speicherplatz für Android 12 freizugeben.

Eine Handvoll Commits, die mit AOSP zusammengeführt wurden, beschreiben eine neue eingeschränkte Netzwerkmodusfunktion möglicherweise für Android 12.

XDA-Entwickler behaupteten, Google plane, die Android Runtime (ART) als aktualisierbares Mainline-Modul in Android 12 aufzunehmen.

Wir haben nicht erwartet, dass Google bei der ersten Erwähnung von Android 12 – der nächsten Iteration von Android, die 2021 erwartet wird – App-Stores und Gebühren betrifft.