Google bietet jetzt ein entsperrtes Pixel 4a 5G in Weiß in den USA an

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Google bietet jetzt ein freigeschaltetes Pixel 4a 5G in "Deutlich Weiß" an. Bisher war ein entsperrtes Modell nur in Schwarz erhältlich.

Das Unternehmen hat im vergangenen Herbst ein weißes Pixel 4a 5G auf den Markt gebracht , das jedoch exklusiv für Verizon erhältlich und teurer war, da es Millimeterwellen-5G (mmWave 5G) unterstützt. Googles neues weißes, entsperrtes Pixel 4A 5G ist jedoch eine Standardversion und kostet 499 US-Dollar. Bei Einzelhändlern wie B & H Photo ist es als Neuerscheinung gekennzeichnet. Google hat außerdem bestätigt, dass es neu ist und ab dem 28. Januar 2021 ausgeliefert wird.

In Bezug auf das Design ist es genau das gleiche wie die mmWave 5G-Version von Verizon, komplett mit einem mintgrünen Netzschalter. Es ist auch noch ein 5G-Gerät, aber Sie erhalten Sub-6 5G. So sieht der Preisbaum für Pixel 4a 5G aus:

Pixel 4A 5G UW

Nur Schwarz / Schwarz (mit Millimeterwellen-5G), Verizon exklusiv für 599 US-Dollar

Klar weiß / weiß (mit Millimeterwellen 5G), Verizon exklusiv für 599 US-Dollar

Pixel 4A 5G

Nur Schwarz / Schwarz (mit Sub-6 5G), freigeschaltet für 499 US-Dollar

Klar weiß / weiß (mit Sub-6 5G), freigeschaltet $ 499

Beachten Sie, dass ein entsperrtes Gerät bedeutet, dass Sie es mit jedem Mobilfunkanbieter in den USA verwenden können, sodass Sie nicht auf Verizon beschränkt sind.

Schreiben von Maggie Tillman.