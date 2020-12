Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Google Street View und Maps erhalten ein Update, mit dem Sie beeindruckende Street View-Fotos nur mit Ihrem Telefon einreichen können. Google hat einen Blog-Beitrag veröffentlicht , um seine Pläne zu bestätigen, benutzergenerierte Inhalte zu verwenden, wenn keine eigenen Street View-Daten verfügbar sind.

Laut Google können Android-Nutzer mit ARCore-kompatiblen Geräten Fotos in ihrem Google Street View-Dienst erfassen und veröffentlichen. Google akzeptiert Einsendungen in Toronto, New York, Austin, Nigeria, Indonesien und Costa Rica. Schließlich werden weitere Regionen hinzugefügt.

Sie benötigen keine spezielle 360-Grad-Kamera oder einen speziellen Aufsatz, um loszulegen. Google sagte, dass es mehrere Fotos, die in seiner Street View-App für Android-Geräte aufgenommen wurden, automatisch drehen und positionieren kann. Dies ist eine Beta-Funktion, die laut Google bereits seit einiger Zeit getestet wird. Öffnen Sie zunächst die neueste Version der Street View-Karte, klicken Sie in der Navigationsleiste auf die neue Schaltfläche Erstellen und beginnen Sie mit der Aufnahme von Bildern. So einfach ist das.

"Während unsere eigenen Street View-Trekker und -Autos mehr als 170 Milliarden Bilder von 10 Millionen Meilen rund um den Planeten gesammelt haben, gibt es immer noch viele nicht kartierte Teile der Welt", erklärte Stafford Marquardt, Produktmanager von Google Maps Street View. "Wenn Personen verbundene Fotos beisteuern, werden sie in der Street View-Ebene in Google Maps als gepunktete blaue Linien angezeigt."

Wenn Sie alles zusammenzählen, sollte Gooogle Street View schnell an mehr Orte der Welt gelangen, einschließlich ländlicher Gebiete. Benutzergenerierte Bilder werden sogar in Google Maps verwendet. Natürlich sagte Google, dass es weiterhin sensible Teile von Einsendungen wie Gesichter und Nummernschilder verwischen wird.

Schreiben von Maggie Tillman.