Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Prime Day 2020 ist im Gange. Die jährliche Verkaufsveranstaltung, die erstmals 2015 von Amazon gestartet wurde, wird schnell zu einer großartigen Zeit, um Ihr Telefon zu aktualisieren. Dies gilt insbesondere in diesem Jahr, wenn Sie ein Fan von Googles Pixel sind, da sowohl Pixel 4 als auch Pixel 4 markiert sind.

Die Pixel-Geräte von Google sind bereits in der fünften Generation für ihre erstklassigen Kameras und Software bekannt. In unserem Test des Pixel 4 XL sagten wir, dass seine Fähigkeit, schöne Fotos ohne großen Aufwand aufzunehmen, es zur offensichtlichen Wahl für Menschen gemacht hat, die gerne Fotos machen.

Der US-Verkauf Prime Day 2020 von Google bietet Nutzern einige Optionen, da sowohl Pixel 4 als auch Pixel 4 XL rabattiert sind. Der Hauptunterschied zwischen den beiden Telefonen ist das 5,7-Zoll-Display des Pixel 4 gegenüber dem 6,3-Zoll-Display des Pixel 4 XL.

Prime-Mitglieder können das Pixel 4 XL mit 128 GB Speicher für 6495 US-Dollar erwerben , 35 Prozent weniger als der übliche Preis von 1.000 US-Dollar. Das Telefon ist in Weiß oder Schwarz erhältlich. Das 128-GB-Modell des Pixel 4 und das 64-GB-Modell des Pixel 4 XL sind ebenfalls um jeweils 38 Prozent auf 549 US-Dollar gesunken. Der größte Verkauf ist jedoch das 64-GB-Pixel 4 , das mit 449,99 US-Dollar 43 Prozent unter dem üblichen Preis liegt.

Informationen zum Vergleich der Pixel 4-Telefone von Google mit anderen High-End-Smartphones, die ab sofort erhältlich sind, finden Sie in unserer ausführlichen Anleitung hier.

Prime Day ist der jährliche Verkauf von Amazon, exklusiv für Prime-Mitglieder, die Amazon Prime abonnieren . In diesem Jahr können Prime-Mitglieder in den USA, Großbritannien und mehreren anderen Ländern rund um den Globus vom 13. bis 14. Oktober auf Tausende von Rabatten bei Amazon zugreifen. Pocket-Lint zeigt in den folgenden Zusammenfassungen die besten Angebote für US- und UK-Prime-Mitglieder:

Wir haben auch einen Leitfaden für Amazon Shopping - Tipps, Tricks und Hacks hier .

Schreiben von Maggie Tillman.