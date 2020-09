Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Google wird voraussichtlich das Pixel 5 während seiner "Launch Night In" am 30. September zusammen mit dem Pixel 4a 5G und mehreren anderen Geräten ankündigen.

Wir haben in einer separaten Funktion erläutert, wie sich das Pixel 5 mit dem Pixel 4a 5G vergleichen lässt. Hier konzentrieren wir uns jedoch darauf, wie sich das Pixel 5 mit seinen Vorgängern, dem Pixel 4 und dem Pixel 4 XL, vergleichen lässt.

squirrel_widget_168586

Pixel 5: TBC

Pixel 4: 147,1 x 68,8 x 8,2 mm, 162 g

Pixel 4 XL: 160,4 x 75,1 x 8,2 mm, 193 g

Das Google Pixel 5 soll über ein Gehäuse aus gebürstetem Aluminium verfügen und in den Farben Schwarz und Grün erhältlich sein. In der oberen linken Ecke der Rückseite soll sich ein quadratisches Kameragehäuse befinden, in der Mitte befindet sich ein physischer Fingerabdrucksensor.

Auf der Vorderseite deuten Undichtigkeiten darauf hin, dass sich in der oberen linken Ecke eine Lochkamera befindet , die ein nahezu rahmenloses Design bietet. Es wird nicht erwartet, dass eine 3,5-mm-Kopfhörerbuchse auf dem Pixel 5 erscheint. Da angenommen wird, dass es nur ein Pixel 5 gibt, wird erwartet, dass seine Größe zwischen dem Pixel 4 und dem 4 XL liegt.

Die Pixel 4 und 4 XL haben das gleiche Design, obwohl die XL natürlich größer ist. Beide haben ein quadratisches Kameragehäuse in der oberen linken Ecke der Rückseite und beide haben einen Glaskörper.

Auf der Vorderseite beider Geräte befindet sich oben auf den Displays eine Blende, auf der sich die Frontkamera und der Soli-Radarchip für Gestensteuerung und Face Unlock befinden. An Bord des Pixel 4 oder 4 XL befindet sich weder ein physischer Fingerabdrucksensor noch eine 3,5-mm-Kopfhörerbuchse.

Pixel 5: 6 Zoll, OLED, 90 Hz

Pixel 4: 5,7 Zoll, OLED, 90 Hz

Pixel 4 XL: 6,3 Zoll, OLED, 90 Hz

Das Google Pixel 5 soll mit einem 6-Zoll-OLED-Display ausgestattet sein, das eine Full HD + -Auflösung von 2340 x 1080 Pixel bei einer Pixeldichte von 429 ppi bietet.

Es soll bei der 90-Hz-Bildwiederholfrequenz bleiben, die wir bei Pixel 4 und 4 XL gesehen haben, und es soll auch HDR unterstützen und ein Seitenverhältnis von 19,5: 9 bieten.

Das Pixel 4 hat ein etwas kleineres Display als das für das Pixel 5 vorgeschlagene mit 5,7 Zoll, während das Pixel 4 XL mit 6,3 Zoll etwas größer ist. Beide sind OLED-Panels und beide haben eine Bildwiederholfrequenz von 90 Hz.

Das Pixel 4 verfügt über ein Full HD + -Display für eine Pixeldichte von 444 ppi, während das Pixel 4 XL über ein Quad HD + -Display für eine Pixeldichte von 537 ppi verfügt. Beide unterstützen jedoch HDR und beide haben ein Seitenverhältnis von 19: 9.

Pixel 5: Qualcomm SD765G, 8 GB RAM, 4080 mAh, 5G

Pixel 4: Qualcomm SD855, 6 GB RAM, 2800 mAh, 4G

Pixel 4 XL: Qualcomm SD855, 6 GB RAM, 3700 mAh, 4G

Das Google Pixel 5 soll auf dem Qualcomm Snapdragon 765G-Chipsatz laufen, der über integriertes 5G verfügt . Es sollen 8 GB RAM vorhanden sein, und wir erwarten mindestens 128 GB Speicher ohne microSD für die Speichererweiterung.

Die Akkukapazität für das Pixel 5 soll 4080mAh betragen. Wir erwarten 18 W Schnellladung und kabelloses Laden an Bord.

Google Pixel 4 und 4 XL laufen beide auf dem Qualcomm Snapdragon 855, dem Flaggschiff-Prozessor von Qualcomm zum Zeitpunkt des Starts. Weder haben 5G-Funktionen.

Unter den Hauben von Pixel 4 und 4 XL befinden sich 6 GB RAM. Beide sind mit Speicheroptionen von 64 GB und 128 GB erhältlich.

In Bezug auf die Akkukapazität verfügt der Pixel 4 über einen 2800-mAh-Akku, während der Pixel 4 XL über eine 3700-mAh-Kapazität verfügt. Beide haben 18 W Schnellladung und kabelloses Laden.

Pixel 5: Dual hinten (16MP + 12,2MP), Single vorne (8MP)

Pixel 4/4 XL: Dual hinten (16MP + 12,2MP), einfach vorne (8MP)

Das Google Pixel 5 wird Berichten zufolge mit einer Dual-Rückfahrkamera geliefert, die aus einem 16-Megapixel-0,5-fach-Weitwinkelobjektiv mit einer Blende von 1: 2,2 und einem 12,2-Megapixel-Objektiv mit einer Blende von 1: 2,7 besteht.

Es wird berichtet, dass die Lochkamera-Frontkamera ein 8-Megapixel-1: 2,0-Sensor mit festem Fokus ist.

Google Pixel 4 und 4 XL verfügen beide über eine Dual-Rückfahrkamera, die aus einem 16-Megapixel-Sensor mit einer Blende von 1: 2,4 und einem 12,2-Megapixel-Sensor mit einer Blende von 1: 2,7 besteht.

Die Frontkamera beider Geräte ist ein 8-Megapixel-Sensor mit einer Blende von af / 2,0 und festem Fokus.

Die Pixel 4 und 4 XL bieten unter anderem Funktionen wie Night Sight und die Möglichkeit, Sterne zu erfassen, die beide auf dem Pixel 5 erwartet werden.

Pixel 5: Ab 629 € / 550 £ / 700 $

Pixel 4: Ab 749 € / 669 £ / 799 $

Pixel 4 XL: Ab 849 € / 829 £ / 899 $

Es wird behauptet, dass Google Pixel 5 in Europa 629 Euro kosten wird, was in Großbritannien etwa 550 Pfund und in den USA etwa 700 Dollar entspricht. Es soll ab dem 15. Oktober verfügbar sein.

Das Google Pixel 4 startete bei seiner Ankunft bei 669 GBP in Großbritannien und 799 USD in den USA, während das Pixel 4 XL bei 829 GBP in Großbritannien und 899 USD in den USA startete.

squirrel_widget_168578

Basierend auf den Gerüchten wird das Google Pixel 5 in Bezug auf die Größe zwischen Pixel 4 und 4 XL liegen, aber seine Konstruktion von Glas auf Aluminium umstellen. Es wird auch ein moderneres Design von vorne mit einer Lochkamera und einer Reduzierung der Lünetten im Vergleich zu seinen Vorgängern bieten.

Gerüchten zufolge läuft es zwar nicht auf dem Flaggschiff-Prozessor von Qualcomm, ist aber dennoch ein leistungsstarkes Gerät, das einen Preisverfall, eine Erhöhung des Arbeitsspeichers und eine Erhöhung der Akkukapazität bietet.

Wir werden diese Funktion aktualisieren, sobald die offiziellen Spezifikationen bekannt gegeben werden.

Schreiben von Britta O'Boyle.