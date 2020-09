Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Google hat eine neue Veranstaltung angekündigt, bei der wahrscheinlich das Pixel 5-Smartphone, ein neuer Chromecast und ein neuer Google Nest-Smart-Lautsprecher vorgestellt werden.

Die Online-Sonderveranstaltung findet am 30. September 2020 um 14 Uhr ET statt. "Wir laden Sie ein, alles über unseren neuen Chromecast, unseren neuesten intelligenten Lautsprecher und unsere neuen Pixel-Telefone zu erfahren", heißt es in der Einladung. Google hat bereits Pläne bestätigt, später in diesem Jahr ein Pixel 5 zu starten. Es versprach auch 5G-Versionen von Pixel 5 und Pixel 4A.

Weitere Informationen zu Pixel 5 finden Sie in unserem Handbuch hier. Wir haben hier auch eine Gerüchtezusammenfassung zu Pixel 4A 5G.

Der neue Chromecast soll den Codenamen Sabrina haben. Die neuesten Chromecast-Modelle - Chromecast Ultra und Chromecast der dritten Generation - wurden 2016 bzw. 2018 angekündigt. Der neue Chromecast wird die Richtung im Vergleich zu den vorherigen Versionen dramatisch ändern. Bisher war Chromecast nur eine Verbindung zwischen Ihrem Fernseher und Inhalten und stützte sich auf ein separates Gerät, um es zu steuern - beispielsweise Ihr Telefon oder Laptop.

Wenn neue Gerüchte zutreffen, wird der neue Chromecast Android TV ausführen und mit einer Fernbedienung geliefert. Weitere Informationen zu diesem Chromecast finden Sie in unserem Handbuch hier .

Google neckte im Juli auch einen neuen Nest Home-Lautsprecher, indem es ein Image des Geräts veröffentlichte. Es sieht so aus, als würde es zwischen dem Nest Mini und dem größeren Google Home Max liegen und vertikal stehen können. Wir haben auch eine Gerüchtezusammenfassung über den kommenden Google Nest Home-Sprecher .

Pocket-Lint plant, alle Ankündigungen von Google live zu übertragen. Es ist jedoch unklar, ob am Veranstaltungstag ein Live-Stream für die Öffentlichkeit verfügbar sein wird.

Schreiben von Maggie Tillman.