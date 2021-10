Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Google hat offiziell bestätigt, dass es seine nächsten Smartphones, das Pixel 6 und das Pixel 6 Pro , im Oktober bei einem „Pixel Fall Launch“-Event vorstellen wird.

Google veranstaltet in der Regel jeden Oktober eine Veranstaltung, um seine neue Hardware und Mobilgeräte, einschließlich der neuesten Pixel-Telefone, vorzustellen. Oft führt das Unternehmen auch andere Produkte ein. Hier ist also, was Sie von der diesjährigen Show erwarten können und wie Sie die Action selbst erleben können.

Google hat die Pixel-Herbst-Launch-Veranstaltung für den 19. Oktober 2021 um 10:00 Uhr PT (13:00 Uhr ET/18:00 Uhr BST) angesetzt.

Google hat bekannt gegeben, dass Sie einen vorab aufgezeichneten Stream der Show sehen können. Es hat auch eine dedizierte Platzhalter-Site, die Sie besuchen können – auf der wahrscheinlich der Stream gehostet wird. Wir empfehlen, diese Seite für später mit einem Lesezeichen zu versehen, da Pocket-lint plant, den Event-Stream hier einzubetten, sobald er verfügbar ist.

Dieser Leitfaden wird mit den größten Ankündigungen von Google aktualisiert, sobald sie passieren. Im Moment erwarten wir, dass das Unternehmen Folgendes enthüllt:

Google hat bereits bestätigt, dass das Pixel 6 und das Pixel 6 Pro während der Veranstaltung vorgestellt werden. Das Unternehmen hat in der Vergangenheit sogar detaillierte Funktionen und Spezifikationen zu seinen kommenden Telefonen veröffentlicht, einschließlich der Ankündigung, dass sie von Tensor, seinem hausgemachten Chip, angetrieben werden. Obwohl wir viel über Pixel 6 und Pixel 6 Pro wissen, gibt es noch mehr zu lernen. Google wird wahrscheinlich ein paar versteckte Überraschungen – wie etwa Software-Ankündigungen – im Ärmel haben.

Apropos Software-Ankündigungen: Google könnte offiziell bekannt geben, wann Android 12 veröffentlicht wird. Vor kurzem hieß es nur , dass der Rollout auf Pixel-Geräte in den "nächsten Wochen" beginnen würde. Pocket-lint hat einen vollständigen Leitfaden zur kommenden mobilen Software Update, einschließlich einer Vorschau auf alle wichtigen Funktionen und Änderungen.

Abgesehen von Pixel 6 und Pixel 6 Pro wird ständig gemunkelt, dass Google an anderer Hardware arbeitet, darunter unter anderem ein faltbares Pixel und eine Pixel Watch. All das könnte während der Veranstaltung erscheinen. Sehen Sie sich unsere Gerüchteleitfäden unten zu einigen der Geräte an: