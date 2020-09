Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nur wenige Tage nach der offiziellen Einführung von Android 11 für Pixel-Geräte und andere Mobiltelefone hat Google angekündigt, was die Nutzer in Bezug auf Software-Updates für Geräte mit geringerer Leistung erwarten können. Am 10. September veröffentlichte das Unternehmen einen Blog-Beitrag über Android 11 (Go Edition).

Im Jahr 2016 stellte Google erstmals seine Android Go-Initiative vor und erklärte, es hoffe, die Leistung von Android für alle nutzen zu können. Android Go soll daher eine leichtere Version von Standard-Android sein. Es ist immer noch überwiegend Android, wie Sie es kennen, aber die neue Software ist für Smartphones mit leistungsschwächeren Prozessoren, geringerem Speicherplatz und weniger verfügbaren mobilen Daten optimiert. Wir haben eine Anleitung, die genau erklärt, was die Software macht und warum hier .

Die neueste Version der Go-Software fügt Ihren Benachrichtigungen gruppierte Benachrichtigungen von Chat-Apps hinzu, genau wie dies bei Standard-Android 11 der Fall ist, sowie die Möglichkeit, Apps einmalige Berechtigungen zu erteilen. Oh, und Apps werden 20% schneller gestartet als die Go-Edition von Android 10. Sie enthält auch ein gestenbasiertes Navigationssystem.

Laut Google ist Android 11 (Go Edition) jetzt verfügbar und funktioniert auf Geräten mit 2 GB RAM oder weniger. (Beachten Sie, dass die Go Edition von Android 10 für Geräte mit weniger als 1,5 GB RAM vorgesehen ist.) Die Software wird angeblich nur auf neuen Telefonen geladen, die diese Spezifikationen erfüllen.

Schreiben von Maggie Tillman.