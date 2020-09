Google Pixel 4a kann ab sofort in Großbritannien vorbestellt werden

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es hat sich wie ein Zeitalter angefühlt, aber das Google Pixel 4a kann jetzt für diejenigen in Großbritannien vorbestellt werden. Das Telefon wurde am 3. August angekündigt und in den USA in den Handel gebracht. Aufgrund von Lieferproblemen war die Veröffentlichung jedoch nicht so schnell.

Während die Vorbestellungen heute geöffnet sind, wird das Telefon erst am 1. Oktober ausgeliefert. Wenn Sie sich für Ihr nächstes Telefon entschieden haben, müssen Sie noch etwas warten.

Und was für ein Telefon es ist. Das Google Pixel 4a ist eines der besten Handys seiner Klasse. Sie werden das vielleicht nicht von der einzelnen Kamera und den technischen Daten halten, aber die Erfahrung, die sie liefert, ist ausgezeichnet.

Die Kamera ist ein starker Performer und auch wenn es nicht viele Linsen auf der Packung hat, es hält seine eigene in der Kamera - Abteilung gegen viele Telefone mit drei oder vier Linsen dank Googles intelligente Computerfotografie.

Das Pixel 4a ist kompakt, aber das Display ist von hervorragender Qualität und bietet viel Leistung. Es ist ein Schritt zurück von Flaggschiff-Geräten in Bezug auf die Hardware, aber es ist nicht weit von diesen Flaggschiff-Geräten in Bezug auf die Erfahrung und Geschwindigkeit, die es bietet, wenn es verwendet wird.

Es gibt kein 5G bei diesem Modell - das kommt später im Jahr zusammen mit einem Tupfer mehr Leistung - aber das wird das Telefon auch teurer machen.

Sie können alles über Google Pixel 4a in unserem Testbericht lesen.

Schreiben von Chris Hall.