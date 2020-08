Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Google hat kürzlich das Pixel 4a angekündigt und in diesem Jahr noch mehr Handys gehänselt, darunter das Pixel 5a und das Pixel 4a 5G . Nach einem Renderleck am Freitag wurden nun Details zu den kommenden Pixel-Geräten in einem neuen Bericht veröffentlicht.

Laut Android Central wird das Pixel 5 über ein 6-Zoll-Display verfügen, während das Pixel 4a 5G über ein 6,2-Zoll-Display verfügt, wodurch beide größer sind als das gerade veröffentlichte 5,81-Zoll-Pixel 4a. Es wird jedoch erwartet, dass das Pixel 5 den gleichen Platzbedarf wie das Pixel 4a hat, jedoch mit kleineren Rahmen.

Möglicherweise verfügt es auch über einen OLED-Bildschirm mit einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz. Genaue Spezifikationen für das Display des Pixel 4a 5G sind jedoch noch nicht bekannt.

In Bezug auf andere Spezifikationen könnte das Pixel 5 zwei Rückfahrkameras (Standard und Ultra-Wide), 8 GB RAM und 128 GB Speicher sowie eine Akkukapazität enthalten, die größer sein wird als die des Pixel 4, wobei Android Central diese Gerüchte behauptet a 3.080mAh sind "völlig falsch".

Das Pixel 5 unterstützt auch das drahtlose Laden mit 15 W Qi und das drahtlose Laden mit 5 W Reverse. Es ist unklar, ob das Pixel 4a 5G dieselbe Akkukapazität und dieselben Funktionen wie sein Flaggschiff hat, aber beide könnten von demselben Qualcomm Snapdragon 765G-Prozessor angetrieben werden.

Google wird diese Telefone voraussichtlich bis zum 30. September auf den Markt bringen. Das Pixel 4a 5G sollte 499 US-Dollar kosten. Es ist noch nicht bekannt, was das Pixel 5 kosten wird.

Schreiben von Maggie Tillman.