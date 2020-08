Google Pixel 5-Renderings zeigen eine Lochkamera auf der Vorderseite

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Laut der Gerüchteküche wird Google Pixel 5 Ende September veröffentlicht, was bedeutet, dass die Spekulationen und Lecks in den kommenden Wochen zunehmen werden.

In der Tat hat Google selbst bestätigt, dass es "diesen Herbst" und mit 5G zum Booten kommen wird. Es gab uns sogar einen kurzen Einblick in das Gerät neben dem Pixel 4a 5G - voraussichtlich auch in den kommenden Monaten.

Für manche reicht das jedoch nicht aus. Serial Leaker OnLeaks hat sich mit der indischen Website Pricebaba zusammengetan, um eine Reihe von Renderings des Pixel 5 zu erstellen, die auf durchgesickerten Designdetails basieren.

Wenn sie dem Endprodukt entsprechen, zeigen sie oben links eine ähnliche Lochkamera wie die des Pixel 4a sowie eine Doppelkameraeinheit auf der Rückseite.

Das hintere Gehäuse und der Fingerabdrucksensor, den wir mit der Serie kennen und lieben gelernt haben, sollen angeblich ein glitzerndes Finish haben.

OnLeaks gibt an, dass das Display zwischen 5,7 und 5,8 Zoll groß sein wird, während sich das SIM-Fach nach links unten im Telefon bewegt.

Er lieferte auch ein Video, das das gerenderte Gerät aus allen Winkeln zeigt.

Wir müssen derzeit alles mit einer gesunden Prise Salz zu uns nehmen, aber hier gibt es nichts, was für die Marke fehl am Platz wäre.

Hoffentlich werden wir in den kommenden Wochen mehr herausfinden.

Schreiben von Rik Henderson.