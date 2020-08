Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Pixel-Handys von Google haben kürzlich einige coole neue Tricks erhalten, darunter einen Schlafenszeitmodus und einen Sonnenaufgangsalarm . Beide Funktionen sind nicht nur für Pixel-Telefone verfügbar. Sie sind für alle Android-Telefone über die Google Clock-App verfügbar. Folgendes müssen Sie wissen.

Im Juni 2020 führte Google einen Schlafenszeitmodus in der Google Clock-App ein. Es ist eine neue Registerkarte, auf die Sie zugreifen können, um eine Zeit festzulegen, zu der Ihr Telefon Ihre Benachrichtigungen dimmen und stummschalten soll. Der Schlafenszeitmodus war ursprünglich eine Pixel-exklusive Funktion. Im August hat Google die Funktion auf allen Android-Geräten mit Version 6.0 oder höher eingeführt.

Öffnen Sie die neueste Version der Google Clock-App, sobald Sie die Einstellungen für das digitale Wohlbefinden von Android aktiviert haben. Es kann einige Zeit dauern, bis die Funktion für Ihr Android-Telefon verfügbar ist. Suchen Sie nach der Registerkarte Schlafenszeitmodus. Dort können Sie festlegen, wann Sie sich auf das Bett vorbereiten möchten und wann Sie aufwachen möchten.

Öffnen Sie auf Ihrem Android-Handy die Google Clock-App. Tippen Sie auf Schlafenszeitmodus. Um eine Startzeit einzustellen, tippen Sie mit einem Mond auf die Digitaluhr. Stellen Sie die Uhrzeiger auf die gewünschte Endzeit und tippen Sie auf OK. Um eine Endzeit einzustellen, tippen Sie mit der Sonne auf die Digitaluhr. Stellen Sie die Uhrzeiger auf die gewünschte Endzeit und tippen Sie auf OK. Tippen Sie unten in der App auf Schlafenszeitmodus aktivieren.

Die Digital Wellbeing-App (auf unterstützten Telefonen) kann auch den Schlafenszeitmodus auslösen, wenn Sie Ihr Telefon für die Nacht aufladen.

Im Juni 2020 führte Google einen Sunrise-Alarm in der Google Clock-App ein. Der Sunrise Alarm wurde entwickelt, um Sie sanfter aufzuwecken. Er hellt Ihren Bildschirm allmählich auf und gibt einen visuellen Hinweis darauf, dass sich Ihre Weckzeit etwa 15 Minuten zuvor nähert. Sie können das Erlebnis sogar anpassen, indem Sie Ihren Lieblingssong oder Ihre Lieblingssounds hinzufügen. Der Sonnenaufgangsalarm war ursprünglich eine Pixel-exklusive Funktion. Im August 2020 hat Google die Funktion auf allen Android-Geräten mit 6.0 oder höher eingeführt.

Google hat noch keine Einrichtungsschritte bereitgestellt. Sobald wir die Funktion erhalten, werden wir diese Anleitung aktualisieren. Sobald Sie den Schlafenszeitmodus in der Google Clock-App eingestellt haben, sollten Sie in der Lage sein, die Funktionen anzupassen, z. B. das Umschalten der Graustufen auf einigen Telefonen, das Einschalten des Sonnenaufgangsalarms und das Einstellen einer Assistentenroutine, die im AM aktiviert werden soll.

Schreiben von Maggie Tillman.