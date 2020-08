Was ist Google Nearby Share und wie verwende ich es?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Mit "Nearby Share" von Google können Android-Benutzer Inhalte schnell zwischen Geräten austauschen, ähnlich wie dies Apple mit AirDrop für iOS-Benutzer bietet.

Die Funktion zum Teilen in der Nähe ermöglicht eine einfache und zuverlässige Freigabe für Tausende von Android-Telefonmodellen und funktioniert online und offline.

Hier finden Sie alles, was Sie über Googles Share in der Nähe wissen müssen, einschließlich der Funktionsweise, der Geräte und der Verwendung.

Mit Google Nearby Share können Android-Nutzer sofort Dateien, Links, Bilder und mehr für Android-Nutzer in der Nähe freigeben und gleichzeitig Ihre Privatsphäre schützen.

Anstatt einzelne Apps wie Nachrichten, WhatsApp oder Google Mail öffnen zu müssen, suchen Sie die Datei, die Sie freigeben möchten, und hängen Sie sie an. Mit "In der Nähe freigeben" können Sie Inhalte mit nur wenigen Fingertipps freigeben.

Bei Verwendung der Funktion "In der Nähe freigeben", mit der Sie Inhalte freigeben können, wird eine Liste der Geräte in Ihrer Nähe angezeigt. Wenn Sie auf den Empfänger tippen, werden diese mit der Option benachrichtigt, die von Ihnen freigegebene Datei zu akzeptieren oder abzulehnen.

Die nahe gelegene Freigabe von Google wählt dann automatisch das beste Protokoll für die schnelle und einfache Freigabe über Bluetooth, Bluetooth Low Energy, WebRTC oder Peer-to-Peer-WLAN aus. Dies bedeutet, dass Sie Nearby Share auch dann verwenden können, wenn Sie vollständig offline sind.

Um die Freigabe in der Nähe verwenden zu können, müssen Sie sicherstellen, dass die Funktion aktiviert ist. Es erfordert Android 6.0+ und Sie müssen sowohl Bluetooth als auch Location auf Ihrem Android-Gerät aktivieren.

Sie müssen dann die Einstellungen-App auf Ihrem Android-Gerät aufrufen.> Tippen Sie auf Google> Geräteverbindungen> In der Nähe befindliche Freigabe> Einschalten. Um die Freigabe in der Nähe zu deaktivieren, tippen Sie auf Einstellungen und deaktivieren Sie die Freigabe in der Nähe.

Wenn Sie bereit sind, eine Datei, ein Foto, eine Webseite oder was auch immer Sie freigeben möchten, öffnen Sie die Datei und tippen Sie auf das Freigabesymbol. Sie müssen dann In der Nähe auswählen.

Halten Sie Ihr Telefon in die Nähe des Geräts, das Sie mit anderen teilen möchten, und tippen Sie unter "Nach Geräten in der Nähe suchen" auf den Kontakt und anschließend auf Senden. Es erscheint die Meldung "Senden". Sobald "Gesendet" angezeigt wird, können Sie auf Schließen tippen.

Wenn Sie eine Datei, ein Foto oder einen anderen Inhalt von einem Telefon einer Person empfangen möchten, müssen Sie diese bitten, die obigen Schritte auszuführen.

Wenn sie auf "Senden" für den Inhalt klicken, den sie freigeben, erhalten Sie eine Benachrichtigung, dass jemand Inhalte mit Ihnen teilt.

Wenn Sie dies noch nicht getan haben, tippen Sie auf die Benachrichtigung, um Ihr Gerät sichtbar zu machen. Wenn Sie aufgefordert werden, die Freigabe in der Nähe, Bluetooth oder den Standort zu aktivieren, tippen Sie auf Aktivieren. Um den Inhalt zu erhalten, tippen Sie einfach auf Akzeptieren.

Laut Google wurde Nearby Share mit dem Schwerpunkt Datenschutz erstellt, sodass Android-Benutzer Dateien senden und empfangen können, ohne Kontaktinformationen weiterzugeben. Benutzer können anonym senden und empfangen und Sie können Ihre Datenschutzeinstellungen anpassen und wer Sie in den Schnelleinstellungen Ihres Telefons sieht.

Öffnen Sie die App "Einstellungen" Ihres Telefons> Tippen Sie auf Google> Geräteverbindungen> Freigabe in der Nähe> Sichtbarkeit des Geräts.

Sie können zwischen "Alle Kontakte", "Einige Kontakte" und "Versteckt" wählen, wenn es um Ihre Sichtbarkeit auf "In der Nähe" -Freigabe geht.

Wenn Sie "Alle Kontakte" auswählen, ist Ihr Gerät für Ihre Kontakte sichtbar, während Ihr Bildschirm eingeschaltet und entsperrt ist. Wenn Sie "Einige Kontakte" auswählen, wird eine Liste der Kontakte in Ihrer Nähe angezeigt, bei denen die Freigabe in der Nähe geöffnet ist und die als sichtbar ausgewählt wurden. Anschließend müssen Sie die Kontakte in der Liste aktivieren, die Sie beim Freigeben einer Datei sehen möchten.

Damit Kontakte in der Liste "Freigabe in der Nähe" angezeigt werden, müssen Sie ihre E-Mail-Adresse, die ihrem Google-Konto zugeordnet ist, zu ihren Kontaktinformationen hinzugefügt haben.

Wenn Sie "Versteckt" auswählen, ist Ihr Gerät nur sichtbar, wenn die Freigabe in der Nähe geöffnet ist.

Googles Nearby Share wird ab dem 4. August 2020 auf Android 6.0+ eingeführt. Ausgewählte Google Pixel- und Samsung-Geräte werden die ersten Smartphones sein, die Nearby Share erhalten. In den nächsten Wochen werden jedoch weitere Geräte diese Funktion erhalten.

Die Funktion "In der Nähe teilen" wird in den "kommenden Monaten" auch für Chromebooks verfügbar sein .

Wenn Sie Probleme mit der Funktion "Freigabe in der Nähe" haben, versuchen Sie Folgendes:

Überprüfen Sie, ob Bluetooth für beide Telefone aktiviert ist

Standort überprüfen ist für beide Telefone aktiviert

Bringen Sie die Geräte innerhalb von 300 mm (1 Fuß) nahe beieinander zusammen

Schalten Sie den Flugzeugmodus ein und aus

Schalten Sie Ihr Telefon aus und wieder ein

Warten Sie, bis niemand mehr Inhalte mit dem anderen Telefon teilt

Schreiben von Britta O'Boyle.