Vergleich der Kamera OnePlus Nord gegen Pixel 4a: Welches ist das Beste?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es gibt sehr wenig Preisunterschied zwischen dem OnePlus Nord und dem Pixel 4a , aber es gibt eine große Lücke in der Spezifikation. Es ist schwer zu sehen, dass OnePlus Nord angesichts des größeren Bildschirms, des vergrößerten Arbeitsspeichers und der neueren, leistungsstärkeren Snapdragon-Hardware ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

OnePlus bietet jedoch auch mehr Kameras - vier auf der Rückseite und zwei auf der Vorderseite. Ist das alles übertrieben oder bietet das OnePlus Nord eine bessere Erfahrung als das Mittelklasse-Angebot von Google?

Das Pixel 4a ist ein einfacher Ansatz mit einer einzelnen Kamera auf der Rückseite und einer einzelnen Kamera auf der Vorderseite. Welches dieser beiden Telefone ist das beste? Wir stellen sie Kopf an Kopf, um es herauszufinden.

OnePlus Nord: Haupt: 48 MP, 1: 1,75, OIS, 0,8 um Pixel Ultraweit (119 Grad): 8 MP, 1: 2,25 Makro: 2 MP, 1: 2,4 Tiefe: 5 MP, f / 2,4 Selfie: Dual 32MP, 1: 2,45; 8MP f / 2.45 ultra-breit

Pixel 4a: Haupt: 12,2 MP, 1: 1,7, OIS, 1,4 um Pixel Selfie: 8 MP, 1: 2,0



Auf dem OnePlus Nord können Sie mit einem Tastendruck auf den 48-Megapixel-Modus zugreifen. Auf dem Bildschirm erfahren Sie, dass der 48-Megapixel-Modus besser für die Erfassung von Details bei hellen Lichtverhältnissen geeignet ist, der 12-Megapixel-Modus besser für den Dynamikbereich.

In der Realität gibt es keinen großen Unterschied im visuellen Erscheinungsbild dieser Fotomodi, wenn sie auf einem Telefon oder einem größeren Display angezeigt werden. Beide haben bei normalen Tageslichtbedingungen eine ähnliche Färbung. Das 48-Megapixel-Foto ermöglicht offensichtlich ein genaueres Zuschneiden mit einigen erhaltenen Details, wenn Sie dies möchten.

1/2 Pocket-lint

ONEPLUS NORD 12MP FOTO

In Bezug auf Pixel 4a ist dies eine bekannte Hauptkamera, da Google seit einigen Jahren an dieser Kamera und der dahinter stehenden Software arbeitet.

Kopf an Kopf erzeugt die Pixel 4a bei guten Lichtverhältnissen mehr natürliche Farben als die 48-Megapixel-Kamera der OnePlus Nord. In einigen Fällen scheint die Farbkorrektur von OnePlus das Grün zu verstärken, wodurch einige der Gelbtöne in dieser Szene reduziert werden können.

In einigen Fällen kann dies zu einer Verringerung der Gelbtöne in einem Bild führen - beispielsweise werden vergilbte Pflanzen als grün reproduziert. Das kann dazu führen, dass die Szene etwas üppiger aussieht, aber an manchen Stellen ist sie auch weniger genau. In der Galerie unten haben die Bäume in der Mitte einen Gelbstich, der auf dem OnePlus-Foto vollständig verschwunden ist. Sie werden auch feststellen, dass das Weiß der Rose verloren geht. Das Detail in den detaillierten Lavendelblüten geht verloren, weil der Nord die Bilder verstärkt.

1/8 Pocket-lint

GOOGLE PIXEL 4A

Das Ergebnis ist, dass bei vielen Fotos, die bei gutem Licht aufgenommen wurden, das Pixel 4a natürlicher ist und eine bessere Farbbalance aufweist. Aber es ist nur eine sehr kleine Sache - und einige mögen das Gefühl haben, dass die kühleren Bilder des OnePlus besser aussehen als die der etwas wärmeren Pixelbilder. Beide erzeugen wirklich starke Bilder von der Hauptkamera, aber die 48-Megapixel-Kamera von OnePlus bietet keinen wirklichen Vorteil.

Keines dieser Telefone verfügt über ein spezielles Teleobjektiv, sodass das gesamte Zoomen digital erfolgt.

Um auf die Frage zurückzukommen, was Sie mit diesem 48-Megapxiel-Sensor tun können, wollten wir mehr Details daraus erhalten. Im Vergleich zu einem äquivalenten Digitalzoombild der 12-Megapixel-Kamera des Pixels, das wir als etwa 4-fach gezoomt haben, können wir (abgesehen von der Farbbalance) feststellen, dass das Pixel tatsächlich ohnehin viele Details bewahrt.

1/2 Pocket-lint

PIXEL 4A 4X DIGITALZOOM

Sie erhalten sogar Details durch die Fenster des Pixels, das der OnePlus Nord verliert. Diese Art negiert das Argument für einen Sensor mit höherer Auflösung für das Zuschneiden von Zoom. Wir haben lange gesagt, dass Megapixel allein keine besseren Fotos ergeben. In diesem Beispiel erhalten Sie mit einem Digitalzoom ein gleichwertiges, wenn nicht sogar besseres Ergebnis.

In Wirklichkeit werden die Leute von der Hauptkamera kneifen, um auf den Zoom zuzugreifen. Das Pixel 4a bietet einen 7-fachen Digitalzoom (eine sehr zufällige Zahl), während das OnePlus Nord einen bis zu 10-fachen Digitalzoom bietet. Wenn Sie beide auf den 7-fachen Zoom einstellen, können Sie einen Vergleich anstellen - beachten Sie, dass alle Handhelds verwendet werden. Wir verlassen uns daher auf die eigene Stabilisierungstechnologie des Telefons, um diese Bilder scharf zu halten. Beide bieten eine optische und "elektronische" Stabilisierung der Hauptkamera.

Die Ergebnisse variieren. Bei näheren Entfernungen macht das Pixel 4a einen besseren Job. Das Foto der Holzäpfel zeigt den Nord wie ein Gemälde, wahrscheinlich aufgrund des übermäßigen Schärfens, während das Pixel natürlich aussieht, weil es glatter ist.

1/6 Pocket-lint

GOOGLE PIXEL 4A 7X DIGITALZOOM

Beim Vergrößern des Daches - eine schwierige Aufnahme aufgrund des hohen Kontrasts - hat das Pixel das Bild aufgehellt und geglättet, sodass der OnePlus das bessere Ergebnis erzielt, da das Schärfen den harten Linien entspricht.

Durch eine Reihe von Testaufnahmen haben wir einige Fälle gefunden, in denen das Pixel besser ist, andere, in denen OnePlus besser ist. In der Realität ist der Digitalzoom insgesamt sehr eben, aber keiner kann mit dem optischen Zoom höherer Qualität bei teureren Telefonen mithalten, da die Details über größere Entfernungen viel matschiger werden.

Schlechtes Licht war früher eine echte Herausforderung für Smartphones. Google war eines der ersten Unternehmen, das Night Sight als Lösung vorstellte, was zur allgemeinen Akzeptanz solcher Technologien führte. Aber es geht nicht immer darum, im Dunkeln zu fotografieren, manchmal geht es nur um Innenaufnahmen.

Das Pixel 4a hat hier eine echte Stärke und übertrifft das OnePlus Nord in nahezu allen Bereichen. Das meiste davon hängt davon ab, wie die Kameras reagieren, wobei OnePlus die ISO schnell erhöht. In der ersten Reihe von Bildern unten hat OnePlus die ISO auf 400 erhöht, während das Pixel 4a bei ISO 60 bleibt.

1/4 Pocket-lint

GOOGLE PIXEL 4A ISO 60

Das Ergebnis ist ein Detailverlust für den Norden. Dies zeigt sich auch in anderen Bereichen, in denen die Verwendung eines hohen ISO-Werts weniger Details, Farbverlust und mangelnden Kontrast bedeutet. Dies ist in einer Reihe von Situationen üblich. In fast allen Szenarien ist die Pixel die bessere Kamera bei schlechten Lichtverhältnissen.

Beide Telefone bieten längere Belichtungszeiten bei schlechten Lichtverhältnissen. Google schlägt Night Sight vor, wenn eine dunkle Szene erkannt wird, und fordert Sie auf, diese manuell zu aktivieren. OnePlus bietet Nightscape, ein ähnliches System, bietet aber auch Langzeitbelichtungen (bis zu 30 Sekunden) im Pro-Modus. In den folgenden Beispielen haben wir in den jeweiligen Nachtmodi eine Aufnahme bei schwachem Licht in Richtung Mond gehalten. Wieder erhöht OnePlus die ISO viel höher, aber Sie können etwas mehr sehen.

1/4 Pocket-lint

GOOGLE PIXEL 4A NACHTSICHTGERäT

Das Google Pixel bietet auch den Astrofotografiemodus. Es ist ein kleines Gimmick, schaltet sich jedoch automatisch aus dem Nachtsichtmodus ein, wenn die Kamera völlig stabil ist. Es muss unterstützt werden, Sie können es nicht mit dem Handheld verwenden und es dauert ungefähr 4 Minuten, um Fotos von den Sternen aufzunehmen . Es gibt oben ein Beispiel, obwohl die Wolken die Dinge ein wenig verdecken. Das Beste, was OnePlus leisten kann, ist die 30-Sekunden-Belichtung, die in diesem Test nicht wirklich konkurriert - beide Fotos wurden mit einem Stativ aufgenommen.

Hintergrundunschärfe - für Bokeh- oder Porträtaufnahmen - ist auf Smartphones mittlerweile an der Tagesordnung. Das Pixel 4a verwendet seine "Doppelpixel" auf dem Sensor, um die Tiefe zu erfassen, während das OnePlus Nord einen zusätzlichen Sensor auf der Rückseite des Telefons einsetzt.

In Wahrheit können beide Telefone diesen Hintergrundunschärfeeffekt hervorragend erzeugen, und mit beiden können Sie ihn auf die Vorder- und Rückkameras anwenden und für Personen oder Objekte verwenden. Einige Telefone haben Schwierigkeiten, den Effekt anzuwenden, wenn sie kein Gesicht finden, aber das ist für Nord oder Pixel kein Problem.

Das Pixel wird eingeblendet, wenn Sie in den Porträtmodus wechseln, sodass Sie eine Ansicht erhalten, die für ein Porträt einer einzelnen Person ausgelegt ist. Wenn Sie auf dem Nord in den Porträtmodus wechseln, haben Sie eine größere Ansicht, obwohl Sie die Option eines breiten Porträts (für Gruppen) oder eines Einzelpersonenporträts haben, das in die gleiche Gesamtansicht wie das Pixel übergeht. Ein etwas anderer Ansatz, aber wenn Sie ein Gruppenporträt auf dem Pixel möchten, müssen Sie einige Schritte zurücktreten.

1/2 Pocket-lint

GOOGLE PIXEL 4A

Das Pixel verwendet einen stärkeren Hintergrundunschärfeeffekt, der jedoch in Google Fotos bearbeitet werden kann, um ihn nach oben oder unten zu drehen. Sie können den Effekt tatsächlich auf jedes Foto in Ihrer Sammlung anwenden, unabhängig davon, ob Sie es als Porträt aufgenommen haben oder nicht, da die Algorithmen von Google zum Trennen von Vordergrund und Hintergrund verwendet werden. Diese Funktion ist jedoch nur in der Pixel-Version von Google Fotos verfügbar.

Der Nord gibt Ihnen nur eine Unschärfestufe, die etwas leichter ist - aber es ist ein gutes Gesamtergebnis. Beide bieten eine hervorragende Kantenerkennung, obwohl dies keine exakte Wissenschaft ist - wenn es schief geht, ist es offensichtlich und weil das Pixel einen stärkeren Unschärfeeffekt verwendet, fällt es mehr auf. Wir vermuten, dass der OnePlus deshalb eine leichtere Note verwendet.

Wenn es auf dem Pixel schief geht, haben Sie natürlich das Originalbild (ohne Unschärfe) und die Option, die Unschärfestufe trotzdem zu bearbeiten, sodass es etwas flexibler ist.

Ultra-Wide ist eine unserer Lieblingsoptionen, da es so einfach ist, in Landschaften ein expansives Drama mit dem charakteristischen gestreckten Look zu erzielen, den Weitwinkel bieten.

Für OnePlus ist es hier ein einfacher Gewinn, denn es ist nur ein Klick entfernt, um in die ultra-weite Güte zu gelangen. Es ist auch ein anständiges Objektiv mit einigen Unschärfen an den Rändern, aber sicherlich nicht das schlechteste Beispiel für eine ultra-breite Kamera, die wir gesehen haben.

1/2 Pocket-lint

ONEPLUS NORD ULTRAWEIT

Aber so einfach ist das nicht. Pixelbesitzer werden wissen, dass Google seit langem eine ultra-breite Option über Photo Spheres anbietet - und Panoramen anbietet, die so groß sein können, wie Sie möchten, wie wir oben versucht haben.

In Bezug auf die Benutzerfreundlichkeit hat OnePlus sicherlich den besseren Ansatz, aber wenn wir über Kreativität sprechen, bietet Photo Spheres Möglichkeiten, die über das hinausgehen, was ein Ultra-Weitwinkelobjektiv bietet - denn Sie können das Bild so groß machen, wie Sie möchten - und es erweitern 360 Grad, wenn Sie wollen, die volle Kugel.

Was Photo Spheres nicht kann, ist Detailgenauigkeit. Wenn Sie ein nahes Motiv in die Mitte der Fotokugel legen, hat es keine Ahnung, wie diese Szene zusammengefügt werden soll, während eine Ultra-Wide-Kamera kein Problem hat

Der OnePlus Nord verfügt über eine Makrokamera. Das Makro ist plötzlich auf die Rückseite der Telefone gesprungen, ohne dass jemand wirklich danach gefragt hat. In der Regel handelt es sich - wie hier - um eine billige 2-Megapixel-Kamera mit festem Fokus und kleiner Blende, die unter anderen als hellen Bedingungen so gut wie nutzlos ist.

In Wirklichkeit können wir nicht anders, als das Gefühl zu haben, dass OnePlus eine Quad-Kamera beanspruchen kann. Sicher, damit können Sie die Kamera näher an etwas heranführen, aber das resultierende Foto ist selten gut. Mit dem Digitalzoom erzielen Sie bessere Ergebnisse.

Nehmen Sie es aus Ihrem Kopf, es ist nicht den Platz wert, den es auf der Rückseite des Telefons einnimmt.

Auf der Vorderseite des OnePlus Nord befinden sich zwei Selfie-Kameras, wobei OnePlus die Pixel verfolgt. Es ist ein 32-Megapixel-Sensor, aber die Bilder, die Sie von ihm erhalten, sind… tatsächlich 32-Megapixel. Hier gibt es keine Pixelkombination - es ist nur eine riesige 6-MB-Datei, bei der die 8-Megapixel-Kamera des Pixel 4a eine 1,6-MB-Datei liefert.

Die Selfie-Kamera des Nord versucht, Bilder auszugleichen, wodurch ein Gesicht im Schatten oft aufgehellt wird. Sie kann jedoch ein angenehmes Ergebnis liefern, das sich besser auf die Person konzentriert

Pixel-Telefone haben seit einiger Zeit oft etwas kiesigere Selfies mit oft höherem Kontrast, wodurch sie etwas launischer wirken können - und das gilt auch für Pixel 4a, bei dem die Ergebnisse der Selfie-Kamera etwas dunkler sind - fast zu dunkel .

1/4 Pocket-lint

GOOGLE PIXEL 4A SELFIE

Bei gutem Licht ist es im Wesentlichen eine Frage des Geschmacks und es ist auch schwer, sich darüber zu beschweren - außer wir sehen keinen Vorteil für die hohe Auflösung von OnePlus. Es ist nicht so, dass du dir ins Gesicht schneiden willst, oder?

Aber sobald das Licht fällt oder die Dinge kompliziert werden, stolpert der OnePlus Nord. Diese Aufhellung des Gesichts in Innenräumen führt zu einem verwaschenen Aussehen.

Hier funktioniert das Pixel wirklich gut, weil die Softwareverarbeitung viel besser ist - und dies macht sich auch in der HDR Live-Funktion des Pixels bemerkbar. Dies zeigt Ihnen in der Kamera-App, wie Ihr Foto aussehen wird, anstatt ein ausgeblasenes Durcheinander zu zeigen. Bei schlechten Lichtverhältnissen liefert das Pixel Bilder, die weit über der Qualität des Nord liegen.

1/6 Pocket-lint

INDOOR-SELFIE MIT HINTERGRUNDBELEUCHTUNG VON GOOGLE PIXEL 4A

Dann kommen Sie zur ultrabreiten Selfie-Kamera. Sicher, das Pixel 3 war eines der ersten, das dies tat und es war in Ordnung (aber diese Kerbe war riesig). Seit 2018 haben wir uns bereits über zwei Kameras im Display beschwert - zum Beispiel das Samsung Galaxy S10 5G - und wir sehen auch hier nicht, dass es sich lohnt, sie in diesen Locher auf dem Nord aufzunehmen.

Auf dem Pixel können jedoch keine breiteren Selfies angezeigt werden. Sicher, sie sind im Norden von geringer Qualität und sehen wirklich nicht sehr gut aus, aber wenn Sie das wollen, bekommen Sie das auch. Was wir nicht wirklich verstehen, ist, warum OnePlus diese hochauflösende Kamera nicht mit einem Ultra-Weitwinkelobjektiv verwendet und dann beschnitten hat, um die normale Ansicht zu erhalten?

Smartphone-Kameras im Jahr 2020 sind voller Potenzial und wir sind längst über die Tage hinaus, als wir eine schlechte Kamera auf einem Telefon hatten. Für welches Telefon Sie sich auch entscheiden, Sie werden erstaunliche Ergebnisse erzielen. Wichtig ist, dass es sich nicht um ein 1000-Pfund-Flaggschiff handelt, sondern um Geräte der Mittelklasse, die fast so gut sind wie diese teuren Telefone.

Beide Hauptkameras können großartige Ergebnisse liefern. Sie sind schnell und einfach zu bedienen, aber es ist schwierig, OnePlus nicht zum Laden von Spezifikationen aufzurufen - die höheren Auflösungen bringen nichts Nützliches und wir würden argumentieren, dass Sie auch ohne Tiefensensoren Ergebnisse erzielen können. Ob Sie diesen Makrosensor von geringer Qualität verwenden, hängt vom persönlichen Geschmack ab.

Es ist jedoch nicht zu leugnen, dass die Ultraweitwinkelkamera eine nützliche Ergänzung ist. Google könnte es wirklich vertragen, in diesen Markt einzusteigen, da es sich um eine sofortige Lösung handelt. Ja, Photo Sphere ist clever, aber jetzt werden viele Leute diese Funktion tatsächlich nutzen?

Insgesamt sind wir der Meinung, dass das Pixel 4a die bessere Leistung der Hauptkamera erbringt, was das Argument der Einfachheit verstärkt. Die Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen ist sowohl bei der Vorder- als auch bei der Rückkamera besser, und wir sind der Meinung, dass auch die Farbbalance und die HDR-Verarbeitung besser sind.

In einem wettbewerbsintensiven Markt können wir jedoch auch erkennen, warum OnePlus sein Telefon mit Kameras beladen hat. Was dem Pixel 4a vorgeworfen werden könnte, ist, sich in diesem Wettbewerbsumfeld nicht zu verkaufen. Wir glauben, dass der Kameraansatz von Google besser ist, aber Kunden davon zu überzeugen, weniger Kamera zu kaufen, ist ein separates Problem.

Schreiben von Chris Hall.