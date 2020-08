Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das Google Pixel 4a ist jetzt offiziell, nachdem viele Monate lang darüber spekuliert wurde, ob Google dieses Telefon tatsächlich starten würde.

Das Google Pixel 4a ersetzt das Pixel 3a - es gibt kein XL-Modell, daher hält Google nur an der kleineren Größe des Telefons für 2020 fest.

Das Google Pixel 4a verfügt über ein 5,81-Zoll-OLED-Display mit Full HD + -Auflösung (2340 x 1080 Pixel) für beeindruckende 443 ppi. Das ergibt ein kompaktes Telefon mit den Maßen 144 x 69,4 x 8,2 mm und einem Gewicht von 143 g. Es hat ein Kunststoffgehäuse mit einem Fingerabdrucksensor auf der Rückseite des Telefons.

Es befindet sich im wettbewerbsfähigen Mittelfeld und wird von Qualcomm Snapdragon 730G mit 6 GB RAM betrieben. Das bedeutet, dass es nur 4G-Konnektivität bietet und nicht den Schritt zur Geschwindigkeit der nächsten Generation schafft, obwohl dies immer noch ein leistungsstarkes Telefon ist. Die Hardware der Snapdragon 700-Serie bietet ein nahezu Flaggschiff-Erlebnis.

Es gibt 128 GB Speicherplatz, was die Kapazität des Pixel 3a verdoppelt, aber es gibt keinen microSD-Kartensteckplatz.

Es gibt eine 3,5-mm-Kopfhörerbuchse, in der Google an einer beliebten Legacy-Funktion festhält, während der USB-C-Anschluss an der Unterseite des Telefons das Aufladen des 3140-mAh-Akkus mit einem 18-W-Ladegerät im Lieferumfang ermöglicht, um sicherzustellen, dass der Akku schnell aufgeladen werden kann. Google sagt, dass der Akku Ihnen 24 Stunden Betriebszeit bietet.

squirrel_widget_317382

Wenn Sie sich den wichtigen Kameras und Pixel-Fans zuwenden, werden Sie nicht überrascht sein, dass dieses Telefon nur eine einzige Kamera auf der Rückseite bietet. Google verzichtet auf die Überverkaufsfalle, in die viele Telefone mit mittlerer Reichweite geraten.

Mit einer einzigen 12,2-Megapixel-1: 1,7-Kamera auf der Rückseite bringt dieses Telefon die Computerfotografie von Google in den Vordergrund, sodass Sie alle Technologien nutzen können, die auf dem Pixel 4 gelobt werden.

Das bedeutet, dass Sie sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückkamera hervorragende Porträtaufnahmen machen, Night Sight für Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen sowie die Astrofotografie-Option von Google, mit der Sie die Sterne fotografieren können. Ja - auf einem Telefon mit mittlerer Reichweite.

Es gibt wieder eine einzige 8-Megapixel-1: 2,0-Frontkamera, die viele Fähigkeiten besitzt, um sicherzustellen, dass Sie unter allen Bedingungen anständige Fotos erhalten, obwohl der Fokus fest ist.

Ein großer Teil der Geschichte für jedes Pixel-Telefon ist das, was die Software entsperrt. Sie stehen bei Systemaktualisierungen vor der Warteschlange. Obwohl das Telefon mit Android 10 angekündigt ist, erwarten wir, dass es auf Android 11 umgestellt wird, sobald diese Software angekündigt wird.

Sie erhalten auch all diese Google Assistant-Fähigkeiten - obwohl alle Android-Telefone dies tun -, aber hier erhalten Sie einige dieser Pixel-Extras, wie z. B. Playing Now, mit denen Musik identifiziert wird, die das Telefon im Hintergrund hört, sodass Sie leicht herausfinden können, was diese eingängige Melodie ist ist.

Der Preis für das Pixel 4a wird in Großbritannien bei 349 GBP liegen, was ein wenig hoch klingt, wenn man bedenkt, dass das OnePlus Nord - das größer und leistungsstärker ist - bei 379 GBP nur 30 GBP mehr kostet. Hier können Sie sehen, wie sich diese beiden Telefone vergleichen lassen .

Das Seltsame an Google Pixel 4a ist der Startplan: Bekannt gegeben am 3. August, Vorbestellung am 10. September geöffnet, Verfügbarkeit ab 1. Oktober, zumindest für Großbritannien.

Es sieht so aus, als würde das Wartespiel für das Pixel 4a fortgesetzt.

Schreiben von Chris Hall.