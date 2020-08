Wann bekommt mein Handy Android 11?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die neueste Version von Android ist Android 11. Nachdem Google die süßen Namen für etwas Einfacheres fallen gelassen hat (es sollte Red Velvet Cake sein), hat Google die Beta für die neue Software gestartet, was bedeutet, dass wir uns im Countdown bis zum vollständigen Start befinden .

Im Moment befinden wir uns erst in der Beta-Phase dieser Software, daher ist die Verfügbarkeit gering. Wir arbeiten jedoch daran, herauszufinden, welche Geräte für Updates geeignet sind und wann diese Geräte die Software erhalten. Hier können Sie sehen, was das Android 11-Update bringt .

Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wann Sie das Update erhalten und alle neuen Funktionen der Version ausprobieren können.

Die öffentliche Beta für Android 11 wurde am 11. Juni gestartet, enthält jedoch nur wenige Pixel-Geräte zum Start. Beachten Sie, dass das ursprüngliche Pixel von dieser Liste ausgeschlossen wurde. Da dies nicht die endgültige Version von Android 11 ist, müssen Sie sich anmelden, um das Update zu erhalten, und verstehen, dass sich die Software noch in der Entwicklung befindet. Hier erfahren Sie alles über die Beta .

Die folgenden Geräte werden unterstützt, was darauf hindeutet, dass sie Android 11 erhalten:

Pixel 2

Pixel 2 XL

Pixel 3

Pixel 3 XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Pixel 4

Pixel 4 XL

Pixel 4a

Da wir uns derzeit in der Beta-Phase für Android 11 befinden, wissen wir nicht genau, wann die neue Software in endgültiger Form verfügbar sein wird. Die Einführung von Android 10 wurde am Dienstag, dem 3. September 2019, eingeführt. Auf der Google Developers-Website gibt es eine Funktion "11 Wochen Android", die eine Woche dauert, um verschiedene Aspekte der Software bis Ende August detailliert darzustellen.

Das fühlt sich wie ein Countdown an, da die Woche danach dieselbe Woche sein würde, in der die Software im Vorjahr an die Börse ging. Spekulieren wir, wir könnten sagen, dass Android 11 am Dienstag, dem 1. September 2020 oder am Dienstag, dem 8. September 2020 in endgültiger Form erscheinen könnte. Das Datum am Dienstag, dem 8. September, tauchte auch in einem Google-Entwicklervideo auf YouTube auf . Wir vermuten also, dass dies das Datum ist, an dem wir sind anschauen.

Das ist unsere beste Schätzung für frühere Muster - natürlich hängt vieles davon ab, wie die Beta läuft.

So früh im Lebenszyklus neuer Software sind wir weit davon entfernt, dass Android 11 auf anderen Geräten erscheint, aber es gibt einige Möglichkeiten zu spekulieren, welche Geräte es erhalten werden, basierend auf Erfolgsbilanz, Startversprechen und halboffiziellen Bestätigungen.

Wir werden diese Liste anpassen, sobald Bestätigungen angezeigt werden.

Die Aufzeichnung von Nokia mit Updates ist gut. Das Unternehmen verwendet Android One auf den meisten seiner Geräte und hat die meisten seiner Geräte Android 10 vor allen anderen erfolgreich aktualisiert. Es macht auch ein Zwei-Versionen-Versprechen auf seinen Handys, so dass alles, was auf Android 9 Pie gestartet wird, für Android 11 geeignet sein sollte. Dazu gehören:

Nokia 9 PureView

Nokia 8.3

Nokia 8.1

Nokia 7.2

Nokia 6.2

Nokia 5.3

Nokia 4.2

Nokia 3.2

Nokia 3.1 Plus

Nokia 2.3

Nokia 2.2

Nokia 1.3

Nokia 1 Plus

OnePlus war gut mit Updates und es gab eine Vorschau für Android 11-Entwickler auf OnePlus 8. Wir haben einige Probleme mit OxygenOS 11 gesehen, einschließlich eines UI-Updates, eines ständig aktiven Displays und eines verbesserten Dunkelmodus, sodass wir wissen, dass OnePlus arbeitet an einem anständigen Update.

Dies sind die Geräte, von denen wir erwarten, dass sie das Update erhalten:

OnePlus Nord

OnePlus 8 Pro (Entwicklervorschau)

OnePlus 8 (Entwicklervorschau)

OnePlus 7T Pro

OnePlus 7T

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7

OnePlus 6T

Redmi ist Teil der Xiaomi-Familie. Wohin Xiaomi auch geht, folgt Redmi - aber in einem günstigeren Stil. Redmi hat auch einige Geräte, die in den Beta-Test einbezogen wurden und wahrscheinlich in Zukunft die vollständige Behandlung erhalten werden.

Redmi K30 Pro

Redmi K30

Redmi garantiert in der Regel ein Betriebssystem-Update, sodass zukünftige Geräte Folgendes umfassen können:

Redmi K30 5G

Redmi K30 Racing Edition

Redmi K30i 5G

Redmi 10X Pro

Redmi 10X 5G

Redmi 10X 4G

Redmi Note 9

Redmi Note 9 Pro max

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9s

Redmi 9

Redmi 9C

Redmi 9A

Redmi K20 Pro

Redmi K20

Samsung hat nicht das Bedürfnis, schnell zu aktualisieren, und war in der Vergangenheit langsam - aber es gibt eine große Anzahl von Handys, von denen viele technisch in Frage kommen würden, da Samsung zwei Jahre lang Updates anbietet. Die folgenden Telefone sind wahrscheinlich enthalten:

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Note 20

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 +

Galaxy S20

Galaxy S10 5G

Galaxy S10 +

Galaxy S10

Galaxy S10e

Galaxy S10 Lite

Galaxy Z Flip

Galaxy Fold

Galaxy Note 10+

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy A Quantum

Galaxy A90 5G

Galaxy A71

Galaxy A51

Galaxy A41

Galaxy A31

Galaxy A21s

Galaxy A21

Galaxy A11

Galaxy A01

Xiaomi sieht so aus, als würde es versuchen, die Schuhe von Huawei weltweit zu füllen, und es hat bestätigt, dass es Teil der Android 11-Beta sein wird - was darauf hindeutet, dass wir Android 11 auf einigen Handys ziemlich schnell bekommen werden. Vieles könnte jedoch von der Zeitachse von MIUI 12 abhängen.

Xiaomi Mi 10 (Beta)

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi garantiert auch zwei Betriebssystem-Updates, könnte also laut Tech In Deep auch die folgenden Geräte enthalten, aber es gibt noch keine Bestätigung:

Mi 10 Youth Edition (Lite Zoom)

Mi CC 9 Pro

Mi Note 10

Mi Note 10 Pro

Mi Note 10 Lite

Mi 10 Lite 5G

Mi 9

Mi 9 Pro 5G

Mi 9 SE

Mi CC 9

Mi 9 Lite

Mi CC 9 Meitu Edition

Mi A3

Mi 9T Pro

Mi 9T

Schreiben von Chris Hall.