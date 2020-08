Google Pixel 5: Erscheinungsdatum, Gerüchte, Spezifikationen und Lecks

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Googles Pixel 4a wurde am 3. August nach monatelangen Spekulationen endlich enthüllt, aber dies ist nicht das letzte Mal, dass wir dieses Jahr Google und sein Smartphone-Angebot sehen werden. Das Unternehmen neckte auch eine 5G-Version des Pixel 4a und des Pixel 5, die beide in "den kommenden Monaten" erscheinen sollen.

Sie können alles, was wir bisher über das Google Pixel 4a 5G wissen, in unserer separaten Funktion lesen. Diese Funktion konzentriert sich jedoch auf alles, was wir bisher über das Pixel 5 gehört haben.

Ankündigung vom Oktober 2020

Wahrscheinlich billiger als Pixel 4-Modelle

9 Länder bestätigt

Alle vorherigen Pixel-Flaggschiffmodelle wurden auf der Veranstaltung "Made by Google" im Oktober vorgestellt. Wir erwarten daher, dass dies auch für das Pixel 5 der Fall ist. Da dies noch einige Monate entfernt ist, gibt es derzeit keinen Hinweis darauf aktuelles Datum dieses Ereignisses. Als Google das Pixel 5 neckte, hieß es, es werde in den "kommenden Monaten" Informationen austauschen, was mit einem Ereignis im Oktober 2020 zusammenhängen würde.

In Bezug auf den Preis beginnt das Pixel 4 bei £ 669 oder $ 799, während das Pixel 4 XL bei £ 829 oder $ 899 beginnt. Gerüchten zufolge wird sich die Strategie leicht ändern, sodass das Pixel 5 etwas günstiger ist als die Vorgängermodelle. Es wird gemunkelt, dass das Pixel 4a 5G bei 499 US-Dollar startet. Wir würden also erwarten, dass das Pixel 5 ein paar hundert mehr sein wird.

Google hat angekündigt, dass das Pixel 5 beim Start in den USA, Kanada, Großbritannien, Irland, Frankreich, Deutschland, Japan, Taiwan und Australien erhältlich sein wird.

Quadratisches Kameragehäuse

Mattglas hinten?

Rahmen aus gebürstetem Aluminium

Google selbst hat 4 Monate vor der Ankündigung Ausschnitte aus dem Pixel gehänselt, sodass dies möglicherweise auch für das Pixel 5 der Fall ist. Bisher hat das Unternehmen das Pixel 5 nur von der Seite gezeigt, aber es sieht so aus, als ob es einen Rahmen aus gebürstetem Aluminium gibt und ein Kameragehäuse in der oberen linken Ecke der Rückseite, wie das Pixel 4. Es ist auch kleiner als das Pixel 4a 5G, basierend auf dem Bild.

Vor dem offiziellen Test von Google hat David Kowalski ( @ xleaks7 ) auf Twitter ein Design veröffentlicht, das einen physischen Fingerabdrucksensor auf der Rückseite und eine Dual-Rückfahrkamera zeigt. Dies würde das Bild von Google unterstützen. Da das offizielle Bild nur die Seite des Pixel 5 zeigt, ist noch nicht klar, ob das Gerät über einen physischen Fingerabdrucksensor verfügt.

Vor dem offiziellen Google-Bild gab es auch ein Leck im YouTube-Kanal von Front Page Tech, das zwar ein Design für einen Prototyp zeigt, wir jedoch ziemlich sicher sind, dass es nicht das endgültige Design für das Pixel 5 sein wird, jetzt, wo wir den Google-Tease haben ein farbiger Ein- / Ausschalter - eine charakteristische Pixelfunktion.

Der Sender behauptete auch, dass das Pixel 5 wie das Pixel 4 auf der Rückseite ein mattes Glasfinish haben wird. Wie bereits erwähnt, zeigt der Google-Tease einen Aluminiumkörper, sicherlich die Kanten - daher ist noch nicht klar, was genau die Rückseite bieten könnte.

Zwei Größen?

OLED wahrscheinlich

Höhere Bildwiederholfrequenz möglich

Das Pixel 4 verfügt über ein 5,7-Zoll-Display, während das Pixel 4 XL über ein 6,3-Zoll-Display verfügt. Wir sind uns nicht sicher, ob das Pixel 5 wieder in zwei Größen erhältlich sein wird, obwohl die Pixel-Linie dies seit ihrer Einführung getan hat. Das Pixel 4a ist nur in einer Größe erhältlich - es befindet sich in Bezug auf die Bildschirmgröße in der Mitte der Pixel 3a und 3a XL, sodass Google dies möglicherweise auch für das Pixel 5 tut.

Laut Front Page Tech hat die Vorderseite des Pixel 5-Prototyps oben im Display noch eine Lünette, obwohl es Gerüchte gibt, dass Google die Soli-Radartechnologie fallen lassen wird . Das könnte bedeuten, dass weniger in die obere Lünette gepackt werden muss, sodass das Pixel 5 in diesem Bereich ein wenig wettbewerbsfähiger mit dem Design sein kann - was das Kowalski-Leck aufgrund seines lünettenfreien Erscheinungsbilds nahe legt.

Die Pixel 4-Geräte verfügen über eine Bildwiederholfrequenz von 90 Hz , OLED-Panels und HDR-Unterstützung. Daher erwarten wir für Pixel 5 dasselbe, wenn nicht sogar eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz, um mit der Samsung Galaxy S20-Reihe mithalten zu können . Ob Google dies als Priorität ansieht, ist unbekannt.

Dreifache Rückfahrkamera möglich

Nachtsichtgerät

Neue Eigenschaften

Das Google Pixel 5 könnte mit drei Kameras auf der Rückseite ausgestattet sein, die denen des Apple iPhone 11 Pro entsprechen . Laut Front Page Tech wird das dritte Objektiv ein Weitwinkelobjektiv sein. Was wir gesehen haben, ist die Bestätigung einer Google Camera-App vor der Veröffentlichung, dass das Pixel über ein Teleobjektiv verfügt, sodass wir uns beim Zoom ziemlich sicher sein können.

Was sich jedoch ändern könnte, ist Googles Herangehensweise an Kameras mit dem Abgang von Marc Levoy, dem häufig der Erfolg der Pixelkameras zugeschrieben wird. Als Teamleiter hat der Abgang einer Person jedoch möglicherweise keinen großen Einfluss auf die Richtung, in die die Kamera fährt - und die Kamera war eine der Stärken des Pixels.

Wir würden erwarten, dass Google weiterhin Funktionen wie Night Sight und die Möglichkeit zum Erfassen der Sterne anbietet. Weitere Verbesserungen und Funktionen werden wahrscheinlich auf Pixel 5 angezeigt. Eine Dekodierung der neuen Google Camera-App deutete darauf hin, dass eine Funktion mit dem Codenamen Lasagne auf dem Pixel 5 angezeigt wird Pixel 5 - soll ein Unschärfeeffekt sein, zusammen mit dem Audio-Zoom auf Video, dem Hinzufügen einer schnellen Freigabe zu Video und dem Hinzufügen einer Blitzanpassung zur Kamera.

Qualcomm SD765G

8 GB RAM

Reverse Wireless Charging?

5G bestätigt

Während frühere Pixel-Modelle als Flaggschiff positioniert waren, gibt es Gerüchte, dass Google versuchen könnte, die Richtung leicht zu ändern. Nachdem Google den Erfolg des Pixel 3a der Mittelklasse gesehen hat, bereitet es sich möglicherweise darauf vor, das Pixel 5 auf Qualcomm Snapdragon 765G-Hardware zu übertragen. Diese Hardware integriert 5G, ist aber viel günstiger.

Auf der AI-Benchmark-Website wurde eine Liste mit dem Pixel 5 mit dem Snapdragon 765G und 8 GB RAM veröffentlicht, die diese Theorie unterstützt. Google selbst hat bestätigt, dass es sich bei dem Pixel 5 um ein 5G-Telefon handelt.

Bei Verwendung des SoC SD765G kann die Benchmark-Leistung dieses Telefons zwar sinken, aber mit Googles Schwerpunkt auf Cloud Computing und KI sind die tatsächlichen Verluste für potenzielle Kunden möglicherweise nicht so groß. In der Tat würden wir in Verbindung mit einem günstigeren Preis keinen wirklichen Unterschied zur täglichen Leistung gegenüber der Flaggschiff-Hardware erwarten.

Ein Sprung in die Batteriekapazität wäre ebenfalls zu begrüßen. Das Pixel 4 verfügt über einen 2800-mAh-Akku, während das Pixel 4 XL über einen 3700-mAh-Akku verfügt. In einem Bericht wurde vorgeschlagen, dass das Pixel 5 das drahtlose Rückwärtsladen unterstützen könnte, sodass andere mit dem drahtlosen Laden kompatible Geräte aufgeladen werden können. Bisher ist jedoch noch nichts bestätigt.

In Bezug auf die Biometrie bot das Pixel 4 eine Gesichtsentriegelung, jedoch keinen Fingerabdrucksensor. Während Soli für eine großartige nahtlose Entsperrung des Pixels sorgte, wird es wahrscheinlich zu einem Fingerabdrucksensor unter dem Display zurückkehren, wenn dies weggeworfen werden soll. Wenn das Leck von David Kowalski legitim ist, könnte Google stattdessen zu einem physischen hinteren Sensor zurückkehren.

Dies ist alles, was bisher über Google Pixel 5 spekuliert wurde.

Pocketnow berichtete, dass Google Pixel 5 mit dem Qualcomm Snapdragon 765G und 8 GB RAM auf der AI-Benchmarking-Website veröffentlicht wurde. Es wurde auch gezeigt, dass Android 11 ausgeführt wird, wie Sie es erwarten würden.

Neben der Ankündigung des Pixel 4a kündigte Google zwei weitere Geräte im Pixel-Bereich an - das Pixel 4a (5G) ab 499 US-Dollar und das Pixel 5, das auch ein 5G-Mobilteil sein wird. Beide werden im Oktober ihr Debüt geben.

Ishan Agarwal - der eine anständige Erfolgsbilanz mit Lecks hat - hat auf Twitter ein Bild geteilt, in dem behauptet wird, das Pixel 4a 5G und das Pixel 5 5G zu präsentieren. Das gleiche Bild wurde dann nach dem Start von Pixel 4a von Google geteilt.

Ich habe einen Tippfehler gemacht. Es tut mir Leid. Das kleinere Telefon aus gebürstetem Metall ist Pixel 5 5G auf der linken Seite. Das rechte ist Pixel 4a 5G, das mit einem farbigen Netzschalter größer ist. https://t.co/KcJfHB0Ptf - Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 2. August 2020

Eine neue Version von Google Camera , Version 7.5, enthält Details zu zukünftigen Pixel-Geräten sowie zukünftige Funktionen. Es bezieht sich auf das Pixel 5 und das Pixel 4a 5G, was darauf hindeutet, dass es dieses Jahr kein Pixel 5 XL geben wird.

Es ist auch die Rede von einer Funktion mit dem Codenamen Lasanga - vermutlich ein Bewegungsunschärfeeffekt - sowie von Audio-Zoom auf Video, der schnellen Freigabe von Video und der Blitzanpassung der Kamera.

David Kowalski ( @ xleaks7 ) hat computergenerierte Bilder von Pixel 5 geteilt, ohne eine Quelle preiszugeben . Die Renderings zeigen eine Doppelkamera, einen auf der Rückseite montierten Fingerabdruckscanner auf der Rückseite und eine einzelne Frontkamera in einem linksbündigen Displayausschnitt.

Anstatt bei Google I / O oder einer versprochenen Veranstaltung enthüllt zu werden, die dann verschoben wurde, stellte Google die öffentliche Beta von Android 11 im Juni per Pressemitteilung zur Verfügung. Erwarten Sie also, dass es bis Ende des Sommers zur vollständigen Veröffentlichung bereit sein wird - und zwar rechtzeitig für die Veröffentlichung der Pixel 5 und 5XL.

Gerüchten von 9to5Google zufolge könnte der Soli-Radarchip im kommenden Pixel 5 über Bord geworfen werden.

In der gestrigen Show haben wir auch einige Dinge angesprochen, die wir aus Quellen über Pixel 5 hören - insbesondere, dass es wahrscheinlich Hobbys wie Soli hinterlassen wird - Stephen Hall (@hallstephenj), 15. Mai 2020

Aus Berichten von The Information geht hervor , dass wichtige Mitglieder des Pixel-Entwicklungsteams gegangen sind, darunter Marc Levoy, dem häufig die Entwicklung der Kamera zugeschrieben wird, und Mario Queiroz, General Manager, der von Anfang an an Pixel gearbeitet hat.

Der Code aus einer unveröffentlichten Version der Google Camera-App enthält Verweise auf 2020-Telefone mit den Codenamen Redfin und Bramble, bei denen es sich vermutlich um Pixel 5 und Pixel 5 XL handelt.

Ein Konzeptkünstler hat sich aufgrund der jüngsten Gerüchte und Lecks ausgedacht, wie das Pixel 5 aussehen könnte.

XDA-Entwickler haben in der ersten Android 11-Entwicklervorschau für Pixel-Geräte ein verstecktes Menü zur Freigabe von Akkus entdeckt. Laut der Website wird auf der Menüseite "Akkufreigabe" angegeben, dass der Akku Ihres Telefons bei Verwendung der Akkufreigabe schneller leer wird. Die Akkufreigabe funktioniert mit kompatiblen Ohrhörern, Uhren, Telefonen und mehr. "

Reverse Wireless Charging wird nicht direkt erwähnt, ebenso wenig wie Pixel 5, aber die Beschreibung ist ziemlich genau das, was Reverse Wireless Charging ist. Es ist also nicht unangemessen anzunehmen, dass es zum nächsten Pixel-Gerät kommen könnte.

Auf dem YouTube-Kanal von Front Page Tech wurde ein Rendering eines von drei Prototypen des Pixel 5 XL gezeigt , das ein weiteres Kameragehäuse zeigt, das wahrscheinlich die Meinung teilt.

Laut Moderator Jon Prosser hat der Prototyp ein mattes Glasfinish wie das aktuelle Pixel 4, und die dritte Linse am Boden des Gehäuses soll ein Ultraweitwinkelsensor sein.

Hinweise auf durchgesickerten Code deuten darauf hin, dass Google zwei Geräte mit Qualcomms Snapdragon 765 entwickelt. Dies würde 5G einschließen, aber aus der Flaggschiff-Klammer herauskommen. Die Codenamen für diese Geräte sind Redfin und Bramble und sie können Pixel 5 und Pixel 5 XL sein.

