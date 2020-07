Google Pixel 4a: Erscheinungsdatum, Gerüchte, Spezifikationen und Lecks

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

Im Jahr 2019 brachte Google mit der Pixel 3a ein günstigeres Mobiltelefon für seine Pixel-Linie auf den Markt. Es sieht so aus, als ob es 2020 ein Follow-up geben wird, eine billigere Version des Pixel 4 namens PIxel 4a.

Aber dieses Telefon ist auch voller Rätsel, da es nicht gestartet werden kann und viele Fragen aufwirft, wo es hin muss - und ob es überhaupt gestartet wird ...

Bisher wurde noch nichts darüber gesagt, wann der Start von Pixel 4a zu sehen sein könnte, aber der Pixel 3a wurde auf der Google I / O 2019 angekündigt. Google I / O 2020 wurde abgebrochen und eine Reihe von vorgeschlagenen Daten scheinen vergangen zu sein. Eine gemunkelte Ankündigung vom 13. Juli ist vergangen, und der 3. August ist jetzt das beste Datum, das wir haben.

Ein Gerät, von dem angenommen wird, dass es das Pixel 4a ist, hat die FCC durchlaufen, was darauf hindeutet, dass ein Start irgendwann im Juli oder August stattfinden könnte.

Es gab auch den Vorschlag, dass Google das Pixel 4a halten und es in das Pixel 5a verwandeln könnte. Es könnte stattdessen auf Googles Hardware-Event im Oktober als erschwingliche Version des neuen Pixel 5 vorgestellt werden .

Ich habe diese Woche die Information erhalten, dass es möglicherweise überhaupt kein Pixel 4A gibt. Es gibt vielleicht nur 3 Modelle in der Pixel 5-Serie, aber ich konnte dies nicht verraten, da es keine solide Bestätigung gab. Nun, selbst wenn # Pixel4A startet, kann der Name geändert werden.

Der Preis erschien ebenfalls bei 399 US-Dollar, dann aber bei einem Einzelhändler, aber der Preis bei 509 Euro, was ganz anders ist. Letztendlich wissen wir nicht, wie viel es kosten wird, aber wir erwarten, dass es am erschwinglichen Ende der Skala liegt.

Dank einiger detaillierter Renderings und Fotolecks sowie des Erscheinungsbilds eines offiziellen Bildes im Google Store haben wir eine gute Vorstellung davon, wie dieses Telefon aussehen wird. Es gibt nicht allzu viele Überraschungen, aber es ist erwähnenswert, dass die angegebenen Abmessungen darauf hindeuten, dass es etwas kleiner als das Pixel 3a ist. Das Display ist zwar nicht von Kante zu Kante, schneidet jedoch die Stirn und das Kinn des Telefons von 2019 ab, sodass das Display wahrscheinlich größer ist.

Auf der Rückseite befindet sich ein Fingerabdruckscanner, und es sieht so aus, als würde er einen Kunststoff- oder Polycarbonatkörper haben - etwas, das weithin bestätigt wurde.

Interessant ist auch, dass Google hier einen ausgeprägten Kamerastoß mit einer einzigen Kamera und einem Blitz im schwarzen Gehäuse auf der Rückseite zu haben scheint. Dies gibt zumindest einen familiären Design-Link zum Pixel 4. Alle diese Elemente aus den Renderings scheinen mit durchgesickerten Bildern des Telefons übereinzustimmen.

Ursprünglich gab es drei Farben: Schwarz mit einem Limettenknopf, Weiß mit einem orangefarbenen Knopf und schließlich eine blaugrüne Version mit einem pinkfarbenen Knopf. Es wird jetzt angenommen, dass es nur Schwarz und Kaum Blau als die beiden Farboptionen sein wird.

Ein interessantes Detail ist die 3,5-mm-Kopfhörerbuchse, auf die viele Flaggschiff-Telefone jetzt verzichten.

Es wurden drei Codenamen entdeckt, die auf verschiedene Pixel 4a-Modelle verweisen könnten. Derzeit scheint der Schwerpunkt jedoch auf einem Gerät mit dem Codenamen Sunfish zu liegen. Es gab auch ein Gerücht, dass es diesmal nur eine Größe von Pixel 4a geben wird.

Es wird erwartet, dass das Display des Pixel 4a flach ist, mit abgespeckten Einfassungen und ohne Kerbe. Stattdessen wird es ein Loch für die Frontkamera geben, etwas, das wir noch nie auf einem Pixel gesehen haben.

Es soll ein 60-Hz-Display sein und soll OLED sein. Die Auflösung beträgt die erwarteten 1080p, was bei dieser Gerätegröße in Ordnung sein sollte.

Die Entdeckung einiger neuer Codenamen - Sunfish, Bramble - passte zusammen mit Hardwaredetails zu den Codenamen für Pixel-Geräte. Es gab Code-Lecks, die das Pixel 4a (Sunfish) mit dem Qualcomm Snapdragon 730 (4G) koppelten. Dies ist ein paar Mal aufgetaucht und scheint daher sicherer zu sein als die anderen Geräte und entspricht den durchgesickerten Spezifikationen von Anfang an. Wir haben auch eine Geekbench-Lesung gesehen, die Snapdragon 730 und 6 GB RAM für Sunfish vorschlägt.

Um die Spezifikationen abzurunden, haben Sie 64 oder 128 GB Speicherplatz, der gut zu diesem erschwinglichen Gerät passen sollte. Es wird gesagt, dass ein 3080-mAh-Akku ein wenig klein klingt, aber der Pixel 3a hatte einen 3000-mAh-Akku und wir fanden, dass dies gut genug funktioniert. Angesichts der mittleren Spezifikationen wird dies wahrscheinlich ausreichen.

Die anderen Telefone mit Codenamen enthielten ein Qualcomm Snapdragon 765- Gerät, die Plattform mit integriertem 5G, obwohl jetzt angenommen wird, dass dies das Pixel 5 und nicht das 5G Pixel 4a sein könnte.

Von den Renderern sehen wir eine einzelne Kamera im hinteren Gehäuse zusammen mit dem LED-Blitz. Wir können ziemlich sicher davon ausgehen, dass dies die gleiche Kameraeinheit wie das Pixel 4 ist - das ist schließlich der Punkt dieser Telefone -, um Ihnen Zugang zu diesen Kamerafähigkeiten zu einem niedrigeren Preis zu ermöglichen.

In diesem Sinne erwartet Sie ein 1,4-µm-Sensor mit 12,2 Megapixeln, 1: 1,7-Objektiv und optischer Bildstabilisierung. Es wird wahrscheinlich alle KI-Fähigkeiten des Pixel 4 haben, wie Night Sight . Die ersten Beispiele sind online von dieser Kamera erschienen und sie sieht wirklich gut aus.

Bei der Frontkamera im Display handelt es sich wahrscheinlich um einen 8-Megapixel-1,22-µm-Sensor mit 1: 2,0-Objektiv und einigen seltenen Bokeh-Fähigkeiten. Dies alles muss jedoch noch bestätigt werden.

Hier sind alle Gerüchte rund um das Pixel 4a.

Ein kleinerer US- Mobilfunkanbieter gibt an, dass ein 5G-Google-Mobilteil auf dem Markt ist. Die meisten Analysten kommen zu dem Schluss, dass es sich um eine Version des Pixel 4a handeln könnte.

Was als offizielle Bilder des Google Pixel 4a erscheint, ist im Google Store erschienen.

Ein Twitter-Leaker hat vorgeschlagen, dass das Pixel 4a nun im August eintreffen wird.

Pixel 4a ist wieder ausgerutscht



Die Ankündigung sollte am 13. Juli (Montag) stattfinden, wurde aber gerade gestoßen.



Was wir jetzt im System sehen können, ist die Ankündigung am 3. August



Das Rätsel geht weiter ...