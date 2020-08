Google Pixel 4a Preis und Angebote: Wie viel kostet das Pixel 4a?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das neueste Pixel 4a von Google wurde angekündigt und kann bereits in den USA vorbestellt werden. Die neuesten Preise finden Sie in unserem Widget unten.

In den USA ist Pixel 4a bereits vorbestellbar und wird am 20. August eingeführt. In Großbritannien ist der Pixel 4a ab dem 10. September offiziell vorbestellbar und ab dem 1. Oktober im Handel erhältlich.

SIM-frei, der 6 GB Speicher / 128 GB Speicher Pixel 4a ist für 349 US-Dollar erhältlich. Eine 5G-Version wird im Oktober neben dem Pixel 5 erscheinen.

Unser Widget wird in Echtzeit aktualisiert, um sicherzustellen, dass Sie immer die besten Pixel 4a-Angebote sowie die neuesten SIM-freien Preise sehen.

