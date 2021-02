Die besten Android 10-Funktionen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Im Jahr 2019 startete Google Android 10 und - obwohl es bereits im zweiten Jahr ist - ist es immer noch die Software, die auf vielen Handys gestartet wird. Obwohl Android 11 die Software inzwischen abgelöst hat, besteht eine gute Chance, dass auf Ihrem Telefon immer noch Android 10 ausgeführt wird, wenn Sie es in den letzten 12 bis 18 Monaten jederzeit gekauft haben.

Einige Geräte, einschließlich älterer, empfangen sie möglicherweise nicht einmal. Wir führen hier eine Liste, wann Android 10 für Ihr Telefon verfügbar sein wird.

Es gab eine Zeit, in der große Android-Updates Namen in alphabetischer Reihenfolge zum Thema Dessert hatten. Monate vor ihrer Veröffentlichung haben sie jedoch Codenamen. Zum Beispiel war Android Pie Android P und davor war Android Oreo Android O.

Im Fall von Android 10 hatten wir Android Q. Zum Glück hat uns Google keine Android Quiche gegeben. Stattdessen wurden die süßen Namen verworfen und beschlossen, Zahlen zu verwenden, beginnend mit Android 10.

An der Oberfläche änderte sich Android 10 optisch nicht sehr und schien Android Pie, der vorherigen Version, sehr ähnlich zu sein.

Hier sind einige der größten Funktionen von Android 10. Es ist erwähnenswert, dass die Einstellungsmenüs und -prozesse je nach Telefon des Herstellers etwas unterschiedlich sein können. Einige mögen es, ihren eigenen Dreh zu den Dingen hinzuzufügen, aber sie sollten weitgehend ähnlich sein. Im Zweifelsfall suchen Sie einfach oben im Hauptbildschirm "Einstellungen" nach der Funktion.

Android 10-Benutzer können einen Dunkelmodus aktivieren, um alles von Benachrichtigungen bis zu den Einstellungen abzudunkeln. Im Gegensatz zu früheren dunklen Themen, die in das Standard-Android-Erlebnis integriert sind, gilt dies jedoch auch für alle Apps, die dies unterstützen.

So schalten Sie es ein:

Gehen Sie zu Einstellungen> Anzeige Schalten Sie auf "Dunkles Thema".

Wenn Sie in Ihrem Schnelleinstellungsmenü nachsehen (von oben nach unten wischen), können Sie dort auch auf einen Schalter für den Dunkelmodus zugreifen. Möglicherweise müssen Sie auf das Stiftsymbol in der unteren linken Ecke der Dropdown-Liste für Schnelleinstellungen klicken, um die neue Einstellung zu finden.

Android 10 enthält Tools, mit denen Sie die Verbindung trennen können. Der größte davon ist der Fokusmodus. So schalten Sie es ein:

Um den neuen Fokusmodus zu aktivieren, benötigen Sie die Digital Wellbeing App . Gehen Sie zu Einstellungen> Digitales Wohlbefinden und Kindersicherung> Trennungsmöglichkeiten. Sie sehen drei Optionen - tippen Sie auf jede, um sie einzurichten: Dashboard (Timer für bestimmte Apps einstellen); Abwickeln (Verwenden Sie Nachtlicht, um den Bildschirm für gedämpftes Licht zu tönen, und aktivieren Sie Nicht stören). Fokusmodus (Halten Sie Apps wie Facebook oder Instagram an, damit Sie sich buchstäblich darauf konzentrieren und nicht abgelenkt werden können).

Mit Live Captions kann Google Assistant Sprache auf dem Gerät mit einer Latenz von nahezu Null verarbeiten und Transkriptionen in Echtzeit bereitstellen, selbst wenn Sie keine Netzwerkverbindung haben. Stellen Sie sich diese als Echtzeit-Untertitel für fast alles auf Ihrem Telefon vor, und alles geschieht lokal auf dem Gerät. Untertitel sind für gehörlose und schwerhörige Menschen von entscheidender Bedeutung. Sie können diese Funktion unter den Einstellungen für Eingabehilfen aktivieren.

Die Zurück-Schaltfläche, eine klassische Navigationsfunktion in Android, wurde in Android 10 entfernt. Alternativ enthält das Update eine Reihe von Gesten, damit Android-Benutzer über virtuelle oder andere Schaltflächen hinausgehen können. Anstelle der drei Symbole am unteren Bildschirmrand sehen Sie also einen schwarzen Streifen mit einem weißen Strich in der Mitte (oder einen weißen Streifen mit schwarzem Hintergrund, abhängig von der Hintergrundfarbe der Seite).

Google hat Gesten jedoch optional gemacht. So aktivieren Sie sie:

Gehen Sie zu Einstellungen> System> Gesten> Systemnavigation (oder 3-Tasten-Navigation). Wählen Sie aus den drei Auswahlmöglichkeiten "Gesten-Navigation". Es wird ein Tutorial zu den verschiedenen Gesten und deren Verwendung geben.

Sie können auf das Einstellungszahnrad rechts neben „Gesten-Navigation“ klicken, um die Empfindlichkeit des Bildschirms beim Zurückwischen festzulegen.

Android 10 enthält neue Datenschutzfunktionen wie neue Standortberechtigungen, Einschränkungen beim Starten von Hintergrundaktivitäten, Änderungen an Daten und Kennungen und vieles mehr! In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie Ihre Apps testen und aktualisieren. # Android10



Lesen Sie hier → https://t.co/kRwzYoFVV2 pic.twitter.com/Oz7p48z3tl - Android-Entwickler (@AndroidDev) 4. September 2019

In Android 10 können Sie Berechtigungen festlegen, sodass eine App Ihren Standort nur verfolgen kann, während sie verwendet wird. Gehen Sie folgendermaßen vor, um herauszufinden, welche Ihrer Apps berechtigt sind, Ihren Standort zu verfolgen, und um dies zu ändern:

Gehe zu den Einstellungen Gehen Sie zu Apps und Benachrichtigungen> Berechtigungsmanager> Standort Sie erhalten eine Liste aller Apps, die berechtigt sind, den Standort Ihres Telefons zu verfolgen. Tippen Sie auf jedes einzelne, um seine Berechtigung in "Immer zulassen", "Nur während der Verwendung der App zulassen" oder "Verweigern" zu ändern.

Es gibt ein Menü mit Datenschutzeinstellungen. Hier finden Sie beispielsweise Ihre Benachrichtigungssteuerelemente für Ihren Sperrbildschirm sowie einen automatischen Ausfüllmanager für Formulare und verschiedene andere Datenschutzfunktionen.

In Android 10 erhalten Sie mehr Optionen zur Benachrichtigungssteuerung. Wenn Sie eine Benachrichtigung wegwischen, können Sie Benachrichtigungen von dieser App entweder als "stumm" (um sie zu stoppen) oder als "Warnung" (damit Sie einen Ping erhalten) markieren. Wenn Sie auch nicht mögen, können Sie die Option "Benachrichtigungen deaktivieren" drücken.

Dies ist Googles Lösung für besseres Multitasking auf einem Telefon. Es erinnert uns an die Chat-Köpfe von Facebook Messenger, aber diese Android 10-Implementierung wird systemweit sein. In einem Blogbeitrag für Android-Entwickler hat Google Richtlinien für Entwickler bereitgestellt , um die Funktion in ihren Apps zu implementieren.

Blasen funktionieren folgendermaßen: Wenn eine Warnung von einer App empfangen wird, die Blasen verwendet, wird auf Ihrem Bildschirm eine winzige kreisförmige Benachrichtigung angezeigt, auf die Sie tippen können. Bei einer Messaging-App tippen Sie beispielsweise auf die Blasenbenachrichtigung, um möglicherweise einen Konversationsthread anzuzeigen oder zu antworten, ohne die gesamte App starten zu müssen. Google schlug vor, dass Entwickler Bubbles auch für Notizen, Ankunftszeiten und Anrufe verwenden könnten.

Google hat Beschränkungen für den Zugriff von Apps auf Fotos, Videos, Audio und heruntergeladene Dateien auf Geräten festgelegt.

Mehr Kontrolle darüber, wie Apps fortgesetzt und angehalten werden, wenn sie im Hintergrund ausgeführt werden.

Eine API für das Einstellungsfenster, mit der Entwickler ein Popup-Menü für Einstellungen wie Bluetooth, Wi-Fi und NFC öffnen können, sodass Benutzer Apps nicht beenden müssen, um zu den Einstellungen und zurück zu gelangen.

Verbesserte Verknüpfungen für die Freigabe, um die Freigabe von Zielen deutlicher zu machen, sodass Sie direkt in andere Apps springen können.

Google Assistant kann bestimmte Aufgaben in Ihren Lieblings-Apps ausführen. Denken Sie: "Hey Google, starte meinen Lauf im Nike Run Club."

Google unterstützt faltbare Telefone - es gibt sogar einen faltbaren Bildschirmemulator für Android 10, damit Entwickler sehen können, wie ihre Apps aussehen könnten.

Öffnen Sie die Einstellungen auf Ihrem Telefon Gehen Sie zu System> Erweitert> Systemupdate

Wenn das Android 10-Update für Ihr bestimmtes Telefon verfügbar ist, wird es angezeigt und die Installation dauert einige Minuten. Wenn das Update noch nicht verfügbar ist, müssen Sie länger darauf warten. Abhängig von Ihrem Telefon und seinem Hersteller kann es mehrere Wochen oder Monate dauern, bis das Update eingeht, wenn es überhaupt eintrifft. Weitere Informationen darüber, welche Telefone auf Android 10 aktualisiert werden können, finden Sie in unserem separaten Handbuch.

