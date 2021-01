So verwenden Sie das Android Digital Wellbeing-Dashboard

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wünschen Sie sich mehr Kontrolle über die Anforderungen an Ihre Aufmerksamkeit?

Zum Glück hat Google ein Toolset für Android-Nutzer entwickelt, die die richtige Balance zwischen Technologie und Technologie finden möchten. Das Dashboard für digitales Wohlbefinden wird im Android-Einstellungsmenü angezeigt und zeigt die Nutzungsgewohnheiten Ihres Smartphones an. Es bietet auch Zugriff auf hilfreiche Tools wie App-Limit-Timer und einen Abwicklungsmodus, mit dem Sie sich auf das Einschlafen konzentrieren können.

Folgendes müssen Sie wissen.

Auf der I / O 2018 stellte Google in Android Pie ein neues Toolset mit dem Namen Digital Wellbeing Dashboard vor. Google beschrieb die Tools als Teil seiner neuen Initiative "Digitales Wohlbefinden", bei der es darum geht, Menschen zu helfen, sowohl in ihrem realen als auch in ihrem digitalen Leben gesünder zu sein. Google stellte fest, dass 70 Prozent der Menschen Hilfe beim digitalen Wohlbefinden wünschen.

Seitdem haben wir zwei neue Hauptupdates (Android 10 und Android 11), aber Digital Wellbeing bleibt ein wichtiger Bestandteil dieser Software-Builds und ist eine Funktion, die langsam verbessert wurde.

Die Idee von Google ist, dass Menschen, die die Tools zum einfachen Trennen erhalten, ihr Leben mehr genießen und vollständig präsent sein können. Sicher, während ein Großteil der Zeit, die wir mit unseren Telefonen verbringen, wirklich nützlich ist, könnte ein Teil davon ehrlich für andere Dinge verwendet werden - wie das Nähprojekt, das Sie schon immer machen wollten, oder die Gartenbetten, die Sie sich gewünscht haben bauen. Mit dem Dashboard hat uns Google wichtige Funktionen zur Verwaltung unserer Bildschirmzeit zur Verfügung gestellt.

Für Eltern gibt es auch die Möglichkeit, Ihren Familienlink zu verwalten, um die Bildschirmzeiten Ihrer Kinder auf ihren Geräten zu überwachen, unabhängig davon, ob es sich um Android-Telefone und -Tablets oder Chromebooks handelt.

Über das Dashboard für digitales Wohlbefinden im Einstellungsmenü von Android können Sie sehen, wie viel Zeit Sie tagsüber in Apps verbracht haben, wie oft Sie Ihr Gerät an einem Tag entsperrt haben und wie viele Benachrichtigungen Sie an einem Tag erhalten haben. Sie können einen Drilldown zu all diesen Dingen durchführen. Sie können beispielsweise auf eine App wie Google Mail tippen, um zu sehen, wie oft Sie die App beispielsweise am Samstag verwendet haben.

Entwickler können noch detailliertere Aufschlüsselungen bereitstellen, damit Sie sehen können, wie viel Zeit Sie in ihren Apps verbringen. Google sagte, es erlaube ihnen, dies zu tun, damit Sie feststellen können, ob Sie in einer bestimmten App ein "bedeutungsvolles Engagement" erfahren. Zum Beispiel erhält Googles eigenes YouTube einen "Deep Link", mit dem Sie Ihre gesamte Wiedergabezeit auf Mobilgeräten und auf dem Desktop anzeigen können.

Über das Dashboard können Sie mit Android Zeitlimits für bestimmte Apps festlegen. So können Sie beispielsweise für Snapchat einen Timer für 15 Minuten oder 30 Minuten oder 45 Minuten einstellen. Dann wird Ihr Gerät Sie anstupsen, wenn Sie sich Ihrem Zeitlimit nähern, und Sie sanft daran erinnern, dass es Zeit ist, etwas anderes zu tun. Noch besser ist, dass das Symbol dieser App für den Rest des Tages ausgegraut ist, um Sie an Ihr Ziel zu erinnern.

Bei Digital Wellbeing geht es nicht nur darum, Zeitlimits für Ihre Apps festzulegen, sondern auch darum, dass Ihr Telefon zu Ihrem Vorteil funktioniert. Einer dieser Vorteile ist, dass Sie nachts schlafen gehen können. Es ist seit Jahren bekannt, dass blaues Licht auf Bildschirmen Sie länger wach hält, und der Schlafenszeitmodus hilft Ihnen dabei, Ihr Telefon abzulegen und sicherzustellen, dass es Ihren natürlichen Tagesrhythmus nicht behindert.

Im Bildschirm "Schlafenszeitmodus" können Sie den Modus "Nicht für die Schlafenszeit stören" aktivieren, der alle Benachrichtigungen außer Kontakten von wichtigen Kontakten blockiert (falls jemand Sie im Notfall erreichen muss). Sie können auch "Graustufen" aktivieren, wodurch das Display schwarzweiß wird, entspannter wird und Sie weniger wahrscheinlich Videos und Spiele bis spät in die Nacht sehen möchten. Es ist auch nützlich zum Lesen von E-Books.

Sobald diese aktiviert wurden, durchlaufen Sie einen Einrichtungsprozess, in dem Sie festlegen können, wann und an welchen Tagen der Schlafenszeitmodus aktiv sein soll. Sie können es auch so einstellen, dass es automatisch aktiviert wird, wenn Sie Ihr Telefon nach 21:00 Uhr aufladen.

Wenn dies alles aktiv ist, können Sie es weiter anpassen, indem Sie die Funktion "Immer angezeigt" im Schlafenszeitmodus deaktivieren, damit Ihr Bildschirm vollständig dunkel wird.

Apps können ablenken und zu Verzögerungen führen, wenn Sie wirklich lieber produktiv sind. Besonders in einer Zeit, in der so viele Menschen von zu Hause aus arbeiten. Der Fokusmodus hilft Ihnen dabei, bestimmte Apps während dieser Zeit zu deaktivieren.

Tippen Sie auf "Fokusmodus" und Sie sehen eine Liste der Apps mit Kontrollkästchen neben ihren Namen. Wählen Sie einfach die Apps aus, die Sie am meisten ablenken, sei es Twitter, ein süchtig machendes Spiel, das Sie nicht aufhören können, oder eine andere App.

Sobald Sie Ihre störenden Apps ausgewählt haben, können Sie den Fokusmodus manuell aktivieren, um sie zu deaktivieren, oder einen Zeitplan festlegen, der an bestimmten Tagen zu bestimmten Zeiten angezeigt wird. Zum Beispiel während der Arbeitszeit.

Schreiben von Maggie Tillman und Cam Bunton.