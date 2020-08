Was ist Android One, was bietet es und auf welchen Geräten wird es ausgeführt?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Android kann verwirrend werden. Es gab dort "süße Leckerbissen" -Namen - KitKat, Oreo, Pie usw. - aber es gab auch Versionsnummern. Die neueste Version ist das bald erscheinende Android 11, bei dem Google die Dessertnamen fallen lässt, um die Dinge klarer zu machen. Was ist Android One?

Android One wurde ursprünglich für erstmalige Smartphone-Benutzer in aufstrebenden Märkten entwickelt. Es wurde 2014 auf der I / O-Entwicklerkonferenz von Google vorgestellt.

In Indien entstanden dann originale Android One-Geräte, die zu diesem Einstiegsangebot passten, aber die Dinge haben sich weiterentwickelt. Die jüngsten Markteinführungen im Jahr 2020 brachten Android One auf das mittlere und Flaggschiff-Niveau und brachen aus den ursprünglichen "aufstrebenden Märkten" aus. Ambition.

Google-Zertifizierungsprogramm

Ursprünglich für Einsteigergeräte in aufstrebenden Märkten konzipiert

Bietet ein aktuelles Android-Erlebnis

Android One ist ein von Google entwickeltes Programm für Hardwarehersteller, die Smartphones herstellen. Als Teil von Android One - und als solches auf der Rückseite des Telefons gekennzeichnet - ist garantiert, dass es sich um eine solide und stabile Version von Android handelt, die nicht mit anderen Apps, Diensten und Bloatware geladen ist.

Im Wesentlichen handelt es sich um ein Standard-Android-Erlebnis.

Android One kommt ohne die Dinge aus, die Hersteller gerne bündeln - keine Skins, keine doppelten Apps, keine zusätzlichen Dienste. Das bedeutet, dass keine Microsoft Office- oder Facebook-App vorinstalliert wird, keine zusätzlichen Nachrichten-Apps und kein Tastaturwechsel erforderlich ist.

Googles Ziel ist es, die Verbreitung von Google-gesteuertem Android über überzeugende Produkte zu erleichtern. Es ist ein bisschen wie das alte Nexus-Programm, aber anstatt direkt von Google verkaufte Geräte zu sein, handelt es sich um Android-Geräte, die von anderen Hardware-Partnern hergestellt wurden.

Der größte Befürworter von Android One ist Nokia, das über ein vollständiges Portfolio an Geräten verfügt , die die Software verwenden.

Nokia ist der größte Partner

Das HTC U11 Life war das erste Android One-Mobiltelefon, das 2017 angekündigt wurde. Seitdem hat Nokia ein großes Engagement für Android One eingegangen, das das Programm mit einer vollständigen Palette von Geräten vom Nokia 5.3 bis zum Nokia 9 PureView wirklich auf den Radar gebracht hat .

LG hat sich mit dem LG G7 One der Liste angeschlossen, während das Xiaomi Mi A2 auch auf Android One läuft und nicht auf dem normalen MIUI des Unternehmens. Motorola One ist ein weiteres Beispiel für die Einführung einer ganzen Familie von Android One-Handys wie dem Moto One Vision .

Das, was wir an Android One mögen, ist, dass es Ihnen ein reines Android-Erlebnis ohne Aufblähen bietet - und einige dieser Geräte konnten daher sehr schnell auf neue Android-Versionen aktualisiert werden. Nokia hat sich einen Namen gemacht und ist das schnellste Unternehmen, das sein Portfolio aktualisiert, auch dank der Verwendung von Android One.

Android One wird als "die reinste Form von Android" beschrieben. Damit erhalten Sie laut Google "die beste Version von Android, sofort einsatzbereit".

Es ist ein Standard-Android-Gerät mit Google-Güte, das alle Funktionen des Kernbetriebssystems bietet. Dies unterscheidet sich geringfügig von den Pixel-Telefonen. Wenn Google die Pixel-Telefone ankündigt, enthält es häufig einige einzigartige Funktionen, z. B. eine Pixelkamera oder einen Pixel Launcher. In einigen Fällen sind diese für den Rest von Android nicht verfügbar und bleiben nur für Pixel-Telefone verfügbar.

Sie erhalten Google-Software wie Google Duo, YouTube und Maps - tatsächlich die gesamte Suite der Google-Dienste.

Android One-Telefone verfügen außerdem über den integrierten Google Play Protect, mit dem sichergestellt wird, dass Ihre Apps sicher sind und sich so verhalten, wie sie sollten. Was Sie nicht bekommen, ist eine entführte Version von Android, die mit Malware geladen ist.

Android One-Telefone sind für Google Assistant optimiert, sodass Sie den Google-Helfer verwenden können, um eine Fahrt zu begrüßen, einem Freund eine SMS zu senden und alles zu tun, was Sie mit Assistant auf anderen Geräten tun können. Hier erfahren Sie mehr über Google Assistant und dessen Funktionsweise auf Mobilgeräten. Es ist ein leistungsstarker Service, der immer besser wird.

Mit Android One erhält Ihr Gerät bis zu zwei Jahre lang Upgrades auf die neueste Version von Android. Das heißt, wenn Sie ein Android One-Gerät auf Oreo kaufen, sollten Sie Android 10 erhalten . Sie müssen daher nicht endlos warten, bis der Hersteller Ihres Geräts Updates bereitstellt, da der Hersteller nicht viel mit der Software zu tun hat.

Mit einem Android One-Gerät ändern Hersteller die Software überhaupt nicht, sodass Google problemlos Upgrades durchführen kann. Darüber hinaus erhalten Sie 3 Jahre lang monatliche Sicherheitsupdates für Android.

Bisher waren die Android One-Upgrades von Nokia sehr schnell, so dass diese Seite des Plans funktioniert.

Dies mag seltsam klingen, aber Android One bietet auch Unterstützung für Hardwareelemente eines Herstellers. Android-Geräte sind in ihrer Form so unterschiedlich, dass das Android One-Programm das Hinzufügen einiger Hardwarefunktionen zur Software ermöglicht, um sie zu steuern.

Zum Beispiel hat das HTC U11 Life einen quetschbaren Rahmen hinzugefügt, sodass es Software-Unterstützung dafür gibt. Sie erhalten auch Hersteller-eigene Kamera-Apps - das Unternehmen, das das Telefon herstellt, muss nicht die grundlegende Android-Kamera verwenden, sondern kann ihre eigene verwenden. Dies kann sich auf die Unterstützung von Dolby Atmos sowohl auf den Lautsprechern als auch auf der Kamera erstrecken. Unabhängig davon, welche Kamerahardware der Hersteller verwendet, kann er diese mithilfe seiner eigenen App unterstützen.

Auf einem Nokia-Handy finden Sie daher eine Nokia-Kamera mit Pro-Modi und anderen Funktionen, die sich von der Standard-Android-Kamera unterscheiden.

Das ist fast alles, was Sie über Android One wissen müssen!

Schreiben von Maggie Tillman und Chris Hall.