Was ist Android One, was bietet es und auf welchen Geräten läuft es?

(Pocket-lint) - Android kann verwirrend werden. Es gab Namen für "süße Leckereien" - KitKat, Oreo, Pie usw. - aber es gab auch Versionsnummern. Die neueste Version ist Android 11, wobei Google die Dessertnamen weglässt, um die Dinge klarer zu machen. Was also ist Android One?

Android One wurde ursprünglich für Erstbenutzer von Smartphones in Schwellenländern entwickelt. Es wurde 2014 auf der I/O-Entwicklerkonferenz von Google vorgestellt.

In Indien tauchten dann die ursprünglichen Android One-Geräte auf, die zu diesem Einstiegsangebot passten, aber die Dinge haben sich weiterentwickelt. Die Markteinführungen im Jahr 2020 sind aus dieser Form ausgebrochen, aber an der Android One-Front war es in letzter Zeit etwas ruhig.

Google-Zertifizierungsprogramm

Ursprünglich für Einsteigergeräte in Schwellenländern konzipiert

Bietet ein Standard-Android-Erlebnis

Android One ist ein von Google entwickeltes Programm für Hardwarehersteller, die Smartphones herstellen. Teil von Android One zu sein – und als solches auf der Rückseite des Telefons gekennzeichnet – bringt die Garantie mit sich, dass es sich um eine solide und stabile Version von Android handelt, die nicht mit anderen Apps, Diensten und Bloatware geladen ist.

Im Wesentlichen handelt es sich um eine Stock-Android-Erfahrung.

Android One kommt ohne all das Zeug, das Hersteller gerne bündeln - keine Skins, keine doppelten Apps, keine zusätzlichen Dienste. Das bedeutet kein Vorladen der Microsoft Office- oder Facebook-App, keine zusätzlichen Nachrichten-Apps und kein Wechseln der Tastatur.

Ziel von Google war es dabei, die Verbreitung des von Google kontrollierten Androids durch überzeugende Produkte zu erleichtern. Es ist ein bisschen wie das alte Nexus-Programm, aber es handelt sich nicht um Geräte, die direkt von Google verkauft werden, sondern um Android-Geräte anderer Hardwarepartner.

Der größte Befürworter von Android One ist Nokia, das über ein vollständiges Portfolio von Geräten verfügt , die die Software verwenden.

Nokia ist der größte Partner

Das HTC U11 Life war das erste Android One-Handy, das 2017 angekündigt wurde. Seitdem hat Nokia ein großes Engagement für Android One eingegangen, das das Programm wirklich auf den Radar gebracht hat, mit einer vollständigen Palette von Geräten vom Nokia 5.3 bis zum Nokia 9 PureView .

Vor der Schließung seiner Mobilfunksparte trat LG mit dem LG G7 One in die Liste ein, während das Xiaomi Mi A2 auch auf Android One und nicht auf dem normalen MIUI des Unternehmens läuft. Motorola One ist ein weiteres Beispiel, das eine ganze Familie von Android One-Telefonen wie das Moto One Vision auf den Markt bringt.

Was uns an Android One gefällt, ist, dass es Ihnen ein reines Android-Erlebnis bietet, das frei von Aufblähungen ist – und einige dieser Geräte konnten daher sehr schnell auf neue Android-Versionen aktualisiert werden. Nokia hatte sich einen Namen gemacht, da es sein Portfolio am schnellsten aktualisierte, teilweise dank der Verwendung von Android One.

Zwischen 2020 und 2021 gab es jedoch eine gewisse Verlangsamung. Googles eigene Android One-Site, auf der unterstützte Geräte aufgelistet sind, zeigt immer noch Telefone aus dem Jahr 2020 als neueste an, und einige der neuesten Android One-Telefone warten noch auf ihr Android 11-Upgrade, wenn Android 12 kurz vor dem Start steht. Leider scheint die Realität nicht mit dem Traum von schnellen Updates übereinzustimmen.

Android One wird als „die reinste Form von Android“ beschrieben. Damit erhalten Sie laut Google "die beste Android-Version, direkt nach dem Auspacken".

Es ist ein mit Google-Qualitäten geladenes Android, das alle Funktionen des Kernbetriebssystems bietet. Dies ist etwas anders als bei den Pixel-Telefonen. Wenn Google die Pixel-Telefone ankündigt, enthält es oft ein paar einzigartige Funktionen - wie eine Pixel-Kamera oder einen Pixel Launcher. In einigen Fällen sind diese für den Rest von Android nicht verfügbar und bleiben nur für Pixel-Smartphones verfügbar.

Sie erhalten Google-Software wie Google Duo, YouTube und Maps – tatsächlich die gesamte Suite von Google-Diensten.

Android One-Telefone sind außerdem mit integriertem Google Play Protect ausgestattet, das dafür sorgt, dass Ihre Apps sicher sind und sich so verhalten, wie sie sollten. Was Sie nicht erhalten, ist eine entführte Version von Android, die mit Malware geladen ist.

Android One-Telefone sind für Google Assistant optimiert, sodass Sie mit dem Google-Helper eine Fahrt ankündigen, einem Freund eine SMS senden und alles tun können, was Sie mit Assistant auf anderen Geräten tun können. Hier erfahren Sie mehr über Google Assistant und seine Funktionsweise auf Mobilgeräten. Es ist ein leistungsstarker Service, der ständig besser wird.

Mit Android One erhält Ihr Gerät bis zu zwei Jahre lang Upgrades auf die neueste Android-Version. Das heißt, wenn Sie ein Android One-Gerät bei Oreo kaufen, sollten Sie am Ende bei Android 10 landen. Sie müssen also nicht endlos warten, bis der Hersteller Ihres Gerätes Updates ausrollt, da der Hersteller mit der Software nicht viel zu tun hat.

Bei einem Android One-Gerät ändern die Hersteller die Software überhaupt nicht, sodass Google problemlos Upgrades ausstellen kann. Darüber hinaus erhalten Sie 3 Jahre lang monatliche Android-Sicherheitsupdates. Zumindest war das der Plan. Wie bereits erwähnt, sieht die Realität in letzter Zeit etwas anders aus.

Das mag seltsam klingen, aber Android One bietet auch Unterstützung für Hardware-Elemente eines Herstellergeräts. Android-Geräte sind in ihrer Form so vielfältig, dass das Programm Android One es ermöglicht, einige Hardwarefunktionen mit der Software hinzuzufügen, um sie zu steuern.

Zum Beispiel hat das HTC U11 Life einen zusammendrückbaren Rahmen hinzugefügt, damit es Software-Unterstützung dafür gibt. Sie erhalten auch herstellereigene Kamera-Apps - das Unternehmen, das das Telefon herstellt, muss nicht die grundlegende Android-Kamera verwenden, sondern kann seine eigenen verwenden. Dies kann sich auf die Unterstützung von Dolby Atmos auf den Lautsprechern sowie auf der Kamera erstrecken – unabhängig davon, welche Kamerahardware der Hersteller verwendet, können sie mithilfe ihrer eigenen App unterstützen.

Daher finden Sie auf einem Nokia-Telefon eine Nokia-Kamera mit Pro-Modi und anderen Dingen, die sich von der Standard-Android-Kamera unterscheiden.

Das ist so ziemlich alles, was Sie über Android One wissen müssen!