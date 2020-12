Android für Anfänger: Tipps und Tricks für Ihr neues Smartphone

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn Sie Ihr glänzendes neues Android-Smartphone in der Hand halten und sich fragen, wie Sie das Beste daraus machen können, sind Sie hier genau richtig.

Egal, ob dies Ihr erstes Smartphone ist, Sie gerade von einem iPhone gewechselt sind oder eine Reihe von Android-Handys hatten, wir haben einige der besten Tipps und Tricks für Android zusammengestellt, damit Sie Ihr neues Smartphone optimal nutzen können Telefon.

Es gibt verschiedene Versionen der Software, es gibt viele verschiedene Hersteller-Skins, die über diesen Android-Kern geschichtet sind, wie die von Samsung oder LG, und es gibt eine unbegrenzte Menge an Anpassungen, die Sie von Google Play oder anderen Quellen von Drittanbietern anwenden können.

Nur wenige Android-Geräte sind gleich, aber alle Android-Geräte haben die gleiche Grundlage. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihr Android-Handy von Anfang an beherrschen.

Android und Google sind wie Erbsen in einer Schote. Um Android verwenden zu können, müssen Sie ein Google-Konto verwenden. Das bedeutet alles, was dazu gehört - Google Mail, Kalender, Kontakte, YouTube, Google Maps und mehr.

Sie können Ihr Konto von Ihrem PC aus in Ordnung bringen, bevor Sie sich bei Ihrem neuen Gerät anmelden. So können Sie den großen Bildschirm und die Tastatur verwenden, um Abhilfe zu schaffen.

Google enthält ein Kontaktsystem, das sich in Google Mail in Ihrem Desktop-Browser versteckt. Wenn Sie viele Kontakte haben, importieren Sie diese in Google-Kontakte und verwalten Sie sie dort. Durch die Verwaltung auf einem Computer können Sie viel schneller alles richtig machen, bevor Sie beginnen.

Wenn Sie Ihre Kontakte in einer anderen Form haben, gibt es einfache Möglichkeiten, sie in Google zu importieren sowie nach Duplikaten zu suchen und so weiter. Im Verlauf Ihres Android-Lebens lohnt es sich, zu Ihrer Google-Kernkontaktliste zurückzukehren, um zu überprüfen, ob alles noch schön und ordentlich ist. Sie können jederzeit zu contacts.google.com gehen , um einen Überblick zu erhalten.

Wenn Sie Kontakte auf der SIM-Karte speichern und verschieben möchten, lohnt sich die Mühe nicht: Suchen Sie besser die Software, um sie von Ihrem alten Telefon auf Ihren PC zu importieren, und geben Sie sie dann an Google weiter. Es wird Ihnen in Zukunft das Leben leichter machen.

Viele Hersteller bieten Übertragungstools an, mit denen Sie alte Inhalte an neue Orte verschieben können. Für viele ist dies eine der Optionen, wenn Sie ein Gerät zum ersten Mal einrichten. Android hat die Möglichkeit, ein vorheriges Backup wiederherzustellen oder ein Gerät von Grund auf neu einzurichten. Außerdem bietet es Ihnen die Möglichkeit, Daten drahtlos zu übertragen, um beispielsweise Ihre Konten und Einstellungen einzurichten.

Wenn Sie zuvor Android verwendet haben, werden die mit Ihrem Konto verknüpften Elemente im Allgemeinen problemlos verschoben. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie Ihr altes Telefon sichern, bevor Sie den Vorgang starten. Es sollte alle Ihre Anrufe und SMS-Nachrichten enthalten. Andere Messaging-Apps wie WhatsApp müssen jedoch separat mithilfe ihrer eigenen Sicherungsvorgänge eingerichtet werden.

Für Dinge wie Fotos möchten Sie sie möglicherweise in einen Cloud-Dienst verschieben, wenn Sie sie beibehalten möchten. Dies hat den zusätzlichen Vorteil, dass Sie ein Backup sind, wenn Sie Ihr Telefon verlieren.

Google Fotos ist die offensichtliche Wahl für Android-Nutzer, da es mit Ihrem Konto verknüpft ist. Sie müssen nur die App installieren und sich anmelden, wenn sie noch nicht auf Ihrem Gerät vorhanden ist. Gehen Sie zum Menü zu Einstellungen> Sichern & Synchronisieren und Sie finden alle Optionen zum Sichern von Fotos. Es ist gut, das Backup ständig zu aktivieren, damit Ihre Fotos immer verfügbar sind, auch wenn Sie Ihr Telefon verlieren.

Sie können Google Fotos auch auf dem iPhone installieren, um Fotos auf Ihrem iOS-Gerät zu sichern. Dadurch werden lokale Fotos sofort gesichert. Wenn Sie jedoch seit einiger Zeit das iPhone verwenden, müssen Sie möglicherweise Fotos von iCloud herunterladen. Dafür müssen Sie wahrscheinlich einen PC und zusätzliche Software verwenden.

Eine weitere Option für Fotos ist OneDrive von Microsoft oder Dropbox, da beide Optionen für die Fotosicherung bieten und plattformübergreifend verfügbar sind.

Sie können auch auf einer microSD-Karte speichern und diese verschieben, wenn Sie über die entsprechende Hardware verfügen. Wenn Sie jedoch in die Cloud wechseln, haben Sie ein Backup von Ihrem Telefon und können über den Browser auf Ihrem PC auf Fotos zugreifen.

Neue Telefone summen, klicken und piepen gerne bei jeder Berührung. Aus irgendeinem Grund denken die Hersteller, dass Sie ständig wissen möchten, dass Sie es berührt haben, und all diese Dinge sind ärgerlich und können das Telefon sogar verlangsamen.

Wenn Sie einige der Grundlagen sortiert haben, zähmen Sie diese Benachrichtigungen und unerwünschten Vibrationen. Sie werden uns auf lange Sicht danken.

Gehen Sie auf einem Standard-Android-Telefon (Pixel, Nokia, Moto) zu Einstellungen> Sound & Vibration> Erweitert> Andere Sounds und Vibrationen. Hier können Sie die Bildschirmsperre deaktivieren, Geräusche berühren und beim Tippen vibrieren.

Wenn Sie die Tastaturvibrationen bearbeiten möchten, gehen Sie zu Einstellungen> System> Sprachen & Eingabe> Virtuelle Tastatur, wählen Sie dann Ihre Tastatur und den Kopf in den Einstellungen aus und Sie können Dinge wie Vibrieren beim Tastendruck deaktivieren.

Leider verschieben Hersteller, die ihre eigene Haut erstellen, diese Dinge und ändern den Speicherort dieser Einstellungen, ebenso wie verschiedene Versionen von Android. Aber gehen Sie in den Soundbereich und Sie werden eine Welt voller Optionen sehen.

Wenn Sie ein Telefon von einem Hersteller wie LG, HTC, Samsung, Huawei oder vielen anderen haben, stellen Sie möglicherweise fest, dass Sie eine Tastatur haben, die nicht besonders gut ist. Unter Android können Sie jede gewünschte Tastatur verwenden, und Google Play ist sehr umfangreich .

Wenn Sie mehr Anpassungen und eine bessere Autokorrektur sowie Vorschläge wünschen, ist der SwiftKey eine großartige Tastatur, die besser von Ihnen lernt und viele Optimierungen bietet.

Wenn Sie jedoch nur Geschwindigkeit und Einfachheit wünschen, werden Sie feststellen, dass Gboard - die Google-Tastatur - tatsächlich eines der besten auf dem Markt ist. Es ist die Standardtastatur für Android, daher ist sie bereits auf vielen Geräten verfügbar. Wenn Sie es nicht haben, dann ist es ein Muss.

Das Wechseln der Tastatur ist ziemlich einfach. In den meisten Fällen, wenn Sie eine neue Tastatur heruntergeladen haben, klicken Sie in Google Play ganz oben auf "Öffnen" oder tippen Sie auf die Benachrichtigung, um das Setup zu starten.

Einige Hersteller bieten Apps auf Ihrem Telefon an, die Sie nicht möchten oder benötigen. Bei einigen handelt es sich um vorinstallierte Spiele, einige Dienste oder andere Dinge, die das Unternehmen mit seinen Handys vereinbart hat, unabhängig davon, ob Sie sie möchten oder nicht - und bei anderen ist der Hersteller der Ansicht, dass die Version einer App besser ist als eine Standard-Android-App. In den meisten Fällen handelt es sich um unerwünschte Bloatware.

Sie können diese Apps häufig während des Steups löschen - oder die Installation deaktivieren. Andernfalls müssen Sie sie möglicherweise manuell entfernen, indem Sie lange auf das App-Symbol in der App-Schublade drücken und Deinstallieren auswählen. Einige können nicht deinstalliert werden. In diesem Fall möchten Sie möglicherweise einen Ordner für Junk-Apps erstellen und alle dorthin verschieben, damit Sie sie nicht ständig anzeigen.

Google bietet eine eigene Version der Telefon- und Nachrichten- App an, die Sie möglicherweise anstelle der vom Hersteller angebotenen installieren möchten. Sobald Sie sie öffnen, werden Sie aufgefordert, sie als Standard festzulegen.

Es gibt viele Browser für Android, von denen jeder eine Reihe verschiedener Optionen bietet. Der Aktienbrowser ist Chrome und für viele der beste Android-Browser, da er mit Chrome auf dem Desktop synchronisiert wird und einen einfachen Zugriff auf Ihren Google-Verlauf für ein nahtloses Erlebnis bietet.

Wenn Sie sich jedoch ein neues Gerät ansehen, stellen Sie möglicherweise fest, dass Sie einen anderen Browser haben, wahrscheinlich einen, an dem der Gerätehersteller herumgebastelt hat. Meistens können Sie es ignorieren und direkt zu Chrome wechseln. Wenn Sie mehr als einen Browser installiert haben, werden Sie vom Telefon gefragt, welchen Sie öffnen sollen, bis Sie einen Standard auswählen. Oft müssen Sie nur auf die Meldung tippen, die angezeigt wird, und schon sind Sie fertig.

Wenn Sie die Benachrichtigungsleiste nach unten wischen, erhalten Sie Zugriff auf Verknüpfungen für verschiedene Hardware-Umschalter. Hier können Sie Dinge wie Bluetooth oder Wi-Fi schnell und einfach ausschalten. Viele Hersteller bearbeiten diesen Bereich, sodass Samsung-, LG-, HTC- und Pixel-Geräte unterschiedlich aussehen, aber alle auf die gleiche Weise funktionieren.

Wischen Sie mit zwei Fingern nach unten, um direkt zu diesen Schaltern zu gelangen, oder wischen Sie zweimal nach unten, um das Ganze zu öffnen.

Der oberste Tipp hier ist, die Schnelleinstellung lange zu drücken, und Sie gelangen zum vollständigen Menü für diesen Bereich. Wenn Sie beispielsweise Probleme mit Wi-Fi haben, drücken Sie lange auf das Schnelleinstellungssymbol, um zum vollständigen Wi-Fi-Menü zu gelangen.

Wenn Sie zum vollständigen Einstellungsmenü wechseln möchten, tippen Sie beim Wischen nach unten im Benachrichtigungsbereich auf das Zahnrad, anstatt zu versuchen, die Option in der Apps-Leiste zu finden.

Smartphones sind komplexe Biester und manchmal funktionieren die Dinge einfach nicht mehr. Die Bar sagt, Sie haben vollen Empfang, aber nichts bewegt sich. Sie können diese Site nicht laden oder diesen Tweet senden.

Versuchen Sie, das Telefon in den Flugzeug- / Flugzeugmodus und wieder zurück zu schalten. Dies wird Ihre Verbindung trennen und wieder herstellen, und hoffentlich werden sich die Dinge wieder in Bewegung setzen. Sie können über das oben erwähnte Schnelleinstellungsraster in den Flugzeugmodus wechseln.

Genau wie bei Mobilfunkdaten blinkt auch Wi-Fi manchmal. Oft wird die Verbindung wiederhergestellt, indem Sie nur die Schnelleinstellungen öffnen und das WLAN aus- und wieder einschalten. Einige Telefone haben die Option, bei schlechter WLAN-Leistung automatisch auf Mobilfunk umzuschalten. In diesem Fall erhalten Sie normalerweise eine Benachrichtigung, wenn dies beispielsweise beim Streamen eines Films geschieht.

Achten Sie auf Telefone, die an schwachen Wi-Fi-Netzwerken hängen. Wenn Sie beispielsweise das Haus verlassen, sind Sie manchmal immer noch mit diesem Netzwerk verbunden, was erklärt, warum die Dinge möglicherweise langsam sind, wenn Sie die Straße entlang gehen.

Die Homepage steht bei der Anpassung vor der Warteschlange. Ihr neues Telefon wird wahrscheinlich mit einer Reihe von Verknüpfungen und Widgets ausgestattet sein, die auf mehreren Seiten verteilt sind.

Wenn Sie sie nicht möchten, löschen Sie sie mit einem langen Druck und ziehen Sie sie in den Papierkorb. Normalerweise können Sie auch die Seiten löschen, auf denen sie sitzen: Es sind keine sieben Startseiten erforderlich, wenn alle leer sind.

Verschiedene Versionen von Android und verschiedene Hersteller verfolgen leicht unterschiedliche Ansätze zur Anpassung der Startseite. Normalerweise können Sie durch langes Drücken auf das Hintergrundbild oder durch Drücken des Hintergrunds loslegen, dies ist jedoch von Gerät zu Gerät unterschiedlich.

Wenn Sie nur nach Hintergrundbildvorschlägen suchen, probieren Sie die Android Wallpapers-App aus oder durchsuchen Sie unsere Galerie mit Hintergrundbildern, die Sie verwenden können.

Wenn Sie Android noch nicht kennen, ist der Begriff Launcher möglicherweise verwirrend. Der Launcher besteht im Wesentlichen aus den Startseiten und dem Apps-Tray. Es ist die Heimat Ihres Telefons.

Ihr Gerät wird mit einem Starter geliefert, dem des Herstellers. Wenn es Ihnen nicht gefällt und Sie ein anderes Aussehen Ihres Telefons wünschen, können Sie ganz einfach zu einer Alternative wechseln, und Google Play enthält viele Funktionen.

Wenn Sie einen neuen Launcher installieren, bleibt das Original auf dem Telefon, damit Sie es nicht verlieren. Sie weisen das Telefon lediglich an, stattdessen einen anderen Launcher zu verwenden. Dies bedeutet, dass Sie dem Aussehen der Samsung One-Benutzeroberfläche entkommen können, wenn Sie dies nicht tun. Ich mag es zum Beispiel nicht und habe etwas Einzigartigeres.

Wenn Sie mehr Kontrolle und Anpassung sowie die Möglichkeit wünschen, einige der neuesten Funktionen von einigen Top-Android-Handys zu emulieren, gibt es nur wenige Starter, die so leistungsfähig sind wie Nova Launcher. Die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt.

Halten Sie einfach Standby und Lautstärke gleichzeitig gedrückt und Sie erhalten einen Screenshot von allem, was Sie gerade sehen. Es kann jedoch nicht alles erfasst werden. Einige geschützte Inhalte, z. B. Videos, die in einigen Apps abgespielt werden, werden in Ihrem Screenshot nicht angezeigt.

Screenshots werden in der Galerie in einem eigenen Ordner gespeichert. Wenn Sie sie jedoch freigeben möchten, können Sie sie nach dem Speichern direkt über die Benachrichtigungsleiste erstellen.

Es gibt jetzt einige Variationen dieser Kombination von Tastendrücken. Früher verwendete Samsung die Lautstärke und die Home-Taste, jetzt verwendet es dieselbe Kombination wie alle anderen.

Ordner sind eine großartige Möglichkeit, Ihre Apps auf Ihrer Homepage zu organisieren. Um besonders effizient zu sein, können Sie auch Ordner in der Verknüpfungsleiste am unteren Rand der Anzeige platzieren.

Dies bedeutet, dass Sie viele Ihrer Kern-Apps zur Hand haben können, ohne dass diese Ihre Homepage überladen, sodass ein schönes Hintergrundbild Ihrer Katze sichtbar bleibt.

Um einen Ordner zu erstellen, ziehen Sie einfach eine App-Verknüpfung über eine andere. Ein Ordner wird automatisch erstellt.

Auf einigen Geräten können Sie auch Ordner in der Apps-Leiste (Menü) erstellen. Dies ist eine hervorragende Möglichkeit, alles darin zu organisieren und das Auffinden Ihrer App zu erleichtern. Wenn Sie jedoch gute Arbeit mit Ordnern auf Ihrer Homepage geleistet haben, werden Sie die Haupt-Apps-Taskleiste selten verwenden.

Wenn Sie das Glück haben, einen microSD-Kartensteckplatz auf Ihrem Gerät zu haben, sollten Sie einige Dinge darüber wissen.

MicroSD ist ein großartiger Ort, um zusätzlichen Inhalt für Ihr Gerät zu speichern oder den vorhandenen Speicher zu erweitern. Wenn Sie ein Gerät haben, auf dem Android 6 Marshmallow oder höher ausgeführt wird, haben Sie möglicherweise Zugriff auf etwas, das als Flex Storage oder Adoptable Storage bezeichnet wird . Auf diese Weise können Sie die microSD-Karte als erweiterten internen Speicher verwenden. Die Kapazität der microSD-Karte wird aufgenommen und für alles verwendet, was das Telefon wünscht.

Flex Storage ist eine großartige Option für Benutzer mit wenig Speicherplatz, da Sie es erweitern und mehr Apps akzeptieren können. Wenn Sie Flex Storage nicht verwenden, können Sie es nicht immer zum Installieren weiterer Apps verwenden. Es wird nur zum Speichern von Dateien wie Musik oder Fotos verwendet.

Wenn Sie sich für die Verwendung von microSD entscheiden, sollten Sie die schnellstmögliche Karte kaufen, um sicherzustellen, dass Sie das Telefon beim Zugriff auf die darauf enthaltenen Daten nicht verlangsamen. Glücklicherweise ist microSD bei Einzelhändlern wie Amazon billig und reichlich vorhanden.

Android ist insofern großartig, als es Ihnen so viel Flexibilität beim Tragen und Verwenden aller Arten von Dateien bietet. Das Umfassen der Cloud ist der Verwendung von Wire vorzuziehen, und Sie haben zahlreiche Optionen, um auf diese PDFs oder was auch immer Sie möchten zuzugreifen. Sie können Google Drive zum einfachen Verschieben von Dateien verwenden und dann über einen beliebigen Browser, ein beliebiges Android-Gerät oder Apps an anderer Stelle darauf zugreifen.

Mit den Apps von Google können Sie sie problemlos bearbeiten. Es gibt kostenlose Anwendungen für Dokumente und Blätter, die sich ideal für die Bearbeitung Ihrer Dokumente unterwegs eignen. Alternativ bietet Microsoft kostenlose Office-Apps für Android an, obwohl einige Funktionen nur für Office 365-Abonnenten verfügbar sind. Es funktioniert wieder mit OneDrive, sodass Sie geräteübergreifend nahtlos auf Ihre wichtigen Dateien zugreifen können.

Alternativ macht Dropbox fast dasselbe. Wenn Sie die App installieren, können Sie Dateien über die Cloud auf Ihr Gerät übertragen. Dies ist jedoch teurer, wenn Sie den Speicherplatz erhöhen müssen.

Schreiben von Chris Hall.