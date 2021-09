EE startet nächsten Monat einen verbesserten 5G-Rollout in Großbritannien

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - EE wird ab Oktober "Enhanced 5G" für britische Kunden anbieten.

Dies berücksichtigt das Low-Band-Spektrum, das sie Anfang des Jahres bei der Ofcom-Auktion gewonnen hat . Das 700-MHz-Spektrum ermöglicht ein besseres 5G-Signal in Innenräumen.

Das Netzwerk wird diesen erweiterten Service zunächst auf Redditch, Morecambe und Cramlington ausdehnen. Kunden in diesen Gebieten mit kompatiblen 5G-Handys sollten eine bessere Indoor-Konnektivität sehen.

Es ist noch nicht bekannt, wann und wo das Lowband-Spektrum weiter ausgerollt wird, aber EE hat sich verpflichtet, sicherzustellen, dass das gesamte Vereinigte Königreich bis 2028 5G-fähig ist. Es behauptet, dass die Hälfte der britischen Bevölkerung bis früh mit 5G-Konnektivität versorgt sein wird 2023.

„Wir suchen weiterhin nach Möglichkeiten, unseren Kunden den bestmöglichen 5G-Service zu bieten. Durch die weitere Verbesserung der von uns bereitgestellten 5G-Abdeckung in Innenräumen tragen wir dazu bei, das Erlebnis für diejenigen mit den neuesten Smartphones zu verbessern, damit sie das Beste aus ihnen herausholen können an mehr Orten in ganz Großbritannien", sagte David Salam, Director of Mobile bei EE.

Rivalisierende britische Netze, darunter Three , (Virgin Media) O2 und Vodafone , verfügen ebenfalls über einen erheblichen Teil des Low-Band-Spektrums, sodass Sie davon ausgehen können, dass ihre jeweiligen Rollouts in den kommenden Monaten auch eine bessere Indoor-Abdeckung erreichen werden.