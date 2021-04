EE schaltet 5G in 35 neuen Städten in Großbritannien ein und verfügt nun über 160 Standorte

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - EE hat 5G in 35 weiteren Städten eingeführt. Das bedeutet, dass das zweitgrößte Netzwerk Großbritanniens jetzt 160 5G-Standorte in Großbritannien hat.

Wir sind jetzt fast zwei Jahre nach dem Start von EE 5G und obwohl das Netzwerk nicht ganz so viele Standorte hat wie Three (193), ist seine Abdeckung an jedem Standort umfassender. Alle britischen Mobilfunknetze haben kürzlich im Rahmen der letzten Auktion von Ofcom ihre Frequenzzuteilungen erweitert. Erwarten Sie daher, dass der Rollout im Jahr 2021 zügig fortgesetzt wird.

Laut EE soll in diesem Monat der Meilenstein erreicht werden, eine Million aktive 5G-Kunden zu erreichen. Die Anzahl umfasst diejenigen Kunden, die einen 5G-Plan und ein 5G-fähiges Gerät haben.

Die 35 neuesten Standorte sind:

Aldridge

Alexandria

Aylesbury

Ayr

Barnsley

Biggleswade

Blackburn

Bolton

Brighton

Chester

Colchester

Dundee

Exeter

Grantham

Gravesend

Harrogate

Lincoln

Milton Keynes

Norwich

Paignton

Poole

Portsmouth

Rickmansworth

Runcorn

Southport

Stockton-on-Tees

Stoke-on-Trent

Stratford-upon-Avon

Sunbury-on-Thames

Swansea

Swindon

Widnes

Wigan

Worcester

York

In einem Artikel, der im Januar in der Nachrichtenredaktion des Unternehmens veröffentlicht wurde, dachte BT / EE-Verbraucherchef Marc Allera über die Behauptungen anderer Netzwerke nach: "Ich werde oft gefragt, warum ich mich mit irgendwelchen Kriterien beschäftige und warum nicht einfach ankündige, wenn irgendwo nur eine Website aktiv ist Wir glauben, dass Kunden unserem Netzwerk vertrauen müssen, damit ihre Erfahrung ihren Erwartungen entspricht.

"Wir könnten unsere Kriterien wie bei einigen Wettbewerbern lockern. Um ehrlich zu sein, ist es verlockend, wenn wir auf diese Weise feststellen würden, dass sich 5G tatsächlich an rund 200 einzigartigen Standorten in ganz Großbritannien befindet. Wir sind jedoch der Ansicht, dass unsere Behauptungen genauso glaubwürdig sein sollten, wie unser 5G verwendbar ist." . "

"Es geht nicht nur um die Anzahl der Städte - obwohl unser wachsendes Netzwerk bedeutet, dass unsere Kunden immer noch Zugang zu der umfangreichsten 5G-Abdeckung in Großbritannien haben -, zählt die Qualität und Verfügbarkeit Ihrer 5G-Verbindung.

Schreiben von Dan Grabham.