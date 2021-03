Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die verspätete UK-Frequenzauktion wurde nun aufgelöst und es sind großartige Neuigkeiten für den 5G-Rollout des Landes.

Ofcom hat Pocket-lint die Ergebnisse geliefert und jedes der vier Hauptnetzwerke in Großbritannien hat beträchtliche Frequenzbänder gewonnen. Dadurch wird sichergestellt, dass die 5G-Dienste auf mehr Standorte erweitert werden können und robustere Signale bieten.

Eine bedeutende Anzahl von Mittel- und Tiefbandfrequenzen wurde ausgeschrieben, wobei sich das Tiefband als das verlockendste (und teuerste) herausstellte.

Das liegt daran, dass das Mittelbandspektrum zwar hervorragend für Fernsignale geeignet ist, das Tiefband jedoch die Abdeckung in Innenräumen und auf dem Land unterstützt.

EE, Hutchinson ( Three ) und Telefonica (O2) konnten jeweils 2x10 MHz gepaartes Frequenzspektrum im 700-MHz-Band gewinnen.

EE sicherte sich auch ein zusätzliches Downlink-Spektrum von 20 MHz im 700-MHz-Band.

EE, O2 und Vodafone gewannen jeweils 40 Hz im 3,6 - 3,8 GHz-Band. Drei haben bereits einen bedeutenden Anteil an den Mittelbandfrequenzen.

Die gesamte Frequenzauktion brachte der britischen Regierung mehr als 1,3 Milliarden Pfund ein.

"Für EE und Three war es besonders wichtig, das preisgekrönte 700-MHz-Spektrum zu gewinnen. Beide blieben bei den Tiefbandfrequenzen zurück, die sich am besten für eine großflächige Abdeckung des ländlichen Raums und des Gebäudes eignen", teilte uns der Director of Consumer and mit Konnektivität bei der Analystenfirma CCS Insight, Kester Mann.

"Der schnelle Abschluss der Auktion und die relativ bescheidenen Gesamtausgaben sind eine gute Nachricht für UK 5G."

Die Auktion tritt nun in eine Zuweisungsphase ein, in der die Anbieter bieten und dann für bestimmte Frequenzpositionen verhandeln können. Sobald sie fertig sind, können sie sie in ihren Netzwerken in ganz Großbritannien einsetzen.

Schreiben von Rik Henderson.