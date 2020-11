Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Abholung eines neuen Smartphones rund um den Black Friday garantiert immer viel Geld, und die neuesten Angebote von EE machen es noch einfacher, diese Zeit zu sparen.

Diejenigen, die ein iPhone 11, ein Samsung Galaxy S20 5G oder einen soliden Vertrag nur für SIM-Karten in Betracht ziehen, haben besonderes Glück. Mit einer Reihe leckerer Angebote können Sie das beste Angebot finden, bevor sie am 1. Dezember ablaufen.

Das iPhone 11 ist beispielsweise für 29 GBP pro Monat (und 99 GBP im Voraus) für den Essential Plan erhältlich. Damit erhalten Sie 1 GB Daten, unbegrenzte Texte / Minuten und eine Mammutersparnis von 241 GBP . Wenn Sie jedoch mehr Daten benötigen, können Sie sich für den Vertrag entscheiden, mit dem Sie 39 GBP pro Monat (und 50 GBP im Voraus) bezahlen und 10 GB Daten und unbegrenzte Texte / Minuten zurückerhalten können. Insgesamt können Sie so 240 € sparen.

Wenn Sie Team Android sind, gefällt Ihnen möglicherweise das neueste Samsung-Flaggschiff besser, und das Galaxy S20 5G ist mit einem Top-Rabatt erhältlich. Für 37 GBP pro Monat (und 70 GBP im Voraus) erhalten Sie 10 GB Daten zurück , unbegrenzte Texte / Minuten und eine satte Ersparnis von £ 462 .

Googles eigenes Gerät, das Google Pixel 4a, ist zu einem reduzierten Preis erhältlich. Ein zusätzlicher Bonus ist ebenfalls enthalten. Wenn Sie 31 GBP pro Monat (und 30 GBP im Voraus) bezahlen, erhalten Sie 10 GB Daten, unbegrenzte Texte / Minuten und einen 43-Zoll-LG 4K-UHD-Fernseher. Mit dem Angebot selbst können Sie ohnehin £ 192 sparen. Das kostenlose Geschenk macht dies zu einem Kinderspiel für diejenigen, die an diesem schwarzen Freitag auch einen Fernseher abholen müssen.

Eine ähnliche Art von Leckerbissen wird angeboten, wenn Sie auf den Oppo A72 umsteigen möchten. Für 29 GBP pro Monat (und 30 GBP im Voraus) gibt es 10 GB, unbegrenzte Texte / Minuten und eine Ersparnis von 144 GBP sowie einen kostenlosen Nintendo Switch.

Für diejenigen, die noch keine Lust haben, ihr Telefon zu wechseln, bietet das Top-Angebot nur für SIM-Karten 160 GB und unbegrenzte Texte / Minuten - alles für nur 20 Euro pro Monat. Das sind die meisten Daten, die EE jemals für einen Nur-SIM-Deal ausgegeben hat, und obwohl Sie ein großer Power-User sein müssten, um das Beste daraus zu machen, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis unglaublich.

Achten Sie jedoch wie immer darauf, an diesem schwarzen Freitag alle Netzwerke zu erkunden, um sicherzustellen, dass Sie das beste Angebot erhalten. Dies sind einige der wichtigsten Einsparungen, die vor dem 1. Dezember von EE genutzt werden sollten, aber sie könnten sich alle als äußerst beliebt erweisen - insbesondere diejenigen mit kostenlosen Geschenken.

