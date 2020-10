EE Match Day Experience bietet BT Sport auf dem iPhone 360-Grad-Anzeige, AR-Grafiken und Dolby Atmos

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Neue Technologien in der BT Sport-App bieten Fußballfans neue Funktionen, darunter 360-Pitch-Side-Viewing und Watch Together. Viele der Funktionen nutzen die Augmented Reality (AR) -Funktionen des iPhones mithilfe des AR Kit von Apple.

Zunächst wird die Technologie EE-Kunden mit dem EE Full Works Plan für iPhone zur Verfügung stehen. Während BT sagt, dass der Plan "für das iPhone 12 optimiert" ist, werden die meisten Funktionen für alle aktuellen iPhones verfügbar sein, die im Plan verfügbar sind, und werden zu gegebener Zeit auch für iPhone-Benutzer in anderen Netzwerken sowie für diejenigen EE-Kunden verfügbar sein, die nicht aktiv sind den Full Works Plan (vermutlich gegen Aufpreis).

Zu den Funktionen der BT Sport iOS-App gehören:

360-Grad-Pitch-Side-Viewing, damit Sie sich wie im Boden fühlen. Sie können sogar jetzt "kneifen, um zu zoomen", um Ihre gewünschten Interessengebiete nach Hause zu bringen

Mit Gemeinsam ansehen können Fans auf einem einzigartigen geteilten Bildschirm per Video-Chat mit Freunden chatten. Laut EE ist dies derzeit für iPhone 12- Besitzer: "EE 5G iPhone 12-Kunden mit dem Full Works-Plan können ihre eigenen Watch Together-Räume erstellen und alle einladen andere BT Sport Kunden, um sich ihnen anzuschließen ". Diese Funktion ähnelt der kürzlich von Sky eingeführten Fanzone-Funktion .

Mit Match Day Live können Sie auf Teamaufstellungen und Statistiken in AR zugreifen

Stadionerfahrung für den Zugang hinter die Kulissen mit AR - abhängig vom Club können Sie Bereiche wie Umkleidekabinen, Unterstande, Trophäenräume und den Tunnel sehen. Dies nutzt auch die LiDAR-Funktion des iPhone 12 Pro, sofern verfügbar

Dolby Atmos für mehrdimensionales Audio, das später in der Saison erhältlich ist

Manager-Modus zum Hinzufügen von Echtzeitgrafiken zur Anpassung der Abdeckung auf dem Spielfeld

Die Funktionen von Match Day Experience werden zunächst für das Live-Spiel der Premier League am Samstagmittag von BT Sport verfügbar sein. Einige der Funktionen werden in Zukunft auch für andere Sportarten von BT Sport verfügbar sein, darunter die UEFA Champions League, die UEFA Europa League, der Emirates FA Cup und Gallagher Premiership Rugby.

Kunden, die den EE Full Works-Plan für das iPhone vor dem 15. Januar 2021 abschließen, erhalten 24 Monate lang die BT Sport App mit Match Day Experience als Teil ihres Plans. Kunden von EE Full Works erhalten außerdem Zugriff auf Apple Music, Apple TV + und Apple Arcade sowie unbegrenzte und unbegrenzte mobile Daten.

Während des Online-Starts des neuen Dienstes heute Morgen sagte BT / EE-Verbraucherchef Marc Allera, dass die neuen Funktionen das derzeitige Live-Sporterlebnis ersetzen könnten: "Sport für so viele von uns, er unterhält uns, Es verbindet uns sozial und kann uns auch vereinen. Ich denke, Sport gemeinsam sehen zu können, ist wahrscheinlich eines der Dinge, die ich am meisten vermisse, so viele unserer Zuschauer werden es auch am meisten vermissen.

"Wir haben immer mit BT Sport zusammengearbeitet, um die Grenzen unserer Technologie zu erweitern. 2018 kamen BT Sport-Teams zusammen, um den Wembley Cup zum ersten Sportereignis zu machen, das live über 5G mit Remote-Produktion übertragen wird.

"In den letzten Jahren haben BT Sport und EE eine Mischung von Technologien eingesetzt, um die fortschrittlichste Remote-Produktion eines Senders bereitzustellen. Dies bedeutet, dass hier im Studio, in Stadien und in allen möglichen Bereichen weniger Mitarbeiter vor Ort sein müssen Sportveranstaltungen. So konnten wir unsere Mitarbeiter sicher und sozial distanziert halten. Und nicht nur das, sondern es baut auch auf unseren Nachhaltigkeitsambitionen auf, weil weniger Menschen reisen müssen und es so viel mehr Möglichkeiten für uns schafft. "

Schreiben von Dan Grabham.