BT, um Datengebühren für die Verwendung von BBC Bitesize zu entfernen

(Pocket-lint) - Während sich die Menschen in Großbritannien in einer weiteren langen Zeit in ihren Häusern niederlassen und Schwierigkeiten haben, Lösungen für die Probleme des Homeschooling und der Heimarbeit zu finden, ist eines der Probleme, die ihren Kopf aufrichten, das Gespenst der Datengebühren.

Da sich viele Menschen keine regulären Breitbandverträge leisten können oder zu Verträgen mit Datenbeschränkungen gezwungen sind, verlassen sich viele auf ihre mobilen Pläne, um die Bildung und Konnektivität ihrer Kinder zu fördern. Dies kann teuer werden, wenn die Zulagen überschritten werden.

Zum Glück unternehmen einige Anbieter Schritte, um den Eltern zu helfen, und BT ist der neueste Schritt nach vorne. Es hat bereits die Datennutzungsbeschränkungen für alle seine Breitband-Heimpläne aufgehoben und nimmt den Kampf nun auch auf die mobile Bühne.

Es wird angekündigt, dass Benutzer keine Gebühren für Daten erhalten, die sie während des Besuchs und der Nutzung der Bitesize-Bildungsseite der BBC verwenden, eine wichtige Ressource für viele Eltern und Teil vieler Online-Lehrpläne. Dies sollte dazu beitragen, zu vermeiden, dass die Datenmengen im Bildungsbereich überschritten werden.

Trotzdem bleibt eines der Hauptprobleme bei Videoanrufen, die für die Online-Bildung von entscheidender Bedeutung sind, aber im Datenbereich kostspielig sind. Es lohnt sich also noch einmal daran zu erinnern, dass es ein Regierungsprogramm gibt, um dieses Problem anzugehen, über das Sie auf gov.uk mehr erfahren können . Einzelne Schulen haben möglicherweise auch mehr Informationen darüber, wie sie Eltern helfen können, mit den erhöhten Kosten umzugehen, die ihnen entstehen.

Schreiben von Max Freeman-Mills.