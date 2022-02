Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - BlackBerry-Telefone sind jetzt tot. Diesmal wirklich. Onward Mobility – die amerikanische Firma, die ein 5G-BlackBerry-Smartphone versprochen hat – hat Berichten zufolge die Lizenz zur Herstellung von Telefonen mit dem Namen des legendären Smartphone-Herstellers darauf verloren.

Die Schrift war schon eine Weile an der Wand, wobei Onward Mobility ursprünglich – im Jahr 2020 – angab, dass sie 2021 ein BlackBerry -Telefon auf den Markt bringen würden. Natürlich kam und ging das, ohne auch nur einen Blick auf das Gerät zu werfen.

Vor nicht allzu langer Zeit gab es an, dass es immer noch plane, das Telefon auf den Markt zu bringen, und – wie so viele andere Unternehmen – die Auswirkungen der globalen Pandemie zu spüren bekomme und definitiv „nicht tot“ sei. Jetzt, nach ein paar Berichten, wird das Telefon überhaupt nicht passieren.

Zuerst berichtete Kevin Michaluk – Eigentümer/Gründer von CrackBerry – der Deal zur Lizenzierung des BlackBerry-Namens an Onward Mobility ist tot. Dies wurde dann auch von Android Police bestätigt. Die Berichte zitieren mehrere Quellen, die die Nachricht bestätigt haben.

Aus Smartphone-Sicht bedeutet dies, dass der lange und langwierige Kampf von BlackBerry gegen den vollständigen Niedergang beendet ist. Das Gefühl – so scheint es – ist, dass der CEO von BlackBerry, John Chen, „mit den Telefonen fertig“ ist.

BlackBerry – als Marke – existiert immer noch sehr stark, hat sich aber zu einem Software-Framework-Unternehmen entwickelt, das sich jetzt auf Unternehmensdienste und In-Car-Entertainment-Systeme spezialisiert hat.

Aber obwohl es kein totes Unternehmen ist, ist es sehr unwahrscheinlich, dass Sie sein Markenlogo in naher Zukunft auf irgendeiner Unterhaltungselektronik sehen werden. Wenn Sie immer noch ein wenig nostalgisch in Bezug auf BlackBerry sind, sehen Sie sich unbedingt unsere Liste der bekanntesten BlackBerry-Telefone an.

Schreiben von Cam Bunton.