Schock-Rabatt! Das Pixel 7 Pro ist bereits reduziert - sparen Sie $150

(Pocket-lint) - Die Black Friday-Verkäufe sind in vollem Gange und dieser Rabatt ist so etwas wie eine Überraschung. Das Google Pixel 7 Pro wurde um 150 Dollar reduziert, was ein gutes Angebot für ein Telefon ist, das erst ein paar Monate alt ist.

Das Pixel 7 Pro setzt Googles großartige Bemühungen im Bereich der Kamera fort, was es zu einem der besten Telefone für mobile Fotografie macht.

Pixel 7 Pro - $150 sparen Googles neuestes Flaggschiff-Handy - und das leistungsstärkste mit einer hervorragenden Kamera - ist mit diesem Rabatt noch verlockender. Es ist jetzt nur $ 749.00. zum angebot

Google Pixel 7 - $100 sparen Es gibt eine $100 Einsparung auf dem kleineren Google-Telefon zu, was bedeutet, dass Sie das Pixel 7 für nur $499,00 auf Amazon greifen können. zum angebot

Das Google Pixel 7 ist ein hochwertiges Flaggschiff-Handy von Google, das in zwei Ausführungen erhältlich ist. Das Pro hat die fortschrittlichere Kamera und bietet ein großartiges Telephoto-Erlebnis mit einem größeren Display, während das Pixel 7 kompakter ist. Beide werden jedoch von der Tensor G2-Hardware angetrieben und bieten ein reines Android-Erlebnis.

Das bedeutet, dass Sie Android 13 erhalten und in der Update-Warteschlange ganz vorne stehen werden, während es mit cleveren Funktionen und all den vertrauten Google-Apps ausgestattet ist.

Wenn das Pixel 7 nichts für dich ist, gibt es auch tolle Angebote für das Pixel 6 Pro und das Pixel 6a.

