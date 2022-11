Dies ist ein unglaubliches Google Pixel 6a Black Friday Angebot

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Der Black-Friday-Verkauf hat begonnen, und Google hat sich beeilt, eine ganze Reihe von Produkten zu reduzieren. Eines der Angebote, das unsere Aufmerksamkeit erregte, war das Pixel 6a.

Das Google Pixel 6a kam Anfang 2022 auf den Markt. Es ist das günstigere Geschwistermodell der Pixel 6-Familie, bietet aber vor allem die Google Tensor-Power und die großartige Pixel-Kamera. Es wurde stark rabattiert, so dass Sie $ 150 oder £ 100 vom regulären Verkaufspreis und durch eine Reihe von verschiedenen Geschäften sparen können.

Google Pixel 6a - $150 sparen Das Pixel 6a ist ein großartiges Smartphone zu einem großartigen Preis und mit dem 150 $ Rabatt auf Amazon kannst du es für 299 $ bekommen. zum angebot

Google Pixel 6a - 100 € sparen Bei diesem Angebot auf Amazon ist das Pixel 6a zu seinem bisher günstigsten Preis zu haben. Sie können 25% des Preises sparen, so dass Sie es für nur £299 bekommen können. zum angebot

Warum das Pixel 6a kaufen?

Das Google Pixel 6a bietet viele der Highlights des Flaggschiffs Pixel 6, aber zu einem viel niedrigeren Preis. Wichtig ist, dass es von Google Tensor angetrieben wird, so dass es die gleiche Leistung wie das Flaggschiff-Telefon von 2021 hat. Die saubere Software mit dem Pixel Launcher und die tiefe Integration von Material You sorgen für ein großartiges Smartphone-Erlebnis.

Aber es ist die Kamera, die die meisten Leute wollen werden. Die Pixel-Telefone bieten seit langem eine der besten Point-and-Shoot-Erfahrungen, die man in einem Smartphone finden kann, und das bleibt so. Obwohl die Kameras nicht ganz so fortschrittlich sind wie die des Pixel 6, übertrifft es immer noch so ziemlich alles zu diesem Preis.

Dieses Telefon ist auch wasserdicht und hat ein unverwechselbares zweifarbiges Design auf der Rückseite - und diese Angebote werden nicht ewig halten, also schnapp dir eines der besten erschwinglichen Geräte. Es ist ein absolutes Schnäppchen.

