Belkin hat eine MagSafe-Halterung für das iPhone 12 erstellt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Belkin hat eine neue iPhone 12 MagSafe-Zubehörreihe vorgestellt, die ein Gerät enthält, das wirklich faszinierend klingt.

Es handelt sich um einen iPhone-Ständer oder vielmehr um eine „ magnetische Telefonhalterung “ mit Gesichtsverfolgung. Er funktioniert mit dem iPhone 12, hält ihn über die eingebauten Magnete des Geräts an Ort und Stelle und verwendet dann die Gesichtsverfolgung, um sich zu drehen und Ihnen zu folgen Es ist immer zu Ihnen gerichtet. Es funktioniert sowohl im Quer- als auch im Hochformat, neigt sich vertikal von -15 bis 30 Grad, dreht sich horizontal um 360 Grad und wird mit drei AA-Batterien betrieben.

Die Sache ist, es unterstützt keine Videoanrufe auf Zoom oder FaceTime. Das Tracking funktioniert nur, wenn Videos über Belkins eigene iOS-App aufgenommen werden. Laut Belkin stellt die App jedoch eine Verbindung zu sozialen Medien wie Facebook, Instagram, TikTok und YouTube her, wodurch das Posten von Videos vereinfacht wird.

Sie können die Halterung mit dem iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max verwenden. Das Gerät ist auch mit offiziellen MagSafe-Hüllen kompatibel. Es wird 65 US-Dollar kosten, wenn es in den USA eingeführt wird, aber derzeit ist es nur auf der Belkin-Website als "in Kürze" aufgeführt.

Belkin hat auch eine Fitness-Telefonhalterung vorgestellt , mit der Sie Ihr Telefon mit einem mitgelieferten Gurt an magnetischen Oberflächen wie Fitnessgeräten oder am Lenker von Fahrrädern und Laufbändern befestigen können. Es ist auch in der Lage, sich über ein Kugelgelenk im Inneren um 360 Grad zu drehen. Es kostet $ 35, wenn es startet.

Belkin kündigt außerdem eine Power Bank für 2.500 mAh im Wert von 50.500 US-Dollar an, die magnetisch an der Rückseite eines Telefons angebracht wird, ein kabelloses Ladepad und eine 10K-Power Bank für 70 US-Dollar, ein tragbares Ladepad wie das offizielle MagSafe-Ladegerät für 30 US-Dollar und einen kabellosen 7,5-W-Ladeständer für 35 $.

Schreiben von Maggie Tillman.