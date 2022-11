Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Asus hat sich mit Blizzard Entertainment zusammengetan, um eine Sonderedition des ROG Phone 6 auf den Markt zu bringen, und diese ist mit "Diablo Immortal"-Goodies ausgestattet. Wenn du also ein Fan des Spiels bist oder einfach nur etwas anderes als das Übliche sehen willst, lies weiter (oder sieh dir das Video unten an).

Es ist nicht nur das Telefon, das anders ist als sonst. Asus hat sich bei der äußeren Verpackung ins Zeug gelegt. Sie ist riesig und sieht aus wie der Horadric-Würfel aus dem Spiel, der Gegenstände verwandelt, die man in ihn legt.

In der Schachtel befinden sich auch viele zusätzliche Gegenstände. Es gibt ein Etui, das wie eine gealterte Lederschriftrolle aussieht und auf dessen Außenseite eine Karte aufgedruckt ist. Das ist etwas, das man bei normalen Handys nicht bekommt.

Sie hat auch eine Funktion. Im Inneren befindet sich - einmal aufgeklappt - das Ladezubehör. Das heißt, das kabelgebundene 65-W-Ladegerät mit Typ-C-Anschluss, das den 6000-mAh-Akku des Telefons in etwa 42 Minuten wieder aufladen kann. Leider ist es nicht thematisiert, wie die Verpackung und das Telefon, und auch nicht das mit Nylongewebe ummantelte USB-C-auf-USB-C-Ladekabel, das in der anderen Tasche steckt.

Die Karte verbirgt auch eine andere Funktion. Da Elemente der Karte nur unter UV-Licht sichtbar sind, hat Asus der Karte eine winzige UV-Taschenlampe beigelegt, die beim Einschalten (nach dem Einlegen eines Akkus) versteckte Markierungen in der Karte hervorhebt, die man ohne sie nicht klar erkennen kann. Unter dem Licht leuchten sie rot.

Das Telefon selbst befindet sich in einer weiteren Verpackung mit Spielmotiven. Sie ist so gestaltet, dass sie wie der Weltstein aus dem Spiel aussieht. Auf der Vorderseite befindet sich das Telefon, auf der Rückseite eine hübsche kleine Schachtel, die beim Öffnen ein goldenes SIM-Auswurftool im Diablo-Stil offenbart.

Außerdem befindet sich darin die Schutzhülle des ROG Phone, die wie fast alles andere auch thematisch gestaltet ist. Wie die Karte hat auch diese versteckte Elemente, die unter UV-Licht rot leuchten.

Was das Telefon betrifft, so beginnt das Diablo-Thema, sobald du es aufklappst und einschaltest. Auf der Rückseite des Telefons ist dieselbe Grafik zu sehen wie auf der Außenverpackung, und sogar auf dem ersten Einrichtungsbildschirm ist eine furchterregende Teufelsfigur animiert.

Die meisten äußeren Details befinden sich auf der Rückseite des Telefons und zeigen die bereits erwähnte Figur sowie ein Finish namens "Hellfire red", das - wenn man es richtig zum Licht ausrichtet - einen bewegten, schimmernden Flammeneffekt erzeugt.

Natürlich gibt es auch RGB-Elemente auf dem Handy. Das Diablo Immortal- und das ROG-Logo leuchten auf der Rückseite des Telefons. Ebenso wie das kleinere Diablo Immortal-Logo an der Seite.

Auf dem Kameravorsprung befinden sich weitere Markierungen sowie der Aufdruck "Immortality Awaits". Es verfügt über drei Kameras, einen primären 50-MP-Snapper sowie eine 13-MP-Ultrawide- und eine 5-MP-Makrokamera.

Ansonsten ist es das gleiche wie jedes andere ROG Phone 6. Es hat ein rot akzentuiertes SIM-Fach an der Kante und zwei USB-C-Anschlüsse: einen an der unteren Kante und einen weiteren an der Seite, der für das Anbringen des optionalen AeroActive-Kühlers vorgesehen ist. Da es sich um ein Gaming-Handy handelt, gibt es einen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss und zwei wirklich leistungsstarke Lautsprecher - einen auf jeder Seite des 6,8-Zoll-AMOLED-Displays.

Es ist ein fantastisches Display mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 165 Hz für superschnelle Gaming-Grafiken, einer Spitzenhelligkeit von bis zu 1.200nits, Unterstützung für HDR10+ Inhalte und 1 Milliarde Farben.

Es handelt sich um ein ähnliches Panel wie beim ROG Phone 6 und 6D, und in unseren Tests hat es sich als fantastisch für das Ansehen von Medien und das Spielen erwiesen.

Zu den weiteren Details gehört der Snapdragon 8+ Gen 1-Prozessor für eine schnelle, reibungslose und effiziente Leistung. Es kann ab sofort in begrenzter Stückzahl direkt bei Asus bestellt werden - für £1099 in Großbritannien oder $1.299 in den USA.

