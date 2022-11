Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Asus hat sich mit Blizzard Entertainment zusammengetan, um eine spezielle Diablo Immortal-Edition seines beliebten Gaming-Handys, dem ROG Phone 6, herauszubringen .

Es ist sicher zu sagen, dass Sie wahrscheinlich noch nie eine Sonderausgabe eines Telefons mit den Grafiken und der Kunst gesehen haben, die Asus auf die Rückseite dieser speziellen Ausgabe gedruckt hat. Wie Sie sich wahrscheinlich denken können, ohne es zu sehen: Es gibt Flammen und eine teuflische Silhouette.

Das Flammen-Finish wurde so gestaltet, dass es sich anpasst und verändert, um das Licht in verschiedenen Winkeln einzufangen, und wird durch ein leuchtendes RGB-Logo-Element auf der Rückseite ergänzt, das im Gegensatz zu den regulären ROG Phone-Versionen auch das Diablo-Thema aufgreift.

Wie nicht anders zu erwarten, ist auch die Software mit vielen Diablo-inspirierten Elementen ausgestattet, wie z. B. Live-Wallpapers, Sounds, Benachrichtigungen, Themen und Icons.

Das Telefon selbst ist wohl der am wenigsten spannende Teil dieser Zusammenarbeit, denn die Verpackung und das mitgelieferte Zubehör sind etwas ganz Besonderes.

Die Verpackung bzw. der äußere Karton ist dem Horadrischen Würfel nachempfunden (einem Spielgegenstand, der alles verwandelt, was sich in ihm befindet), während das Telefon in einer Schachtel aufbewahrt wird, die wie der Weltenstein aussieht.

Das ist aber nur der Anfang, denn es werden auch andere Gegenstände mitgeliefert. Eine davon ist die Kartenrolle mit versteckten Elementen, die mit unsichtbarer Tinte aufgedruckt sind und nur mit der Fahir's Light"-Fackel, die ebenfalls zum Lieferumfang des Telefons gehört, aufgedeckt werden können.

Sogar die Stoßstangenhülle, die mit dem Telefon geliefert wird, wurde mit Diablo-Elementen neu gestaltet, die ebenfalls verborgen sind, bis man sie mit der Fahir's Light-Taschenlampe anleuchtet.

Was das Telefon betrifft, so ist es so ziemlich das ROG Phone 6, das Sie bereits kennen und lieben. Das bedeutet, dass es von einem Snapdragon 8+ Gen 1-Chipsatz angetrieben wird, der von 16 GB LPDDR5-RAM und 512 GB UFS3.1-Speicher unterstützt wird.

Diese "Hellfire Red"-Version des ROG Phone 6 kann ab heute in Großbritannien direkt bei Asus zum Preis von 1099 £ vorbestellt werden.

Schreiben von Cam Bunton.