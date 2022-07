Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Asus wird am 28. Juli sein nächstes Zenfone vorstellen - und wieder einmal verspricht es eine kompakte Größe und große Möglichkeiten.

Damit ist dieses neue Gerät ganz im Sinne des letzten und wir erwarten, dass Asus ein neues Gerät auf den Markt bringt, das ein Update des Zenfone 8 ist.

Hier ist alles, was Sie wissen müssen.

Das Zenfone Launch-Event findet am 28. Juli 2022 um 14:00 Uhr MESZ statt. Hier sind die internationalen Zeiten für Sie:

San Francisco - 06:00 PDT

New York - 09:00 EDT

London - 14:00 BST

Berlin - 15:00 MESZ

Neu-Delhi - 18:30 IST

Tokio - 22:00 JST

Sydney - 23:00 AEST

Wir haben das Video oben auf dieser Seite eingebettet, damit Sie die Veranstaltung live verfolgen können.

Stabilisierung wie nie zuvor



Das Zenfone 9 hat eine Kamera, die schnell, einfach zu bedienen und verwacklungsfrei ist!#ASUS #CompactSizeBigPossibilities #Zenfone9



https://t.co/0e6hZqARCq pic.twitter.com/RBiFK5WSZr- ASUS North America (@ASUSUSA) July 21, 2022

Asus spricht wieder einmal von einem "greifbaren" Telefon, man kann also erwarten, dass der Schwerpunkt des Geräts von Asus auf dem kleineren Formfaktor liegt: Das Zenfone 8 war ein kompaktes Flaggschiff-Gerät, was ziemlich selten ist, und es sieht so aus, als würden wir ein Update dieses Geräts bekommen.

Asus hat bereits einige Daten verraten, so dass wir bereits wissen, dass es von einem Snapdragon 8+ Gen 1 angetrieben wird, und wir haben Hinweise auf die Stabilität der Kamera gesehen - wird es einfach OIS sein oder etwas mehr?

Es gibt auch zahlreiche Hinweise auf die Farbe, also ist es wahrscheinlich, dass wir mehr als nur ein schwarzes Telefon bekommen werden. Alles wird am Tag der Markteinführung enthüllt werden - und wir werden Sie mit Neuigkeiten und einem vollständigen Test des Zenfone 9 versorgen, sobald wir können.

Schreiben von Chris Hall.