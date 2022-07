Asus bestätigt Zenfone 9 Starttermin und Kernspezifikationen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Das Zenfone 9 wird im Rahmen eines Online-Events am 28. Juli vorgestellt, wie das Unternehmen bestätigt hat.

Als Update des Zenfone 8 sieht es so aus, als ob Asus am Format des kompakten Flaggschiffs festhält und ein Telefon anbieten will, das sich vom Rest des Marktes unterscheidet, weil es kein riesiges Display hat.

Das Zenfone 9 wird nicht das gleiche Design haben, es soll komplett neu sein, und Asus sagt, es sei das modernste Zenfone aller Zeiten".

Die Hardware wird aktualisiert und das Zenfone 9 wird mit dem Snapdragon 8+ Gen 1 ausgestattet sein, dem neuesten Flaggschiff-Gerät. Zumindest wird es ein kompaktes Kraftpaket sein. Was wir wirklich gerne sehen würden, ist ein besseres Wärmemanagement, da das Zenfone 8 beim Spielen heiß lief.

Die Teaserseite von Asus verrät nicht viel: Sie zeigt Bilder von CPU, Kamera, Teleobjektiv, Speicher, Gaming-Controller und einem Gimbal auf einem Smartphone-Bildschirm.

Wir glauben, dass es sich bei dem gezeigten Telefon um das Zenfone 8 handelt: Zunächst ist eine Frontkamera zu sehen, die jedoch verschwindet, sobald die Animation stoppt, sodass wir nicht glauben, dass dies ein Hinweis auf eine Selfie-Kamera unter dem Display ist.

Die kardanische Aufhängung und das Teleobjektiv könnten jedoch auf eine Änderung hindeuten - denn das vorherige Zenfone hatte eine normale und eine Ultraweitwinkelkamera. Vielleicht wird es in diesem zukünftigen Modell eine erweiterte Stabilisierung geben?

Alles wird am 29. Juli enthüllt, wobei Asus das Online-Launch-Event für 15:00 Uhr MESZ angesetzt hat.

Schreiben von Chris Hall.