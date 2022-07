Asus ROG Phone 6 wird härter und schneller spielen, bietet aber nur 2 Jahre lang Updates

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Asus hat das ROG Phone 6 vorgestellt, das neueste Modell seiner beliebten Reihe von Gaming-Handys.

Es folgt auf die ROG Phone 5-Modelle und bietet wieder eine Reihe von Auswahlmöglichkeiten zwischen den Modellen ROG Phone 6 und ROG Phone 6 Pro.

Der große Unterschied zwischen diesen Modellen besteht darin, dass das ROG Phone 6 Pro das vollständige ROG Vision-Display auf der Rückseite des Telefons hat - zusammen mit 18 GB RAM - im Vergleich zu einem einfacheren LED-Display auf der Rückseite der unteren Modelle. Das ROG Vision-Display ist anpassbar und bietet 60 Animationen in sechs verschiedenen Szenarien.

Die ROG Phone 6-Familie setzt auf den Snapdragon 8+ Gen 1 und bietet damit die neueste und leistungsstärkste Snapdragon-Hardware, die es gibt. Wie bereits erwähnt, können bis zu 18 GB und 512 GB Speicher konfiguriert werden.

Um lange Gaming-Sessions zu unterstützen, gibt es ein neues Kühlsystem im Inneren des Geräts, mit einer größeren Graphitplatte und einer größeren Dampfkammer, um die Wärme vom SoC in der Mitte des Telefons abzuführen. Die Luftzwischenräume sind außerdem mit Bornitrid gefüllt, um die thermische Leistung zu erhöhen.

Zusätzlich zum Kühlsystem im Inneren des Telefons bietet das ROG Phone weiterhin einen externen Kühler, den AeroActive Cooler 6. Asus empfiehlt diesen Kühler für Leute, die länger als eine Stunde spielen, da er das Telefon wirklich viel kühler halten kann, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Der AeroActive Cooler 6 hat den zusätzlichen Vorteil, dass er mehr physische Tasten für die Steuerung von Spielen enthält und ein weiteres externes Display bietet, das großartig aussieht.

Das 6,78-Zoll-AMOLED-Display bietet eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 165 Hz und erhöht das Touch-Sampling auf 720 Hz. Damit soll sichergestellt werden, dass Sie nichts verpassen - und eine schnellere Reaktionszeit als die Konkurrenz haben, wenn Sie wettbewerbsorientiert spielen.

Das Display ist mit Gorilla Glass Victus abgedeckt, um es vor Kratzern zu schützen.

Das gesamte Gerät wird von zwei 3000-mAh-Zellen mit Strom versorgt, so dass Sie insgesamt 6000 mAh erhalten. Der Akku ist aufgrund der Anordnung im Telefon mit dem zentralen SoC geteilt, aber er unterstützt auch 65W-Ladung.

Wie bei den vorherigen ROG Phones gibt es zwei USB-C-Anschlüsse, was bedeutet, dass du ein Ladekabel an der Seite des Telefons anschließen kannst, anstatt am Ende, was für das Aufladen beim Spielen einfacher ist. Man kann sich auch dafür entscheiden, das Telefon nur mit Strom zu versorgen und den Akku nicht aufzuladen, was ebenfalls eine Option ist, um die Hitze beim Spielen zu kontrollieren.

Das Handy ist nach IPX4 geschützt, was bei Gaming-Handys selten ist und bedeutet, dass es ein oder zwei Spritzer Wasser aushält, ohne Schaden zu nehmen.

Es gibt Unterstützung für Snapdragon Sound, so dass Sie aptX verlustfreies Audio haben und es gibt auch einen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss für diejenigen, die Bluetooth vermeiden wollen. Das Telefon verfügt über integrierte Stereolautsprecher.

Zur Unterstützung beim Spielen bietet Asus außerdem das ROG Centra Ture Wireless Pro an, ein innovatives Kopfhörerset, das entweder kabellos oder kabelgebunden über USB-C angeschlossen werden kann und einen ESS 9280 DAC enthält, um die Audiokompatibilität zu verbessern.

Wie bei früheren ROG Phones gibt es ein umfangreiches benutzerdefiniertes Steuerungssystem mit Unterstützung für neun verschiedene Gesten, Bewegungssteuerung, Air-Trigger und das optionale Kunai 3 Gamepad.

Wir haben in der Vergangenheit viele ROG Phones verwendet und sie sind großartige Gaming-Geräte, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für die Hardware bieten, die man bekommt.

Der Schwachpunkt ist oft die Kamera - und hier hat man eine Sony IMX766 Hauptkamera, die von einer Makrofunktion unterstützt wird und das war's.

Der andere Nachteil ist, dass Asus nur zwei Betriebssystem-Updates anbieten wird - es wird also bei Android 14 aufhören - und zwei Jahre lang Sicherheitsupdates. Damit liegt Asus weit hinter dem Rest der Branche zurück, denn viele Unternehmen bieten das Doppelte an.

Das ROG Phone 6 Pro wird £1099 kosten, während das ROG Phone 6 mit 12 GB oder 16 GB erhältlich sein wird, zu einem Preis von £899 bzw. £999.

Schreiben von Chris Hall.