(Pocket-lint) - Asus hat angekündigt, das Gaming-Flaggschiff der nächsten Generation im Rahmen eines Online-Events im nächsten Monat vorzustellen. Der Hersteller wird diese Veranstaltung nutzen, um sein tragbares Android-Kraftpaket der nächsten Generation sowie einige andere Kleinigkeiten vorzustellen.

Hier erfahren Sie alles, was Sie über das Event wissen müssen, was Sie erwarten können und wie Sie es verfolgen können.

Das ROG Phone 6 Launch-Event findet am 5. Juli um 13 Uhr BST statt. Hier erfährst du, was das für dich in deiner Zeitzone bedeutet:

Taipeh, Taiwan - 5. Juli - 20:00 CST

Sydney, Aus - 5. Juli - 22:00 AEST

Mumbai, Indien - 5. Juli - 17:30 IST

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate - 5. Juli - 14:00 GST

Berlin/Paris/Madrid - 5. Juli - 14:00 MESZ

Lagos, Nigeria - 5. Juli - 13:00 WAT

Rio de Janeiro, Brasilien - 5. Juli - 09:00 BRT

New York, USA - 5. Juli - 08:00 EDT

Chicago, USA - 5. Juli - 07:00 CDT

Los Angeles, USA - 5. Juli - 05:00 PDT

Asus hat noch keinen Live-Stream zur Verfügung gestellt, den wir auf YouTube oder Twitter einbetten können. Sie können sich das Launch-Event jedoch direkt auf der Website des Unternehmens ansehen, und zwar hier.

Asus wird diese Veranstaltung natürlich nutzen, um alle Details zu seinem Flaggschiff der nächsten Generation, dem ROG Phone 6, zu enthüllen. Über seinen Twitter-Handle hat Asus außerdem verraten, dass es auch neues Zubehör und Kopfhörer vorstellen wird.

Das Unternehmen hat bestätigt, dass dieses Telefon mit dem neu angekündigten Snapdragon 8+ Gen 1 Prozessor und einem von Samsung hergestellten AMOLED-Panel ausgestattet sein wird.

Während es über die anderen Details Stillschweigen bewahrt hat, hat ein Hands-on mit einem frühen Muster scheinbar viel von dem gezeigt, was man von dem Telefon erwarten kann, einschließlich eines interessanten halbtransparenten Rückseitendesigns, zwei USB-C-Anschlüssen und einem Kopfhöreranschluss.

Obwohl die ROG Phone-Serie unter Gamern beliebt ist, ist sie nicht allen Verbrauchern so vertraut. Es ist eines der wenigen herausragenden"Gaming-Phones". Das bedeutet, dass es über besonders leistungsstarke Verarbeitungsfunktionen verfügt und in der Regel mit fortschrittlicheren Kühlmethoden und speziellen physischen oder berührungsempfindlichen Tasten an den Rändern ausgestattet ist.

In der Regel gibt es auch leistungsstarke Stereolautsprecher, einen 3,5-mm-Anschluss für kabelgebundene Kopfhörer und einige zusätzliche Zubehörteile wie Controller und Lüfter, die speziell für diese Geräte entwickelt wurden.

Das ROG Phone 6 ist der Nachfolger des ROG Phone 5 und des ROG Phone 5 - und soll nicht nur das leistungsstärkste und schnellste Telefon auf dem Markt sein, sondern auch ein Gerät, das die verschiedenen neuen Snapdragon-Technologien hervorhebt. Das bedeutet, dass wir nicht nur den neuen Prozessor sehen werden, sondern auch kabellosen Sound und Verbesserungen bei der Konnektivität. In vielerlei Hinsicht ist es ein Referenzgerät für alle neuesten Entwicklungen von Qualcomm, und allein deshalb ist es eine Überlegung wert.

Schreiben von Cam Bunton.