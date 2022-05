Asus ROG Phone 6: Alles, was wir bis jetzt wissen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wir lieben die ROG-Gaming-Handys von Asus, die nicht nur beim Gaming großartige Leistungen erbringen, sondern auch ganz allgemein großartige Handys sind. Sie haben eine coole Cyberpunk-Ästhetik und bieten oft auch ein ziemlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Wenn Sie es kaum erwarten können, zu sehen, was die Marke als Nächstes auf Lager hat, sind Sie hier genau richtig. Das ROG Phone 6 ist auf dem Weg, und wir haben alles zusammengetragen, was wir bisher wissen.

Es wurde noch kein offizielles Veröffentlichungsdatum genannt, und ROG Phones werden in der Regel zu unterschiedlichen Zeiten auf der ganzen Welt eingeführt. Das ROG Phone 5S zum Beispiel kam im August 2021 in Taiwan auf den Markt, aber es dauerte bis November, bis es bei uns ankam.

Trotzdem haben wir einige Hinweise erhalten, die uns helfen können, das Veröffentlichungsfenster zu bestimmen. Wir wissen, dass das ROG Phone 6 eines der ersten Telefone sein wird, das mit dem neuesten Snapdragon 8+ Gen 1-Prozessor von Qualcomm auf den Markt kommt - und Qualcomm sagt, dass die ersten Telefone mit dem 8+ Gen 1 im dritten Quartal 2022 auf den Markt kommen werden. Wir rechnen also mit einem Erscheinungsdatum zwischen Juli und September 2022.

Ob es in diesem Zeitraum auch außerhalb Taiwans auf den Markt kommt, können Sie genauso gut wie wir erraten.

Asus hat einige sehr frühe technische Muster verschickt, um den Snapdragon 8+ Gen 1-Prozessor zu zeigen, so dass wir dank dieser einen ziemlich guten Blick auf das Design des ROG Phone 6 haben.

Android Central und der Youtuber Dave2D durften beide mit dem Gerät spielen und haben uns einen Blick auf so ziemlich alles außer den Kameras und den Softwareänderungen gegeben.

Die ersten Exemplare hatten eine einzigartige halbtransparente Glasrückseite, die einen Teil des Innenlebens zeigt. Der charakteristische Stil von ROG ist allgegenwärtig, und auf der Rückseite ist das Wort "Dare" aufgedruckt. Es ist noch unklar, ob andere Oberflächen angeboten werden, aber wir sind uns nicht sicher, ob die riesige Wortmarke gut aussieht, also hoffen wir, dass es andere Optionen geben wird.

Die üblichen dualen USB-C-Anschlüsse sind vorhanden, so dass Sie das Telefon entweder im Quer- oder im Hochformat halten können, während Sie es aufladen, und Ihre Gaming-Session nie unterbrechen. Es gibt auch eine Kopfhörerbuchse, wenn Sie sich nach Audio mit niedriger Latenz sehnen.

Eine große Veränderung ist das Fehlen von sichtbaren Kühlluftöffnungen, was uns neugierig auf die neue thermische Lösung macht. Android Central hat außerdem eine Gummidichtung am SIM-Kartenfach entdeckt, was darauf hindeutet, dass das Telefon bis zu einem gewissen Grad wasserdicht sein wird.

Die einzige bestätigte Hardwarespezifikation ist der Snapdragon 8+ Gen 1-Prozessor, aber das ist eine ziemlich aufregende Spezifikation, denn sie bedeutet, dass das ROG Phone 6 wahrscheinlich das schnellste Gaming-Handy sein wird, das jemals veröffentlicht wurde.

Als Android Central den Prototyp durch einige Benchmarks laufen ließ, stellte es fest, dass er so ziemlich alles auf dem Markt schlägt. Die einzige Ausnahme war die iPhone 13 Pro-Serie, die das ROG Phone im 3DMark Wildlife Extreme knapp geschlagen hat.

Ansonsten ist es hauptsächlich Spekulation, aber wir erwarten ein ähnlich großes Display wie bei seinem Vorgänger, mit etwa 6,78 Zoll. Ein viel größeres Display wäre unhandlich. Es wird ein Panel mit hoher Bildwiederholfrequenz sein - möglicherweise springt es von 144 Hz auf 165 Hz, um mit dem Red Magic 7 mithalten zu können. Es würde uns auch nicht überraschen, wenn wir einen drastischen Sprung in der Touch-Sampling-Rate sehen würden, denn Asus hat gegenüber Nubias neuestem Gerät noch einiges aufzuholen.

Hier ist eine Zeitleiste mit allen Ereignissen, die im Vorfeld der Markteinführung des Asus ROG Phone 6 passiert sind.

Android Central und Dave2D berichteten über ihre praktischen Erfahrungen mit einem Prototyp-Gerät, das mit einem Snapdragon 8+ Gen 1-Prozessor ausgestattet ist.

Schreiben von Luke Baker.