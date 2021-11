Asus ROG Phone 5s und 5s Pro mit Snapdragon 888+ und 18 GB RAM auf den Markt gebracht

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Asus hat eine spezifikationsgerechte Version seines großartigen ROG Phone 5 enthüllt, und dieses kommt mit einer köstlichen Leistung unter der Haube.

Das ROG Phone 5s und das ROG Phone 5s Pro sind ihren Vorgängern unglaublich ähnlich, verfügen jedoch über einen stärkeren Prozessor und sind mit einer lächerlichen Menge an RAM erhältlich.

Konkret hat Asus die Snapdragon 888-Plattform ausgetauscht und durch die Snapdragon 888+ ersetzt , die über leistungsstärkere Primärkerne verfügt. Das Telefon ist auch in Konfigurationen mit bis zu 18 GB RAM erhältlich. Diese Menge an RAM in einem Telefon ist - ehrlich gesagt - lächerlich.

Für das Pro-Modell ist dies die einzige verfügbare RAM-Variante in einem Modell, das auch mit 512 GB Speicher ausgestattet ist. Was den Nicht-Profi angeht, der auch in 8 GB, 12 GB und 16 GB RAM-Varianten mit 128 GB, 256 GB oder 512 GB Speicher erhältlich ist.

Der einzige andere wirkliche Unterschied zwischen dem Pro und dem Standardmodell liegt auf der Rückseite des Telefons. Während die regulären 5s auf der Rückseite ein buntes LED-Animations-Array haben, verfügt der Pro über ein echtes AMOLED-basiertes Panel, das fortschrittlichere Animationen ermöglicht.

Ansonsten sind die beiden Telefone identisch und praktisch identisch mit dem ROG Phone 5 von Anfang des Jahres. Beide verfügen über riesige 6,78-Zoll-AMOLED-Displays von Samsung mit bis zu 144 Hz Bildwiederholfrequenz und bis zu 1200 Nits Spitzenhelligkeit.

Sie sind für Strapazierfähigkeit mit Corning Gorilla Glass Victus überzogen, bieten HDR10- und HDR10+-Unterstützung und verfügen über leistungsstarke Stereolautsprecher mit speziell angefertigten Verstärkern für großartigen Klang.

Das ROG Phone 5s hat nicht nur in Bezug auf Verarbeitung und Grafik viel Leistung, sondern auch in Bezug auf die Akkukapazität. Mit einem 6000-mAh-Akku gehört er zu den leistungsstärksten auf dem Markt und kann durch kabelgebundenes Laden mit 65 W schnell aufgeladen werden.

Auf der Rückseite befindet sich – wie zuvor – ein Triple-Kamera-System mit 64-Megapixel-Primärkamera, 13-Megapixel-Ultrawide und 5-Megapixel-Makro.

Sie erhalten auch die gleichen berührungsempfindlichen Schultertasten, die pro Spiel auf bestimmte Funktionen programmiert/zugeordnet werden können, sowie zwei Berührungssensoren auf der Rückseite und ein Display mit einer Berührungsabtastrate von 360 Hz. Mit anderen Worten, es ist ein Telefon für Gamer, und wenn es etwas wie das ROG Phone 5 ist, wird es ausgezeichnet sein.

Das ROG Phone 5s von Asus ist ab heute in Europa erhältlich. In Großbritannien kostet das 16 GB/512 GB ROG Phone 5s-Modell £ 999, während das 18 GB/512 GB Pro-Modell einen Preis von £ 1099 hat und vorbestellt werden kann.