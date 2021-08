Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Asus scheint eine neue Version seines auf Spiele ausgerichteten Telefons zu entwickeln , das ROG Phone 5 , das Anfang dieses Jahres mit dem Qualcomm Snapdragon 888-Chipsatz auf den Markt kam. Das aktualisierte Modell, das angeblich ROG Phone 5S heißt, könnte jedoch einen Snapdragon 888 Plus enthalten.

Das ROG Phone 5S tauchte kürzlich in der Produktliste eines chinesischen Online-Händlers AliExpress auf und enthüllte, dass es mit 16 GB RAM und 256 GB Speicher oder 18 GB RAM und 512 GB Speicher sowie einem 6.000-mAh-Akku mit 65 W Schnellladung und der Löwenmaul 888 Plus. Denken Sie daran, als Qualcomm im vergangenen Sommer den Snapdragon 888 Plus vorstellte, schlug Asus vor, dass der Chipsatz für ein neues ROG-Telefon verwendet wird.

Das ROG Phone 5S, das auf AliExpress vorbestellt werden kann, enthält kein Startdatum, aber eine einzelne schwarze Farboption. Dies alles lässt uns glauben, dass das Telefon eher früher als später starten könnte. Über Display, Kameras oder Abmessungen wissen wir noch nichts, aber da es sich um ein S-Upgrade handelt, kann man davon ausgehen, dass es sich nicht allzu sehr vom Vorjahresmodell unterscheiden wird. Wir vermuten, dass es zumindest ein 144-Hz-AMOLED-Display haben wird.

Asus hat das ROG Phone 5S noch nicht offiziell angekündigt, also nimm hier alles mit einer Prise Salz. Vielleicht hören wir bald von der Firma.