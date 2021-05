Das Asus Zenfone 8 ist ein kompaktes Telefon mit Flaggschiff-Leistung

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Asus hat sein neuestes Flaggschiff-Smartphone angekündigt und es ist überraschend klein. Anstatt die Top-Spezifikationen in das größte Telefon zu stapeln, das es finden konnte, wird ein kompaktes Flaggschiff auf den Markt gebracht, das diejenigen ansprechen soll, die kein großes Telefon wollen.

Es tritt in einen Markt ein, in dem die meisten kleinen Telefone mit niedrigen Spezifikationen ausgestattet sind und nur dasSony Xperia 5 in diesem Bereich sitzt.

Das Asus Zenfone 8 möchte jedoch nicht an den Flaggenspezifikationen sparen und bietet die gesamte Leistung, die Sie in anderen Top-Handys finden. Das ist ein Qualcomm Snapdragon 888 5G, der darin sitzt, Optionen für RAM bis zu 16 GB und Speicher bis zu 256 GB.

Es gibt ein 5,9-Zoll-Display mit einer Auflösung von 2400 x 1080 Pixel (446 ppi), das eine adaptive Aktualisierung bis zu 120 Hz bietet.

Es gibt zwei Lautsprecher, wobei der Ohrlautsprecher nach vorne und der Basislautsprecher nach unten feuert, jeweils mit einem Cirrus Logic-Verstärker und einer Optimierung von Dirac. Es gibt auch eine 3,5-mm-Kopfhörerbuchse.

Der Akku ist eine 4000-mAh-Zelle, die angesichts der kompakten Form dieses Telefons ziemlich groß klingt, während 30 W aufgeladen werden - und ein 30-W-HyperCharge-Adapter in der Box.

Im Display befindet sich ein Loch für die nach vorne gerichtete 12-Megapixel-Sony IMX663-Kamera, während auf der Rückseite des Telefons zwei Kameras angebracht sind - eine 64-Megapixel-Sony IMX686-Hauptkamera mit OIS und eine 12-Megapixel-Sony IMX363-Ultra-Wide-Kamera.

Die Ultra-Wide kann dank ihres engen Fokusbereichs als Makrokamera fungieren, es gibt jedoch keinen optischen Zoom. Asus schlägt stattdessen vor, den Digitalzoom mit Sensorausschnitt zu verwenden, um näher an die Aktion heranzukommen.

Es gibt IP69-Wasserschutz und eine schöne, solide Bauweise mit mattiertem Gorilla Glass Victus auf der Rückseite, die auch die Vorderseite des Telefons schützt.

Es ist unwahrscheinlich, dass das Design "Schau mich an" schreit, aber die Größe und Leistung werden dieses Telefon für diejenigen attraktiv machen, die nicht dafür opfern wollen, dass sie kleiner werden.

Amazon US Prime Day-Angebote 2021: Hier bringen wir Ihnen alle großen Prime Day-Angebote von Amazon US von Maggie Tillman · 12 Kann 2021

Der andere Vorteil ist, dass es einen günstigeren Preis ab 599 GBP / 599 EUR bietet, ein gesundes Stück, das billiger ist als das kompakte Telefon von Sony. Es wird auch Frühbucherpreise von £ 539 für diejenigen geben, die vor dem 31. Mai kaufen.

Schreiben von Chris Hall.