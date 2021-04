Asus bestätigt den Start von Zenfone 8: Markieren Sie Ihre Kalender für den 12. Mai

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Asus hat offiziell bestätigt, dass sein nächstes Zenfone am 12. Mai startet. Das heißt, wir haben etwas mehr als ein paar Wochen Zeit, um herauszufinden, was genau das Zenfone 8 für uns bereithält.

Im Launch-Teaser verrät Asus etwas mit dem Slogan Big on Performance. Kompakt in der Größe . Das deutet eindeutig darauf hin, dass wir ein leistungsstarkes Telefon erwarten sollten, aber vielleicht eines, das nicht so groß ist wie einige der anderen Android-Flaggschiffe auf dem Markt.

Wie kompakt es sein wird, ist unklar. Wir bezweifeln, dass ein Android-Hersteller den Weg des ultrakompakten iPhone 12 mini beschreiten würde , aber vielleicht könnte etwas mehr Sinn machen, das der Größe von Pixel 5 entspricht.

Es ist eine interessante Abwechslung von Asus. In der Vergangenheit war sein Zenfone nicht immer so klein. Zum Beispiel hat das Zenfone 7 Pro ein 6,67-Zoll-Display und wiegt mehr als 200 Gramm.

Das andere erwähnenswerte an der Zenfone-Reihe ist natürlich, dass es sich bei Kameras um ein ungewöhnliches Telefon handelt.

Die Displays hatten - seit einigen Generationen - keine Kerbe oder Aussparung für die Selfie-Kamera. Stattdessen wird das Hauptkamerasystem von hinten umgedreht, sodass Sie Selfies aufnehmen können, die so gut sind wie alle anderen Aufnahmen, die Sie machen.

Wir müssen noch sehen, ob dies mit der 8er-Serie weitergeht, aber zum Glück dauert es nicht lange, bis wir es herausfinden. Die Veranstaltung beginnt am 12. Mai um 18 Uhr MEZ (19 Uhr MESZ / 13 Uhr EST).

Schreiben von Cam Bunton.