Einführung der Asus Zenfone 7-Serie mit dreifacher Klappkamera

(Pocket-lint) - Asus hat bei einer Auftaktveranstaltung in Taiwan die neuesten Zenfone-Telefonserien in den Griff bekommen. Die neueste Version bringt die faszinierende Flip-Kamera der vorherigen Generation mit , erhöht jedoch den Einsatz in Bezug auf Spezifikationen und Anzahl der Kameras.

Es gibt zwei Telefone in der Serie: Zenfone 7 und Zenfone 7 Pro, und beide sind bemerkenswert ähnlich, aber der einzige wirkliche Unterschied ist der Speicher und der RAM, die auf dem 7 Pro verfügbar sind.

Es wird zweifellos diese ausklappbare Kamera sein, die zum Hauptgesprächspunkt dieses Telefons wird, und dieses Mal hat Asus es mit einem Dreifachkamerasystem ausgestattet.

Das Triple-System besteht aus einer 64-Megapixel-Primärkamera mit 1: 1,8-Blende und optischer Bildstabilisierung. Dazu kommen eine 12-Megapixel-Ultra-Wide-Kamera und eine 3-fach optische Zoomkamera (mit bis zu 12-fachem Digitalzoom).

Als hochklappbare Kamera verwenden Sie dieselben drei Kameras für Selfies. Sie können jedoch auch Fotos in ungewöhnlichen Winkeln aufnehmen und dennoch Ihre Aufnahme über das Display rahmen.

Im Inneren befinden sich alle Spezifikationen, die Sie von einem Flaggschiff erwarten: ein Flaggschiff-Snapdragon 865+ -Prozessor, LPDDR5-RAM und UFS 3.1-Flash-Speicher. Das Standardmodell verfügt über 128 GB Speicher mit 6 GB oder 8 GB RAM. Der Pro verfügt über 256 GB Speicher und 8 GB RAM.

Da die Kamera eine hochklappbare Kamera für Selfies verwendet, ist das Display nicht behindert. Keine Kerbe, kein Kameraausschnitt. Nur ein großes 6,67-Zoll-AMOLED-Panel mit schmalen Lünetten, die 92 Prozent der verfügbaren Oberfläche einnehmen.

Es hat auch einige beeindruckende Display-Spezifikationen. Es ist ein 90-Hz-AMOLED-Panel mit 200-Hz-Touch-Antwort und 1 ms Reaktionszeit. Es verfügt auch über eine HDR-Zertifizierung , die mit Amazon, YouTube und Netflix kompatibel ist.

Was den Akku angeht, so ist Asus so großzügig wie immer und bietet einen großen 5.000-mAh-Akku an, der sogar zwei Tage hält. Wenn der Akku leer ist, können Sie ihn mit 30 W schnell aufladen, um ihn wieder mit Unterstützung für Power Delivery und zu füllen Schnellladung 4.0.

In Bezug auf die Software läuft ZenUI auf Android 10 , aber im Gegensatz zu älteren Iterationen ähnelt diese Version viel mehr Standard-Android. Es ist eine sauberere Software-Erfahrung.

Bei der Umrechnung der lokalen taiwanesischen Währung (bei der das Telefon zuerst auf den Markt kommt) in US-Dollar entspricht die Preisgestaltung für die Zenfone 7-Serie in etwa den Erwartungen eines modernen Flaggschiffs. Der Pro bewegt sich um die 1000-Dollar-Marke, das Standardmodell um die 750-Dollar-Marke für die niedrigste Speicherkapazität.

Telefone der Zenfone 7-Serie werden am 1. September in Europa landen. Asus teilte uns jedoch mit, dass die Markteinführung in Großbritannien nicht erwartet wird und laut Engadget auch nicht in die nordamerikanischen Märkte gelangen wird.

Schreiben von Cam Bunton.